.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3763 руб.
.
06 января 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3763 руб.
|0
6 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,10 коп. и составил 11,3763 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3095 руб., максимальный - 11,478 руб. Было заключено 10158 сделок. Объем торгов составил 11470,03 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3145 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 января 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 января выросла на 0,37% и составила 52639,318 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52639,318 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 195,589 млрд руб., или на...
.06 января 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,10 коп. и составил 11,3763 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3095 руб., максимальный - 11,478 руб. Было заключено 10158 сделок. Объем торгов составил 11470,03...
.06 января 2026 года 18:09
Американские фондовые индексы повышаются во вторник. Накануне Dow Jones обновил рекордный максимум, в частности, благодаря подъему котировок акций нефтяных компаний в связи с ожиданиями, что они получат доступ к нефтяным резервам Венесуэлы после захвата силами США... читать дальше
.06 января 2026 года 17:38
Федрезерву надо снизить ставку более чем на 100 б.п. в этом году - член совета управляющих ФРС Миран
Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо снизить базовую процентную ставку более чем на 100 базисных пунктов (б.п.) в 2026 году, считает член совета управляющих американского ЦБ Стивен Миран. "Нельзя всерьез утверждать, что текущая денежно-кредитная политика близка к... читать дальше
.06 января 2026 года 17:06
Рынок акций РФ вечером снижается в условиях разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подорожавших нефти и драгметаллов, а также сохраняющейся геополитической напряженности, что сдерживает покупателей. Индекс МосБиржи топчется в районе 2750 пунктов. Упавшие после... читать дальше
.06 января 2026 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,6 пункта (0,276%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2749,49 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2766,93 (+0,36%) пункта, минимальное - 2745,4 (-0,42%)... читать дальше
.06 января 2026 года 16:10
Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в декабре увеличились на 1,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В ноябре годовая инфляция составляла 2,3%. Относительно предыдущего... читать дальше
.06 января 2026 года 15:54
Германская инженерная и технологическая компания Robert Bosch планирует инвестировать свыше 2,5 млрд евро к концу 2027 года в разработку и внедрение технологий искусственного интеллекта. Bosch, выпускающая автокомплектующие наряду с бытовой техникой, представила на... читать дальше
.06 января 2026 года 15:12
Саудовская Аравия в феврале снизит цены на нефть для покупателей из всех регионов, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Основной сорт, поставляемый в Азию - Arab Light - подешевеет на $0,3 за баррель. Он будет стоить на $0,3 больше, чем корзина нефти...
.06 января 2026 года 14:59
Компания "Нестле Россия", представляющая в РФ интересы Nestle, добровольно отзывает на территории РФ ограниченное количество продукции детского питания - сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания... читать дальше
.06 января 2026 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,13 пункта (0,222%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2750,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2766,93 (+0,36%) пункта, минимальное - 2747,8 (-0,34%)... читать дальше
.06 января 2026 года 14:41
AB InBev выкупит у инвесторов 49,9% подразделения по выпуску металлической тары, сумма сделки - около $3 млрд
Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) выкупит 49,9% своего американского бизнеса по производству металлической тары у консорциума инвесторов во главе с Apollo Global Management. Как говорится в пресс-релизе AB InBev, сумма сделки составит около $3... читать дальше
.06 января 2026 года 14:23
Цены на нефть начали умеренно расти днем во вторник после слабого снижения в начале сессии. Геополитика вновь занимает центральное место в повестке дня инвесторов. Они следят за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, оценивают заявления Израиля по Ирану, а также ждут... читать дальше
.06 января 2026 года 14:01
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийского индикатора, завершили активным ростом торги во вторник вслед за подъемом американского рынка акций по итогам предыдущей сессии. Инвесторы в целом проигнорировали рост геополитических рисков,... читать дальше
.06 января 2026 года 13:29
Продажи легковых машин в Великобритании в 2025 году выросли по итогам третьего года подряд и впервые с доковидного 2019 года превысили 2 млн автомобилей. Как говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), за минувший год продажи выросли на 3,5%, до... читать дальше
.06 января 2026 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,55 пункта (0,201%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2751,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2766,93 (+0,36%) пункта, минимальное - 2747,8 (-0,34%)... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.