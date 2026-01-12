Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2788 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2185 руб., максимальный - 11,34 руб. Было заключено 69668 сделок. Объем торгов составил 76615,78 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,26 руб. за юань.

12 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,58 коп. и составил 11,2788 руб.

Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) планирует существенное расширение операций по выпуску ИИ-чипов в Аризоне, пишет The Wall Street Journal. По данным источников газеты, это может стать частью торгового... По данным источников газеты, это может стать частью торгового... читать дальше

Банк России продал иностранную валюту с расчетами 12 января 2026 года на 14,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ РФ с... ЦБ РФ с... читать дальше

Банк России 14 января выпускает в обращение золотую инвестиционную монету "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей и серебряную - номиналом 3 рубля, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Каждая монета изготовлена тиражом до 1 млн штук из драгметалла 999-й пробы, 50-рублевая... Каждая монета изготовлена тиражом до 1 млн штук из драгметалла 999-й пробы, 50-рублевая... читать дальше

В России до конца 2027 года продлили особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных лекарственных средств, такое решение позволит сохранить стабильность поставок значимых медикаментов, сообщается на сайте правительства РФ. "Особый порядок реализации в России... "Особый порядок реализации в России... читать дальше

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила до 29 февраля 2028 года ставку ввозной таможенной пошлины в отношении фосфатов для производства удобрений. Как сообщил торговый блок комиссии, мера касается природных фосфатов кальция, алюминиево-кальциевых... Как сообщил торговый блок комиссии, мера касается природных фосфатов кальция, алюминиево-кальциевых... читать дальше

Новые европейские санкции в отношении России, в которые может попасть ужесточение запрета на экспорт в РФ предметов роскоши, ожидаются к 24 февраля, сообщает во вторник Euractiv со ссылкой на источник. "Двадцатый пакет санкций ЕС ожидается к 24 февраля", - передает... "Двадцатый пакет санкций ЕС ожидается к 24 февраля", - передает... читать дальше

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 13 января возглавил Александр Жданов, который до этого занимал должность директора департамента финансового оздоровления ЦБ РФ. В конце декабря совет директоров АСВ принял решение освободить Андрея Мельникова от должности... В конце декабря совет директоров АСВ принял решение освободить Андрея Мельникова от должности... читать дальше

Россия в 2025 году экспортировала маргарина почти на $350 млн, что на 27% больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении отгрузки превысили 200 тыс. тонн. Динамика не приводится. Основным... Основным... читать дальше

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,11 пункта (0,115%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2698,82 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,24 пункта (0,115%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,24 пункта (0,115%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

Столичные власти за пять лет передали в аренду предпринимателям под коммерческую недвижимость более 100 земельных участков по итогам торгов, сообщает пресс-служба департамента городского имущества (ДГИ) Москвы во вторник. "За последние пять лет город предоставил в... "За последние пять лет город предоставил в... читать дальше

Московская железная дорога (МЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2025 году сократила погрузку на 15,3% по сравнению с показателем 2024 года - до 55,5 млн тонн, сообщила пресс-служба МЖД. Так, за прошлый год отмечено снижение погрузки руды железной и марганцевой на 8,8%, нефти и... Так, за прошлый год отмечено снижение погрузки руды железной и марганцевой на 8,8%, нефти и... читать дальше

Китайский юань повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается, несмотря на дорожающую нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,282 руб. (+2,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 0,36 коп. ниже уровня... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,282 руб. (+2,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 0,36 коп. ниже уровня...

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,21/85,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 186 коп., Cредний курс продажи...

Рынок акций РФ начал основную сессию на Мосбирже снижением индексов из-за сохраняющейся геополитической напряженности и возросших рисков новых антироссийских санкций со стороны Запада; фактором поддержки выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшая... читать дальше

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс высказался в поддержку председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла после появления информации о претензиях к последнему со стороны министерства юстиции США. В воскресенье Пауэлл заявил, что Минюст... В воскресенье Пауэлл заявил, что Минюст... читать дальше

Совкомбанк планирует присоединить Витабанк, следует из материалов к собранию акционеров. Вопрос о реорганизации Совкомбанка его акционеры рассмотрят на внеочередном собрании 13 февраля 2026 года (пройдет в заочной форме). Об интересе Совкомбанка к Витабанку стало... Об интересе Совкомбанка к Витабанку стало... читать дальше

