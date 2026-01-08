Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3595 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,291 руб., максимальный - 11,4105 руб. Было заключено 18576 сделок. Объем торгов составил 14812,28 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,315 руб. за юань.

8 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,68 коп. и составил 11,3595 руб.

Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в декабре увеличилось на 50 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 60 тыс. Безработица в стране... Безработица в стране... читать дальше

После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,55 пункта (0,241%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2725,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2730,13... читать дальше

TotalEnergies, Eni, QatarEnergy после неудачного бурения на Блоке 9 ливанского шельфа продолжат поиски на соседнем Блоке 8, который находится чуть дальше от берега и также вдоль границы с Израилем. По сообщению TotalEnergies, TotalEnergies (35%, оператор) и ее партнеры... По сообщению TotalEnergies, TotalEnergies (35%, оператор) и ее партнеры... читать дальше

Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в 2025 году увеличились на 3,9% - минимальными темпами за три года, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA). В 2024 году рост продаж составил 5,3%. Реализация электромобилей и подключаемых гибридов в... Реализация электромобилей и подключаемых гибридов в... читать дальше

Сербская NIS заключила контракт на импорт первых партий нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) для НПЗ в Панчево, что позволит возобновить производство на этом заводе, сообщила компания. Ожидается, что первые партии нефти будут доставлены на завод на следующей... Ожидается, что первые партии нефти будут доставлены на завод на следующей... читать дальше

Китайский автопроизводитель Geely рассматривает возможность выхода на рынок США, пишет газета The Wall Street Journal. Компания может объявить об этом в ближайшие 2-3 года, сообщил глобальный директор по коммуникациям Geely Аш Сатклифф. "Для нас пока большой вопрос, когда и где... читать дальше

К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,28 пункта (0,378%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2728,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2730,13 (+0,42%) пункта, минимальное... читать дальше

Цены на нефть продолжают повышаться днем в пятницу после подъема более чем на 3% накануне, в центре внимания рынка остаются геополитические новости. В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil и Chevron Corp., встретятся с американским... В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil и Chevron Corp., встретятся с американским... читать дальше

ЦБ РФ будет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг: уровень удовлетворенности потребителей и индекс цифровизации национальной платежной системы, говорится в сообщении регулятора. "Оба показателя будут определяться ежегодно и помогут... "Оба показателя будут определяться ежегодно и помогут... читать дальше

В 3-м квартале 2025 года цены на жилье в еврозоне выросли на 5,1% по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года после такого же повышения во 2-м квартале, свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом. По отношению к предыдущему кварталу цены увеличились на 1,6% после... По отношению к предыдущему кварталу цены увеличились на 1,6% после... читать дальше

После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,13 пункта (0,225%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2724,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,02... читать дальше

Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда показатель поднялся на 0,3%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали... читать дальше

Азиатские фондовые рынки в основном завершили торги в пятницу в плюсе, незначительно снизился австралийский индекс.. Трейдеры продолжали оценивать геополитические новости и статданные. Важным для рынка событием в пятницу станет публикация статистики о безработице в США... Трейдеры продолжали оценивать геополитические новости и статданные. Важным для рынка событием в пятницу станет публикация статистики о безработице в США... читать дальше

ООН ожидает экономического роста в Азербайджане в текущем году на 2,7%, говорится в опубликованном докладе организации World Economic Situation and Prospects 2026. "В Азербайджане стагнация нефтедобычи ограничивала экономическую активность в 2025 году, в то время как... "В Азербайджане стагнация нефтедобычи ограничивала экономическую активность в 2025 году, в то время как... читать дальше

Европейские фондовые индексы в основном растут в пятницу. В центре внимания трейдеров остаются геополитические новости, в том числе касающиеся Венесуэлы и развития ситуации вокруг Гренландии. Помимо этого, рынок оценивает корпоративные новости и статданные по экономике... В центре внимания трейдеров остаются геополитические новости, в том числе касающиеся Венесуэлы и развития ситуации вокруг Гренландии. Помимо этого, рынок оценивает корпоративные новости и статданные по экономике... читать дальше

Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics зафиксировал квартальный операционный убыток впервые за девять лет на фоне слабого восстановления спроса на телевизоры и электронику в условиях высокой конкуренции. Согласно предварительным данным,... Согласно предварительным данным,... читать дальше

