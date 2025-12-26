.
НОВОСТИ
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Рост ВВП РФ в ноябре составил 0,1%, за январь-ноябрь - 1,0%
Рост ВВП РФ в ноябре 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,1% в годовом сравнении после повышения на 1,6% в октябре, на 0,9% в сентябре, на 0,4% в августе и в июле, на 1,0% в июне, на 0,7% в мае, на 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, на...
 
Базовый набор продуктов на Новый год подорожал на 6%
Стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 6%, следует из данных Руспродсоюза (объединяет крупных производителей продуктов питания). Для сравнения: год назад стоимость продуктов к праздничному столу выросла на 11,8% год...
 
Из отходов производства будут добывать драгметаллы
Драгоценные металлы в России планируют получать из отходов промышленного производства. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и "Роснано" по поручению президента России приступили к реализации пилотных проектов по извлечению редких металлов из...
 
26 декабря 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 декабря в размере 77,8844 руб.. евро - 91,8902 руб.

 0  
26 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 77,8844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,24 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 91,8902 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 58,40 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
НОВОСТИ
27 декабря 2025 года 17:38
Утверждена стратегия развития "Ростелекома" до 2030 года
Совет директоров ПАО "Ростелеком" утвердил стратегию развития компании 2026-2030 годы, стратегию цифровой трансформации общества на аналогичный период, а также бизнес-план на 2026 год, говорится в сообщении компании.

По словам председателя совета директоров...    читать дальше
27 декабря 2025 года 16:57
Минпромторг рассчитывает на производство в 2026 году восьми самолетов Ту-214
Минпромторг РФ рассчитывает на производство в 2026 году восьми самолетов Ту-214, в 2027-м - 12-ти, а начиная с 2028 года - 20 единиц ежегодно, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. "20 единиц ежегодно - это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028...    читать дальше
27 декабря 2025 года 15:26
Ту-214 с импортозамещенными системами получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции
Пассажирский самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и комплектующими получил от Росавиации свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха"...    читать дальше
27 декабря 2025 года 14:57
Новая программа льготного лизинга вертолетов, рассчитанная на 2026-2028 годы, будет сформирована в январе
Новая программа льготного лизинга вертолетов, рассчитанная на 2026-2028 годы, как ожидается, будет окончательно сформирована в январе, она предполагает поставку более 70 новых вертолетов Ми-8, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

В субботу на Казанском...    читать дальше
27 декабря 2025 года 14:31
Правительство РФ выделит еще 5 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов сельхозпроизводителей
Правительство России выделит из своего резервного фонда дополнительно 5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, сообщается на сайте кабинета министров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Решение...    читать дальше
27 декабря 2025 года 13:02
В текущем году Россия увеличила сбор пшеницы до 91,4 млн тонн
РФ в 2025 году, по предварительным данным, собрала 91,4 млн тонн пшеницы в чистом весе, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Это больше урожая 2024 года, который составил 82,6 млн тонн.

Кроме того, ржи собрано 999 тыс. тонн...    читать дальше
27 декабря 2025 года 12:43
Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт бензина
Правительство новым постановлением продлевает до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Запрет будет действовать для всех экспортёров, включая непосредственных производителей, сообщила пресс-служба...    читать дальше
27 декабря 2025 года 12:28
В январе-октябре экспорт макаронных изделий из России вырос на 23%
Россия за 10 месяцев этого года экспортировала макаронных изделий более чем на $173 млн, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на экспертов. В натуральном выражении было отгружено свыше 116 тыс. тонн....    читать дальше
27 декабря 2025 года 11:32
Услуги связи в РФ в ноябре подорожали на 0,8%
Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в ноябре увеличились на 0,8% по сравнению с ноябрем 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с декабрем 2024 года стоимость услуг связи выросла на 0,5%.

При этом по сравнению с октябрем 2025...    читать дальше
27 декабря 2025 года 11:17
Объем M&A в мире в 2025 году превысил $4 трлн впервые с 2021 года
Объем M&A в мире в 2025 году превысил $4 трлн впервые с 2021 года, а число заключенных мегасделок стало рекордным, пишет Financial Times. По данным London Stock Exchange Group, объем M&A в 2025 году вырос примерно на 50% по сравнению с 2024 годом и составил $4,5 трлн. Это второй...    читать дальше
27 декабря 2025 года 11:02
Объем каршеринговых услуг в ноябре снизился на 10,3% в годовом сравнении
Объем каршеринговых услуг населению в ноябре сократился на 10,3% по отношению к аналогичному месяцу 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с октябрем 2025 года показатель также снизился на 10,3%.

При этом в денежном выражении объем...
27 декабря 2025 года 10:43
Грузооборот транспорта в РФ в ноябре снизился на 3%, перевозки грузов речным транспортом - на 3,4%
Грузооборот транспорта в РФ снизился в январе-ноябре 2025 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,7% и составил 5 трлн 49,3 млн т-км, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Грузооборот железнодорожного транспорта за...    читать дальше
27 декабря 2025 года 10:24
В Госдуму внесен законопроект о регулировании связи, банковских услуг, онлайн-сервисов и IP-телефонии
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который с 1 сентября 2026 г. вводит для российских сайтов обязательное подтверждение значимых действий в интернете кодами из СМС и одновременно сообщениями с использованием мессенджера Max. Перечень таких действий утвердит...    читать дальше
27 декабря 2025 года 09:59
Реализация зерна российскими сельхозорганизациями в ноябре выросла на 12,9%
Сельхозорганизации РФ в ноябре реализовали 8,1 млн тонн зерна, что на 12,9% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Но по итогам 11 месяцев продажи снизились на 12,8%, до 62,7 млн тонн.

В ноябре также было...    читать дальше
27 декабря 2025 года 09:43
Оборот разработчиков ПО в России в ноябре увеличился на 35,5% в годовом выражении, производителей электроники снизился на 3,5%
Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в ноябре увеличился на 35,5% по сравнению с ноябрем 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с...    читать дальше
27 декабря 2025 года 09:31
Балльную оценку локализации планируется распространить на грузовые вагоны
Балльную оценку локализации промышленной продукции планируется распространить на грузовые вагоны. Соответствующий проект изменений в постановление правительства РФ N719 (регулирует определение степени "российскости" промтоваров) подготовлен Минпромторгом РФ и размещен на...    читать дальше
Страница 1 из 19
1
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

