Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3595 руб.
.
08 января 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3595 руб.
|0
8 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,68 коп. и составил 11,3595 руб. Минимальный курс юаня составил 11,291 руб., максимальный - 11,4105 руб. Было заключено 18576 сделок. Объем торгов составил 14812,28 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,315 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
09 января 2026 года 16:54
Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в декабре увеличилось на 50 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 60 тыс. Безработица в стране... читать дальше
.09 января 2026 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,55 пункта (0,241%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2725,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2730,13... читать дальше
.09 января 2026 года 15:43
TotalEnergies, Eni, QE после неудачного бурения на Блоке 9 ливанского шельфа продолжат поиски на соседнем блоке
TotalEnergies, Eni, QatarEnergy после неудачного бурения на Блоке 9 ливанского шельфа продолжат поиски на соседнем Блоке 8, который находится чуть дальше от берега и также вдоль границы с Израилем. По сообщению TotalEnergies, TotalEnergies (35%, оператор) и ее партнеры... читать дальше
.09 января 2026 года 15:26
Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в 2025 году увеличились на 3,9% - минимальными темпами за три года, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA). В 2024 году рост продаж составил 5,3%. Реализация электромобилей и подключаемых гибридов в... читать дальше
.09 января 2026 года 15:09
Сербская NIS заключила контракт на импорт первых партий нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) для НПЗ в Панчево, что позволит возобновить производство на этом заводе, сообщила компания. Ожидается, что первые партии нефти будут доставлены на завод на следующей... читать дальше
.09 января 2026 года 14:51
Китайский автопроизводитель Geely рассматривает возможность выхода на рынок США, пишет газета The Wall Street Journal. Компания может объявить об этом в ближайшие 2-3 года, сообщил глобальный директор по коммуникациям Geely Аш Сатклифф. "Для нас пока большой вопрос, когда и где... читать дальше
.09 января 2026 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,28 пункта (0,378%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2728,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2730,13 (+0,42%) пункта, минимальное... читать дальше
.09 января 2026 года 14:35
Цены на нефть продолжают повышаться днем в пятницу после подъема более чем на 3% накануне, в центре внимания рынка остаются геополитические новости. В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil и Chevron Corp., встретятся с американским... читать дальше
.09 января 2026 года 14:17
ЦБ РФ будет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг: уровень удовлетворенности потребителей и индекс цифровизации национальной платежной системы, говорится в сообщении регулятора. "Оба показателя будут определяться ежегодно и помогут... читать дальше
.09 января 2026 года 13:38
В 3-м квартале 2025 года цены на жилье в еврозоне выросли на 5,1% по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года после такого же повышения во 2-м квартале, свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом. По отношению к предыдущему кварталу цены увеличились на 1,6% после... читать дальше
.09 января 2026 года 13:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,13 пункта (0,225%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2724,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,02... читать дальше
.09 января 2026 года 13:12
Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда показатель поднялся на 0,3%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали... читать дальше
.09 января 2026 года 12:59
Азиатские фондовые рынки в основном завершили торги в пятницу в плюсе, незначительно снизился австралийский индекс.. Трейдеры продолжали оценивать геополитические новости и статданные. Важным для рынка событием в пятницу станет публикация статистики о безработице в США... читать дальше
.09 января 2026 года 12:48
ООН ожидает экономического роста в Азербайджане в текущем году на 2,7%, говорится в опубликованном докладе организации World Economic Situation and Prospects 2026. "В Азербайджане стагнация нефтедобычи ограничивала экономическую активность в 2025 году, в то время как... читать дальше
.09 января 2026 года 12:29
Европейские фондовые индексы в основном растут в пятницу. В центре внимания трейдеров остаются геополитические новости, в том числе касающиеся Венесуэлы и развития ситуации вокруг Гренландии. Помимо этого, рынок оценивает корпоративные новости и статданные по экономике... читать дальше
.09 января 2026 года 12:02
Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics зафиксировал квартальный операционный убыток впервые за девять лет на фоне слабого восстановления спроса на телевизоры и электронику в условиях высокой конкуренции. Согласно предварительным данным,... читать дальше
