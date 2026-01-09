Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,253 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2115 руб., максимальный - 11,327 руб. Было заключено 10057 сделок. Объем торгов составил 10472,4 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,228 руб. за юань.

В 2025 году город одобрил реализацию 88 проектов комплексного развития территорий (КРТ). По ним в столице построят свыше 14,8 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. "В минувшем году в Москве продолжалась... "В минувшем году в Москве продолжалась... читать дальше

Национальный туристический маршрут Золотое кольцо России станет больше: помимо 9 городов к нему добавили 49 населенных пунктов, сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко. "Золотому кольцу исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной... "Золотому кольцу исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной... читать дальше

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на первом в 2026 году заседании Кабинета Министров утвердил представленные вице-премьерами планы по развитию основных отраслей национальной экономики, сообщает в субботу Новостной портал Гостелерадио Туркменистана. Как... Как... читать дальше

Число активных пользователей каршеринга в Москве за десять лет выросло почти в 57 раз и достигло 1,7 млн человек, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "С каждым годом столичный каршеринг набирает все большую... "С каждым годом столичный каршеринг набирает все большую... читать дальше

Российское правительство планирует направить 1 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации в 2026 году. Постановление о соответствующих изменениях в государственной программе "Развитие энергетики" подписал премьер РФ... читать дальше

Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает, что утверждение в пятницу государствами-членами ЕС торгового соглашения с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) послужит к выгоде экономики Евросоюза. "Я приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС об утверждении... "Я приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС об утверждении... читать дальше

Россия получила дополнительные компетенции в производстве канатных дорог после ухода с отечественного рынка иностранных поставщиков, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Вчера Мантуров в рамках рабочей поездки в Тверскую область посетил "Тверьканатдор". Предприятие... читать дальше

Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до 54 пунктов по сравнению с 52,9 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали роста показателя до 53,5 пункта, по данным... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,01 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 92,0938 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 92,0938 руб. По сравнению с...

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52300,526 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 166,612 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,65 коп. и составил 11,253 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2115 руб., максимальный - 11,327 руб. Было заключено 10057 сделок. Объем торгов составил 10472,4 млн... Минимальный курс юаня составил 11,2115 руб., максимальный - 11,327 руб. Было заключено 10057 сделок. Объем торгов составил 10472,4 млн...

Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают данные рынка труда. Рост числа рабочих мест в США в декабре оказался слабее прогнозов, а безработица снизилась. Количество рабочих мест в американской экономике без учета... Рост числа рабочих мест в США в декабре оказался слабее прогнозов, а безработица снизилась. Количество рабочих мест в американской экономике без учета... читать дальше

Рынок акций РФ к вечеру в пятницу сохраняет умеренный рост при низкой активности торгов на фоне подорожавшей нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры, покупателей сдерживают геополитическая напряженность и риски новых антироссийских санкций со стороны США. К... К... читать дальше

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, сократилось на 4,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,246 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Количество домов было минимальным со второго квартала 2020... Количество домов было минимальным со второго квартала 2020... читать дальше

Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в декабре увеличилось на 50 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 60 тыс. Безработица в стране... Безработица в стране... читать дальше

После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,55 пункта (0,241%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2725,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2730,13... читать дальше

