Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
ВБ прогнозирует рост экономики РФ в 2026 году на 0,8%, в 2027 году - на 1%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП России в 2026 году на 0,8%, в 2027 году - на 1%, говорится в докладе организации. В июне ожидалось, что рост составит 1,2% в оба года. В 2025 году экономика страны, по оценке банка, увеличилась на 0,9%,...
 
Срок давности по налоговым преступлениям могут заморозить
В РФ планируют замораживать срок давности по налоговым преступлениям. Учет этого времени будет останавливаться после предоставления государством отсрочки или рассрочки по уплате задолженности. Возобновляться он будет только с момента поступления...
 
Ввод новых гостиниц в Москве в 2025 году упал на треть
В 2025 г. в Москве были введены три гостиницы ("3–5 звезд") и один апарт-отель совокупно на 712 номеров. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это на 29,6% меньше, чем было годом ранее, пишут "Ведомости"....
 
14 января 2026 года 09:08

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4643,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5743,64 млрд руб.

 0
14 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 января составили по Российской Федерации 4643,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4518,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6445,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6296,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 января составили 5743,64 млрд руб. против 4094,11354 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
14 января 2026 года 11:21
Рост международных резервов Казахстана в 2025 году составил 23,8%
Валовые международные резервы Казахстана, включая золотовалютные резервы Национального банка и средства Национального фонда, на конец декабря составили $129,56 млрд, говорится в сообщении Нацбанка республики.

По итогам ноября международные резервы Казахстана составляли...    читать дальше
14 января 2026 года 11:13
BP по итогам 4-го квартала спишет стоимость активов на $4-5 млрд
Британская нефтегазовая компания BP Plc в 4-м квартале 2025 года рассчитывает зафиксировать разовые посленалоговые расходы в связи со списанием стоимости активов в диапазоне $4-5 млрд, говорится в ее сообщении. Расходы преимущественно относятся к сегменту газа и низкоуглеродной...    читать дальше
14 января 2026 года 11:01
Россия в январе может увеличить экспорт пшеницы до 2,8-3 млн тонн
РФ в январе может экспортировать 2,8-3 млн тонн пшеницы против 2,5 млн тонн в январе 2025 года. Такой прогноз сделал аналитический центр "Русагротранса".

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, с июля по декабрь 2025 года экспорт пшеницы составил 26,7 млн тонн против...    читать дальше
14 января 2026 года 10:52
Банк России продал юани на 10,3 млрд руб. с расчетами 13 января
Банк России продал иностранную валюту с расчетами 13 января 2026 года на 10,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ РФ с 9 января...    читать дальше
14 января 2026 года 10:45
Экспорт Китая в декабре вырос на 6,6%, импорт - на 5,7%
Экспорт Китая в декабре 2025 года увеличился на максимальные с сентября 6,6% в годовом выражении и составил рекордные $357,8 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления страны.

Импорт вырос на максимальные за 6 месяцев 5,7% - до $243,6 млрд. Подъем был...    читать дальше
14 января 2026 года 10:38
Премьер-министр РФ поручил разработать проект стратегии развития Дальнего Востока до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить к 15 июля 2026 года проект стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщается на сайте правительства. Такое поручение Мишустин дал по...    читать дальше
14 января 2026 года 10:31
В прошлом году энергопотребление в ЕЭС России снизилось на 1,1%
Потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России в прошлом году составило 1,161 трлн кВт.ч, что на 1,1% ниже уровня 2024 года в абсолютных значениях, сообщил "Системный оператор".

Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение было на...    читать дальше
14 января 2026 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 14 января снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,87 пункта (0,811%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2675,05 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 8,74 пункта (0,811%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
14 января 2026 года 10:23
Россия в 2025 г. в 2,3 раза увеличила экспорт продукции АПК в Судан
Россия в 2025 году экспортировала в Судан 1,7 млн тонн продукции АПК почти на $410 млн, оба показателя в 2,3 раза больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В структуре российских поставок доминирующую позицию...    читать дальше
14 января 2026 года 10:16
Мишустин поручил подготовить программу развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минвостокразвития до 1 сентября 2026 г. подготовить и внести в правительство проект программы развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2050 г. Об этом говорится в опубликованных пресс-службой правительства поручениях...    читать дальше
14 января 2026 года 10:08
Рубль стабилен в паре с юанем в начале торгов на Мосбирже
Китайский юань почти не меняется в начале торгов на Московской бирже. Рубль стабилен, несмотря на падение нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,283 руб. (-0,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 0,67 коп. выше уровня...
14 января 2026 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 14 января Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,04/84,73 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,04/84,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 161 коп., Cредний курс продажи...
14 января 2026 года 10:03
Основная сессия на Мосбирже началась снижением индексов на 0,5%
Рынок акций РФ начал основную сессию на Мосбирже снижением индексов на фоне геополитической неопределенности и рисков новых антироссийских санкций Запада, при этом поддержкой выступают дорожающие драгметаллы и выросшие с начала недели цены на нефть на фоне рисков эскалации...    читать дальше
14 января 2026 года 09:58
Кубань в 2026 г. планирует увеличить инвестиции в экономику до 1,3 трлн руб.
Объем инвестиций в экономику Краснодарского края по итогам текущего года должен достигнуть 1,3 трлн рублей, сообщил сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании, посвященном планам исполнительных органов региона на текущий год.

"В 2025 году Кубань...    читать дальше
14 января 2026 года 09:51
Девелопер Glorax на 47% увеличил продажи недвижимости в прошлом году
ПАО "Глоракс" (Glorax) по итогам 2025 года увеличило продажи недвижимости на 47% по сравнению с показателем 2024 года - до 45,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Суммарно реализовано 219,6 тыс. кв. метров недвижимости (рост в 1,8 раза).

Средняя цена за...    читать дальше
14 января 2026 года 09:42
Цены золота и серебра обновляют рекорды
Сегодня цены золота и серебра на спотовом рынке обновили рекорды на фоне геополитической напряженности.

Спотовая цена золота к 9:06 мск выросла на 0,9%, до $4628,75 за унцию, а ранее в ходе сессии она поднималась до максимальных в истории $4639,62 за...    читать дальше
