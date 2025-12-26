Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5337,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3512,19 млрд руб.

26 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 декабря составили по Российской Федерации 5337,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5073,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5770,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5492,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 декабря составили 3512,19 млрд руб. против 3607,66538 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

