СЕГОДНЯ:
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,4466 руб.,курс евро - в размере 91,4775 руб.
30 декабря 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,4466 руб.,курс евро - в размере 91,4775 руб.
|0
30 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 77,4466 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,57 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 91,4775 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,09 коп.

30 декабря 2025 года 10:54
Число российских фигурантов зарубежных санкционных списков за 2-е полугодие выросло на 1 тыс., за весь 2025 год - на 2,3 тыс., свидетельствует статистика системы X-Compliance. По состоянию на 28 декабря в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии,... читать дальше
.30 декабря 2025 года 10:45
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до -50,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня...
.30 декабря 2025 года 10:40
США предоставили южнокорейским Samsung Electronics и SK Hynix годовые лицензии на поставку оборудования для производства чипов на их предприятия в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Один из собеседников агентства сказал, что Вашингтон ввел... читать дальше
.30 декабря 2025 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,63 пункта (0,497%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2755,66 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,54 пункта (0,497%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.30 декабря 2025 года 10:20
Перешедший по решению суда в собственность государства аэропорт "Домодедово" будет выставлен на открытый аукцион в начале следующего года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы много работы проделали по этому активу. В следующем году, буквально, я думаю, что в... читать дальше
.30 декабря 2025 года 10:12
Китайский юань растет в наале торгов на Московской бирже. Рубль опускается перед длительными новогодними каникулами и на снижении спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершившегося в понедельник налогового периода декабря. По итогам...
.30 декабря 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 30 декабря Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,57/85,82 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,57/85,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 261 коп., Cредний курс продажи...
.30 декабря 2025 года 10:03
Основная сессия на "Московской бирже" началась ростом индексов на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг урегулирования украинского конфликта; к вечеру возможны продажи акций игроками перед длительными январскими... читать дальше
.30 декабря 2025 года 09:58
Объем квоты на экспорт лома и отходов черных металлов в 2026 году составит 2,2 млн тонн, сообщила пресс-служба правительства России. По сравнению с предыдущим решением, принятым в августе 2025 года, квота увеличится на 400 тыс. тонн. Это "позволит участникам отрасли... читать дальше
.30 декабря 2025 года 09:50
Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года в границах планового показателя - 2,6% ВВП. Об этом он сообщил в интервью "России 24". Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей,... читать дальше
.30 декабря 2025 года 09:43
В декабре индекс PMI сферы услуг России составил 52,3 пункта, чуть поднявшись с 52,2 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global. Декабрьские темпы роста активности в секторе оказались самыми быстрыми с января. Респонденты отмечали рост новых заказов и улучшение клиентского... читать дальше
.30 декабря 2025 года 09:35
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с евро, японской иеной и фунтом стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... читать дальше
.30 декабря 2025 года 09:28
Правительство РФ утвердило строительство новых мощностей для покрытия энергодефицита в Москве и на Юге РФ
Правительство РФ утвердило строительство новых энергомощностей для покрытия прогнозного энергодефицита, в частности, в московском регионе и на Юге РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации. Для покрытия... читать дальше
.30 декабря 2025 года 09:18
Правительство РФ ввело на 2026 г. квоты на вывоз ряда сельхозкультур из Приморья, Калининградской и Амурской областей
Правительство РФ ввело региональные беспошлинные квоты на экспорт ряда сельхозкультур из Приморского края, Калининградской и Амурской областей на период с 1 января по 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление подписано 29 декабря 2025 года и размещено на... читать дальше
.30 декабря 2025 года 09:10
Азиатские фондовые индексы в основном снижаются сегодня в ходе торгов вслед за спадом на Уолл-стрит накануне. Инвесторы ждут позднее во вторник публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивают ситуацию вокруг... читать дальше
.30 декабря 2025 года 09:05
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5022,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3640,07 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 декабря составили по Российской Федерации 5022,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4764,5 млрд руб. На... читать дальше
