Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
ВБ прогнозирует рост экономики РФ в 2026 году на 0,8%, в 2027 году - на 1%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП России в 2026 году на 0,8%, в 2027 году - на 1%, говорится в докладе организации. В июне ожидалось, что рост составит 1,2% в оба года. В 2025 году экономика страны, по оценке банка, увеличилась на 0,9%,...
 
Срок давности по налоговым преступлениям могут заморозить
В РФ планируют замораживать срок давности по налоговым преступлениям. Учет этого времени будет останавливаться после предоставления государством отсрочки или рассрочки по уплате задолженности. Возобновляться он будет только с момента поступления...
 
Ввод новых гостиниц в Москве в 2025 году упал на треть
В 2025 г. в Москве были введены три гостиницы ("3–5 звезд") и один апарт-отель совокупно на 712 номеров. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это на 29,6% меньше, чем было годом ранее, пишут "Ведомости"....
 
14 января 2026 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2318 руб.

 0  
14 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,85 коп. и составил 11,2318 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1765 руб., максимальный - 11,31 руб. Было заключено 12443 сделки. Объем торгов составил 11136,33 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,208 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
14 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 января выросла на 0,18% и составила 52215,487 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52215,487 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 95,705 млрд руб., или на...
14 января 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2332 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,79 коп. и составил 11,2332 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,178 руб., максимальный - 11,3115 руб. Было заключено 77546 сделок. Объем торгов составил 104544,51...
14 января 2026 года 19:04
Годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,27% "на фоне повышения НДС" - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ по состоянию на 12 января 2026 года на уровне 6,27%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

На 22 декабря 2025 года министерство оценивало инфляцию на уровне 5,98%.

"За период с 1 по 12...    читать дальше
14 января 2026 года 19:03
Цены на бензин в РФ с 1 по 12 января выросли на 1,18%
Потребительские цены на бензин в России с 1 по 12 января (длинная статистическая "неделя" связана с праздничными выходными) выросли на 1,18%, сообщил в среду Росстат.

До этого в течение почти двух месяцев потребительские цены на бензин показывали понижательную недельную...    читать дальше
14 января 2026 года 19:00
Инфляция в РФ с 1 по 12 января составила 1,26%
Инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%, сообщил в среду Росстат.

Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и в целом за 2025 год,...    читать дальше
14 января 2026 года 18:56
Рынок акций РФ завершил основные торги в умеренном плюсе
Рынок акций РФ завершил торги ростом индикаторов на фоне сообщений западных СМИ о планах продолжения мирных переговоров США и России по украинскому урегулированию, также поддержку оказывала вернувшаяся к росту нефть после локальной коррекции.

В Азии в среду преобладала...    читать дальше
14 января 2026 года 18:51
Саудовская Аравия в 2025 г. обогнала Россию по добыче нефти
Россия по итогам 2025 года добыла 9,129 млн баррелей в сутки нефти по сравнению с 9,197 млн б/с годом ранее, то есть на 0,7% меньше, сообщила ОПЕК (ее данные представляют собой данные от вторичных источников информации).

Таким образом, с учетом среднего коэффициента...    читать дальше
14 января 2026 года 18:46
В декабре перепродажи домов в США выросли на 5,1%
Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре увеличились на 5,1% относительно предыдущего месяца - до 4,35 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщается в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Это максимальный уровень почти за три года (с марта 2023...    читать дальше
14 января 2026 года 18:43
США приостанавливают с 21 января оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию
США приостанавливают рассмотрение заявок на визы для граждан 75 стран мира, в том числе России, сообщает в среду телеканал Fox News со ссылкой на документ Госдепартамента.

"Госдепартамент приостанавливает рассмотрение выдачи виз для 75 стран в попытке ужесточить меры в...    читать дальше
14 января 2026 года 18:40
Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,39 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем...    читать дальше
14 января 2026 года 18:36
ЦБ Анголы снизил базовую ставку на 1 п.п.
Национальный банк Анголы по итогам заседания в среду снизил базовую процентную ставку до 17,5% с 18,5% годовых, говорится в сообщении комитета ЦБ по денежно-кредитной политике.

Это стало самым значительным ее сокращением почти за три года, отмечает агентство Bloomberg....    читать дальше
14 января 2026 года 18:31
Майнинг цифровой валюты и ее оборот выводятся из-под общих норм госконтроля
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который закрепляет специальный порядок контроля за майнингом цифровой валюты с разграничением полномочий ФНС и Минфина, а также выводит как майнинг, так и оборот цифровой валюты из-под действия...    читать дальше
14 января 2026 года 18:26
Lucid начнет выпускать электромобили в Саудовской Аравии в 2026 году
Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. планирует начать выпуск машин в Саудовской Аравии в текущем году, заявил временно исполняющий обязанности CEO компании Марк Винтерхофф журналистам на полях мероприятия в Эр-Рияде.

"Мы уже начали поставки...    читать дальше
14 января 2026 года 18:19
Новым главой FDIC стал Трэвис Хилл
Трэвис Хилл был приведен к присяге в качестве 23-го председателя Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC).

Он исполнял обязанности главы ведомства с 20 января 2025 года, а до этого, с января 2023 года, занимал должность зампредседателя, сообщается в...    читать дальше
14 января 2026 года 18:08
РФ в 2025 г. увеличила экспорт мяса и мясопродуктов почти на 11%
Россия в 2025 году экспортировала свыше 911 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, что на 10,6% больше, чем в 2024 году, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы "ВетИС".

В частности, экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы увеличился на 7,2%, до 409,5...    читать дальше
