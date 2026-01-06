.
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3763 руб.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
С Новым годом и Рождеством!
Дорогие наши читатели и уважаемые коллеги по финансово-журналистскому творчеству! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Пусть в наступающем 2026 году новостные ленты будут богаты позитивными для вас новостями, цифры - уверенно расти...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
06 января 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3763 руб.

 0  
6 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,10 коп. и составил 11,3763 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3095 руб., максимальный - 11,478 руб. Было заключено 10158 сделок. Объем торгов составил 11470,03 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3145 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
06 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 января выросла на 0,37% и составила 52639,318 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52639,318 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 195,589 млрд руб., или на...
06 января 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,10 коп. и составил 11,3763 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3095 руб., максимальный - 11,478 руб. Было заключено 10158 сделок. Объем торгов составил 11470,03...
06 января 2026 года 18:09
Американские фондовые индексы растут в начале торгов
Американские фондовые индексы повышаются во вторник.

Накануне Dow Jones обновил рекордный максимум, в частности, благодаря подъему котировок акций нефтяных компаний в связи с ожиданиями, что они получат доступ к нефтяным резервам Венесуэлы после захвата силами США
06 января 2026 года 17:38
Федрезерву надо снизить ставку более чем на 100 б.п. в этом году - член совета управляющих ФРС Миран
Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо снизить базовую процентную ставку более чем на 100 базисных пунктов (б.п.) в 2026 году, считает член совета управляющих американского ЦБ Стивен Миран. "Нельзя всерьез утверждать, что текущая денежно-кредитная политика близка к
06 января 2026 года 17:06
Рынок акций РФ торгуется в минусе
Рынок акций РФ вечером снижается в условиях разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подорожавших нефти и драгметаллов, а также сохраняющейся геополитической напряженности, что сдерживает покупателей. Индекс МосБиржи топчется в районе 2750 пунктов. Упавшие после
06 января 2026 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 6 января снижается
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,6 пункта (0,276%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2749,49 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2766,93 (+0,36%) пункта, минимальное - 2745,4 (-0,42%)
06 января 2026 года 16:10
Инфляция в Германии в декабре замедлилась до 1,8%
Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в декабре увеличились на 1,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В ноябре годовая инфляция составляла 2,3%. Относительно предыдущего
06 января 2026 года 15:54
Bosch планирует вложить 2,5 млрд евро к концу 2027 года в разработку и внедрение технологий ИИ
Германская инженерная и технологическая компания Robert Bosch планирует инвестировать свыше 2,5 млрд евро к концу 2027 года в разработку и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Bosch, выпускающая автокомплектующие наряду с бытовой техникой, представила на
06 января 2026 года 15:12
В феврале Саудовская Аравия понизит цены на нефть для всех регионов
Саудовская Аравия в феврале снизит цены на нефть для покупателей из всех регионов, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Основной сорт, поставляемый в Азию - Arab Light - подешевеет на $0,3 за баррель. Он будет стоить на $0,3 больше, чем корзина нефти
06 января 2026 года 14:59
"Нестле Россия" добровольно отзывает ограниченное количество продукции детского питания
Компания "Нестле Россия", представляющая в РФ интересы Nestle, добровольно отзывает на территории РФ ограниченное количество продукции детского питания - сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания
06 января 2026 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 6 января снижается
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,13 пункта (0,222%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2750,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2766,93 (+0,36%) пункта, минимальное - 2747,8 (-0,34%)
06 января 2026 года 14:41
AB InBev выкупит у инвесторов 49,9% подразделения по выпуску металлической тары, сумма сделки - около $3 млрд
Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) выкупит 49,9% своего американского бизнеса по производству металлической тары у консорциума инвесторов во главе с Apollo Global Management. Как говорится в пресс-релизе AB InBev, сумма сделки составит около $3
06 января 2026 года 14:23
Цены на нефть перешли к умеренному росту
Цены на нефть начали умеренно расти днем во вторник после слабого снижения в начале сессии.

Геополитика вновь занимает центральное место в повестке дня инвесторов. Они следят за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, оценивают заявления Израиля по Ирану, а также ждут
06 января 2026 года 14:01
Азиатские рынки акций завершили торги в плюсе
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийского индикатора, завершили активным ростом торги во вторник вслед за подъемом американского рынка акций по итогам предыдущей сессии.

Инвесторы в целом проигнорировали рост геополитических рисков,
06 января 2026 года 13:29
Продажи автомобилей в Великобритании в 2025 году увеличились на 3,5%, превысив 2 млн
Продажи легковых машин в Великобритании в 2025 году выросли по итогам третьего года подряд и впервые с доковидного 2019 года превысили 2 млн автомобилей. Как говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), за минувший год продажи выросли на 3,5%, до
06 января 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 6 января снижается
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,55 пункта (0,201%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2751,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2766,93 (+0,36%) пункта, минимальное - 2747,8 (-0,34%)
