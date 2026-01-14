Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4643,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5743,64 млрд руб.

14 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 января составили по Российской Федерации 4643,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4518,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6445,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6296,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 января составили 5743,64 млрд руб. против 4094,11354 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

