НОВОСТИ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5337,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3512,19 млрд руб.
26 декабря 2025 года 09:17
|0
26 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 декабря составили по Российской Федерации 5337,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5073,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5770,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5492,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 декабря составили 3512,19 млрд руб. против 3607,66538 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
26 декабря 2025 года 09:55
ГМК "Норильский никель" скоро получит возможность вновь распределять прибыль между акционерами, рассчитывает президент компании Владимир Потанин. Дивиденды за 2024 год "Норникель" не платил, следуя рекомендации менеджмента о нецелесообразности выплат за счет кредитных... читать дальше
.26 декабря 2025 года 09:39
Доллар США стабилен в паре с евро в пятницу, укрепляется к фунту стерлингов и иене. Активность торгов в межпраздничный период является низкой. Биржи США, Европы, а также ряда стран Азии, были закрыты по случаю Рождества в четверг. В пятницу американские биржи возобновят... читать дальше
.26 декабря 2025 года 09:31
Новый газопровод из России в Китай "Сила Сибири 2" будет построен досрочно, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем селекторе. Он напомнил, что в 2025 году в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай "достигнуты очень важные... читать дальше
.26 декабря 2025 года 09:25
Готовность строящегося Амурского ГПЗ "Газпрома" на конец 2025 года составляет 95,1%, сообщает пресс-служба завода. "К концу 2025 года прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ составил 95,1%. В работе четыре технологические линии. Завод полностью выполняет обязательства по... читать дальше
.26 декабря 2025 года 09:18
"Газпром нефть" занялась освоением трех проектов в Якутии с доступом к магистрали "Сила Сибири" - это Тас-Юряхское и Верхневилючанское НГКМ, а также проект "Чона Газ", сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного подведению... читать дальше
.26 декабря 2025 года 09:17
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5337,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3512,19 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 декабря составили по Российской Федерации 5337,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5073,3 млрд руб. На... читать дальше
.26 декабря 2025 года 09:11
Фондовые рынки Японии, материкового Китая и Южной Кореи растут в пятницу. Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,7%. Правительство Японии одобрило рекордный бюджет на следующий финансовый год... читать дальше
.26 декабря 2025 года 09:07
Объем промышленного производства в Японии в ноябре сократился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с января 2024 года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя... читать дальше
.26 декабря 2025 года 09:02
Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом на фоне позитивных сигналов с сырьевых площадок (подорожали нефть и металлы), сдерживающим фактором остается геополитическая неопределенность вокруг прогресса в украинском урегулировании. К 07:01... читать дальше
.26 декабря 2025 года 08:55
Цены на нефть стабильны на фоне слабой активности торгов и завершают неделю максимальным ростом с конца октября. Накануне торги не проводились, поскольку биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества. Трейдеры следят за ситуацией вокруг Венесуэлы после введения... читать дальше
.26 декабря 2025 года 08:49
Поставки газа российским потребителям по газотранспортной системе "Газпрома" в 2025 году составили 386 млрд кубометров
Поставки газа потребителям РФ по газотранспортной системе "Газпрома" в 2025 году (всеми производителями) составили 386 млрд куб. м, сообщил предварительные данные на предновогоднем селекторе глава "Газпрома" Алексей Миллер. В 2024 году, сказано в справочнике "Газпром" в... читать дальше
.26 декабря 2025 года 08:41
С 21 января Петербургская биржа прекращает допуск к торгам топливом одного из крупнейших трейдеров "Солид"
Петербургская биржа с 21 января 2026 года прекратит допуск к торгам топливом одного из крупнейших частных трейдеров "Солид-товарные рынки", сообщается на сайте биржи. "С 21.01.2026 будет прекращен допуск к участию в организованных торгах в секции "Нефтепродукты" АО... читать дальше
.26 декабря 2025 года 08:33
"Газпром" в 2025 году поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 млрд куб. м газа, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года. В 2025 году весной плановое летнее техническое... читать дальше
.26 декабря 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций на общую сумму 75,1 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.26 декабря 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 93 выпускам облигаций на общую сумму 10,97 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.26 декабря 2025 года 08:25
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде декабря снизилось до 15,38% с 15,63% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ. До этого... читать дальше
