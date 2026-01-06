Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3763 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52639,318 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 195,589 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,10 коп. и составил 11,3763 руб.

Германская инженерная и технологическая компания Robert Bosch планирует инвестировать свыше 2,5 млрд евро к концу 2027 года в разработку и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Саудовская Аравия в феврале снизит цены на нефть для покупателей из всех регионов, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Основной сорт, поставляемый в Азию - Arab Light - подешевеет на $0,3 за баррель. Он будет стоить на $0,3 больше, чем корзина нефти...