Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4643,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5743,64 млрд руб.
.
14 января 2026 года 09:08
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4643,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5743,64 млрд руб.
|0
14 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 января составили по Российской Федерации 4643,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4518,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6445,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6296,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 января составили 5743,64 млрд руб. против 4094,11354 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
.
14 января 2026 года 11:21
Валовые международные резервы Казахстана, включая золотовалютные резервы Национального банка и средства Национального фонда, на конец декабря составили $129,56 млрд, говорится в сообщении Нацбанка республики. По итогам ноября международные резервы Казахстана составляли... читать дальше
.14 января 2026 года 11:13
Британская нефтегазовая компания BP Plc в 4-м квартале 2025 года рассчитывает зафиксировать разовые посленалоговые расходы в связи со списанием стоимости активов в диапазоне $4-5 млрд, говорится в ее сообщении. Расходы преимущественно относятся к сегменту газа и низкоуглеродной... читать дальше
.14 января 2026 года 11:01
РФ в январе может экспортировать 2,8-3 млн тонн пшеницы против 2,5 млн тонн в январе 2025 года. Такой прогноз сделал аналитический центр "Русагротранса". Как сообщили "Интерфаксу" в центре, с июля по декабрь 2025 года экспорт пшеницы составил 26,7 млн тонн против... читать дальше
.14 января 2026 года 10:52
Банк России продал иностранную валюту с расчетами 13 января 2026 года на 10,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ РФ с 9 января... читать дальше
.14 января 2026 года 10:45
Экспорт Китая в декабре 2025 года увеличился на максимальные с сентября 6,6% в годовом выражении и составил рекордные $357,8 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления страны. Импорт вырос на максимальные за 6 месяцев 5,7% - до $243,6 млрд. Подъем был... читать дальше
.14 января 2026 года 10:38
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить к 15 июля 2026 года проект стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщается на сайте правительства. Такое поручение Мишустин дал по... читать дальше
.14 января 2026 года 10:31
Потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России в прошлом году составило 1,161 трлн кВт.ч, что на 1,1% ниже уровня 2024 года в абсолютных значениях, сообщил "Системный оператор". Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение было на... читать дальше
.14 января 2026 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,87 пункта (0,811%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2675,05 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 8,74 пункта (0,811%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.14 января 2026 года 10:23
Россия в 2025 году экспортировала в Судан 1,7 млн тонн продукции АПК почти на $410 млн, оба показателя в 2,3 раза больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. В структуре российских поставок доминирующую позицию... читать дальше
.14 января 2026 года 10:16
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минвостокразвития до 1 сентября 2026 г. подготовить и внести в правительство проект программы развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2050 г. Об этом говорится в опубликованных пресс-службой правительства поручениях... читать дальше
.14 января 2026 года 10:08
Китайский юань почти не меняется в начале торгов на Московской бирже. Рубль стабилен, несмотря на падение нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,283 руб. (-0,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 0,67 коп. выше уровня...
.14 января 2026 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 14 января Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,04/84,73 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,04/84,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 161 коп., Cредний курс продажи...
.14 января 2026 года 10:03
Рынок акций РФ начал основную сессию на Мосбирже снижением индексов на фоне геополитической неопределенности и рисков новых антироссийских санкций Запада, при этом поддержкой выступают дорожающие драгметаллы и выросшие с начала недели цены на нефть на фоне рисков эскалации... читать дальше
.14 января 2026 года 09:58
Объем инвестиций в экономику Краснодарского края по итогам текущего года должен достигнуть 1,3 трлн рублей, сообщил сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании, посвященном планам исполнительных органов региона на текущий год. "В 2025 году Кубань... читать дальше
.14 января 2026 года 09:51
ПАО "Глоракс" (Glorax) по итогам 2025 года увеличило продажи недвижимости на 47% по сравнению с показателем 2024 года - до 45,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Суммарно реализовано 219,6 тыс. кв. метров недвижимости (рост в 1,8 раза). Средняя цена за... читать дальше
.14 января 2026 года 09:42
Сегодня цены золота и серебра на спотовом рынке обновили рекорды на фоне геополитической напряженности. Спотовая цена золота к 9:06 мск выросла на 0,9%, до $4628,75 за унцию, а ранее в ходе сессии она поднималась до максимальных в истории $4639,62 за... читать дальше
