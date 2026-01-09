.
.
.
.
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,253 руб.
.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
09 января 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,253 руб.

 0  
9 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,65 коп. и составил 11,253 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2115 руб., максимальный - 11,327 руб. Было заключено 10057 сделок. Объем торгов составил 10472,4 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,228 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
.
10 января 2026 года 17:08
В 2025 году Москва одобрила реализацию 88 проектов комплексного развития территорий.
В 2025 году город одобрил реализацию 88 проектов комплексного развития территорий (КРТ). По ним в столице построят свыше 14,8 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

В минувшем году в Москве продолжалась
.
10 января 2026 года 14:53
Туристический маршрут Золотое Кольцо расширят на 49 населенных пунктов
Национальный туристический маршрут Золотое кольцо России станет больше: помимо 9 городов к нему добавили 49 населенных пунктов, сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Золотому кольцу исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной
.
10 января 2026 года 13:42
Президент Туркменистана утвердил планы по развитию основных отраслей экономики страны в 2026 году
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на первом в 2026 году заседании Кабинета Министров утвердил представленные вице-премьерами планы по развитию основных отраслей национальной экономики, сообщает в субботу Новостной портал Гостелерадио Туркменистана.

Как
.
10 января 2026 года 12:35
Число активных пользователей каршеринга в Москве за десять лет выросло в 57 раз
Число активных пользователей каршеринга в Москве за десять лет выросло почти в 57 раз и достигло 1,7 млн человек, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С каждым годом столичный каршеринг набирает все большую
.
10 января 2026 года 11:27
Правительство выделит 1 млрд руб. на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации
Российское правительство планирует направить 1 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации в 2026 году. Постановление о соответствующих изменениях в государственной программе "Развитие энергетики" подписал премьер РФ
.
10 января 2026 года 10:34
Глава Евросовета считает, что утверждение соглашения между ЕС и МЕРКОСУР выгодно для Европы
Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает, что утверждение в пятницу государствами-членами ЕС торгового соглашения с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) послужит к выгоде экономики Евросоюза.

Я приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС об утверждении
.
10 января 2026 года 09:59
Иностранные поставщики канатных дорог уже подсчитывают упущенные доходы - Мантуров
Россия получила дополнительные компетенции в производстве канатных дорог после ухода с отечественного рынка иностранных поставщиков, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Вчера Мантуров в рамках рабочей поездки в Тверскую область посетил "Тверьканатдор". Предприятие
.
10 января 2026 года 09:38
Рост индекса потребдоверия в США в январе превысил прогноз
Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до 54 пунктов по сравнению с 52,9 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали роста показателя до 53,5 пункта, по данным
.
10 января 2026 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 декабря в размере 78,2267 руб., евро - 92,0938 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,01 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 92,0938 руб. По сравнению с...
.
09 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 января выросла на 0,32% и составила 52300,526 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52300,526 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 166,612 млрд руб., или на...
.
.
09 января 2026 года 18:01
Американские фондовые индексы растут в начале торгов
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают данные рынка труда.

Рост числа рабочих мест в США в декабре оказался слабее прогнозов, а безработица снизилась. Количество рабочих мест в американской экономике без учета
.
09 января 2026 года 17:17
Рынок акций РФ торгуется в умеренном плюсе
Рынок акций РФ к вечеру в пятницу сохраняет умеренный рост при низкой активности торгов на фоне подорожавшей нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры, покупателей сдерживают геополитическая напряженность и риски новых антироссийских санкций со стороны США.

К
.
09 января 2026 года 17:09
В октябре число новостроек в США снизилось до минимума с 2020 года
Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, сократилось на 4,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,246 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Количество домов было минимальным со второго квартала 2020
.
09 января 2026 года 16:54
Число рабочих мест в США в декабре увеличилось на 50 тыс., безработица снизилась до 4,4%
Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в декабре увеличилось на 50 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 60 тыс.

Безработица в стране
.
09 января 2026 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 9 января растет
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,55 пункта (0,241%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2725,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2730,13
.
.