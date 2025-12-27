ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 декабря в размере 77,6923 руб., евро - 91,2066 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 91,2066 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,36 коп.

27 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 77,6923 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,21 коп.

С начала реализации программы реновации в девяти районах Юго-Восточного административного округа расселили 176 домов старого жилого фонда, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. "Первый дом по программе реновации расселили в Юго-Восточном...

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов об изменении системы декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Один из двух законов уточняет перечень лиц, в отношении которых...

Аэропорт космодрома Восточный полностью достроят в следующем году, сообщили в госкорпорации "Роскосмос" в воскресенье. "Полное завершение строительства аэропорта - 2026 год", - говорится в сообщении. В госкорпорации также сообщили, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов...

С нового года вступают в силу многие изменения, касающиеся жизни семей, пенсионеров, людей, получающих льготы, а также работы малого и среднего бизнеса. А на дорогах появится более 60 новых знаков, пишет "Российская газета". Пенсии вырастут на...

Россия за 10 месяцев этого года экспортировала сыра и творога более чем на $139 млн, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт". В натуральном выражении объем поставок составил около 27 тыс. тонн. Динамику центр...

На завершение строительства школы в Иркутске из резервного фонда правительства выделено 134,7 млн рублей. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте кабмина. Возводимое здание рассчитано на 1550 школьников. Его открытие позволит создать современные условия для обучения...

Аграрии Курской области в 2026 году получат льготные инвестиционные кредиты под 1-3% для восстановления предприятий в приграничных районах, сообщил Александр Хинштейн. "В 2026 году аграрии из приграничья получат льготные инвестиционные кредиты по ставке от 1 до 3% на...

До конца 2025 года на социальное развитие центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), будет дополнительно направлено 280,1 млн рублей. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте правительства.. Федеральное...

Совет директоров ПАО "Ростелеком" утвердил стратегию развития компании 2026-2030 годы, стратегию цифровой трансформации общества на аналогичный период, а также бизнес-план на 2026 год, говорится в сообщении компании. По словам председателя совета директоров...

Минпромторг РФ рассчитывает на производство в 2026 году восьми самолетов Ту-214, в 2027-м - 12-ти, а начиная с 2028 года - 20 единиц ежегодно, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. "20 единиц ежегодно - это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028...

Пассажирский самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и комплектующими получил от Росавиации свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха"...

Новая программа льготного лизинга вертолетов, рассчитанная на 2026-2028 годы, как ожидается, будет окончательно сформирована в январе, она предполагает поставку более 70 новых вертолетов Ми-8, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В субботу на Казанском...

Правительство России выделит из своего резервного фонда дополнительно 5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, сообщается на сайте кабинета министров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Решение...

РФ в 2025 году, по предварительным данным, собрала 91,4 млн тонн пшеницы в чистом весе, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Это больше урожая 2024 года, который составил 82,6 млн тонн. Кроме того, ржи собрано 999 тыс. тонн...

Правительство новым постановлением продлевает до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Запрет будет действовать для всех экспортёров, включая непосредственных производителей, сообщила пресс-служба...

