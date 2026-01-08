.
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3595 руб.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
08 января 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3595 руб.

 0
8 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,68 коп. и составил 11,3595 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,291 руб., максимальный - 11,4105 руб. Было заключено 18576 сделок. Объем торгов составил 14812,28 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,315 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
09 января 2026 года 16:54
Число рабочих мест в США в декабре увеличилось на 50 тыс., безработица снизилась до 4,4%
Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в декабре увеличилось на 50 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 60 тыс.

Безработица в стране...    читать дальше
.
09 января 2026 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 9 января растет
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,55 пункта (0,241%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2725,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2730,13...    читать дальше
.
09 января 2026 года 15:43
TotalEnergies, Eni, QE после неудачного бурения на Блоке 9 ливанского шельфа продолжат поиски на соседнем блоке
TotalEnergies, Eni, QatarEnergy после неудачного бурения на Блоке 9 ливанского шельфа продолжат поиски на соседнем Блоке 8, который находится чуть дальше от берега и также вдоль границы с Израилем.

По сообщению TotalEnergies, TotalEnergies (35%, оператор) и ее партнеры...    читать дальше
.
09 января 2026 года 15:26
Рост продажи автомобилей в Китае в 2025 году замедлился до 3,9%
Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в 2025 году увеличились на 3,9% - минимальными темпами за три года, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA). В 2024 году рост продаж составил 5,3%.

Реализация электромобилей и подключаемых гибридов в...    читать дальше
.
09 января 2026 года 15:09
NIS заключила контракт на импорт первых партий нефти по Адриатическому нефтепроводу для НПЗ
Сербская NIS заключила контракт на импорт первых партий нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) для НПЗ в Панчево, что позволит возобновить производство на этом заводе, сообщила компания.

Ожидается, что первые партии нефти будут доставлены на завод на следующей...    читать дальше
.
09 января 2026 года 14:51
Geely рассматривает возможность выхода на рынок США
Китайский автопроизводитель Geely рассматривает возможность выхода на рынок США, пишет газета The Wall Street Journal. Компания может объявить об этом в ближайшие 2-3 года, сообщил глобальный директор по коммуникациям Geely Аш Сатклифф. "Для нас пока большой вопрос, когда и где...    читать дальше
.
09 января 2026 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 9 января растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,28 пункта (0,378%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2728,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2730,13 (+0,42%) пункта, минимальное...    читать дальше
.
09 января 2026 года 14:35
Нефть продолжает дорожать
Цены на нефть продолжают повышаться днем в пятницу после подъема более чем на 3% накануне, в центре внимания рынка остаются геополитические новости.

В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil и Chevron Corp., встретятся с американским...    читать дальше
.
09 января 2026 года 14:17
ЦБ РФ будет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг
ЦБ РФ будет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг: уровень удовлетворенности потребителей и индекс цифровизации национальной платежной системы, говорится в сообщении регулятора.

"Оба показателя будут определяться ежегодно и помогут...    читать дальше
.
09 января 2026 года 13:38
Цены на жилье в еврозоне в 3-м квартале выросли на 5,1%
В 3-м квартале 2025 года цены на жилье в еврозоне выросли на 5,1% по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года после такого же повышения во 2-м квартале, свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом.

По отношению к предыдущему кварталу цены увеличились на 1,6% после...    читать дальше
.
09 января 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 9 января растет
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,13 пункта (0,225%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2724,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,02...    читать дальше
.
09 января 2026 года 13:12
Розничные продажи в еврозоне и ЕС в ноябре увеличились на 0,2%
Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда показатель поднялся на 0,3%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали...    читать дальше
.
09 января 2026 года 12:59
Азиатские фондовые индексы выросли по итогам торгов
Азиатские фондовые рынки в основном завершили торги в пятницу в плюсе, незначительно снизился австралийский индекс..

Трейдеры продолжали оценивать геополитические новости и статданные. Важным для рынка событием в пятницу станет публикация статистики о безработице в США...    читать дальше
.
09 января 2026 года 12:48
ООН прогнозирует рост ВВП Азербайджана в текущем году на 2,7%
ООН ожидает экономического роста в Азербайджане в текущем году на 2,7%, говорится в опубликованном докладе организации World Economic Situation and Prospects 2026.

"В Азербайджане стагнация нефтедобычи ограничивала экономическую активность в 2025 году, в то время как...    читать дальше
.
09 января 2026 года 12:29
Европейские рынки акций торгуются преимущественно в плюсе
Европейские фондовые индексы в основном растут в пятницу.

В центре внимания трейдеров остаются геополитические новости, в том числе касающиеся Венесуэлы и развития ситуации вокруг Гренландии. Помимо этого, рынок оценивает корпоративные новости и статданные по экономике...    читать дальше
.
09 января 2026 года 12:02
LG Electronics получил квартальный операционный убыток впервые за 9 лет
Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics зафиксировал квартальный операционный убыток впервые за девять лет на фоне слабого восстановления спроса на телевизоры и электронику в условиях высокой конкуренции.

Согласно предварительным данным,...    читать дальше
.
