Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 декабря в размере 77,8844 руб.. евро - 91,8902 руб.
26 декабря 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 декабря в размере 77,8844 руб.. евро - 91,8902 руб.
|0
26 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 77,8844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,24 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 91,8902 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 58,40 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
27 декабря 2025 года 17:38
Совет директоров ПАО "Ростелеком" утвердил стратегию развития компании 2026-2030 годы, стратегию цифровой трансформации общества на аналогичный период, а также бизнес-план на 2026 год, говорится в сообщении компании. По словам председателя совета директоров... читать дальше
.27 декабря 2025 года 16:57
Минпромторг РФ рассчитывает на производство в 2026 году восьми самолетов Ту-214, в 2027-м - 12-ти, а начиная с 2028 года - 20 единиц ежегодно, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. "20 единиц ежегодно - это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028... читать дальше
.27 декабря 2025 года 15:26
Ту-214 с импортозамещенными системами получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции
Пассажирский самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и комплектующими получил от Росавиации свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха"... читать дальше
.27 декабря 2025 года 14:57
Новая программа льготного лизинга вертолетов, рассчитанная на 2026-2028 годы, будет сформирована в январе
Новая программа льготного лизинга вертолетов, рассчитанная на 2026-2028 годы, как ожидается, будет окончательно сформирована в январе, она предполагает поставку более 70 новых вертолетов Ми-8, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В субботу на Казанском... читать дальше
.27 декабря 2025 года 14:31
Правительство России выделит из своего резервного фонда дополнительно 5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, сообщается на сайте кабинета министров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Решение... читать дальше
.27 декабря 2025 года 13:02
РФ в 2025 году, по предварительным данным, собрала 91,4 млн тонн пшеницы в чистом весе, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Это больше урожая 2024 года, который составил 82,6 млн тонн. Кроме того, ржи собрано 999 тыс. тонн... читать дальше
.27 декабря 2025 года 12:43
Правительство новым постановлением продлевает до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Запрет будет действовать для всех экспортёров, включая непосредственных производителей, сообщила пресс-служба... читать дальше
.27 декабря 2025 года 12:28
Россия за 10 месяцев этого года экспортировала макаронных изделий более чем на $173 млн, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на экспертов. В натуральном выражении было отгружено свыше 116 тыс. тонн.... читать дальше
.27 декабря 2025 года 11:32
Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в ноябре увеличились на 0,8% по сравнению с ноябрем 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с декабрем 2024 года стоимость услуг связи выросла на 0,5%. При этом по сравнению с октябрем 2025... читать дальше
.27 декабря 2025 года 11:17
Объем M&A в мире в 2025 году превысил $4 трлн впервые с 2021 года, а число заключенных мегасделок стало рекордным, пишет Financial Times. По данным London Stock Exchange Group, объем M&A в 2025 году вырос примерно на 50% по сравнению с 2024 годом и составил $4,5 трлн. Это второй... читать дальше
.27 декабря 2025 года 11:02
Объем каршеринговых услуг населению в ноябре сократился на 10,3% по отношению к аналогичному месяцу 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с октябрем 2025 года показатель также снизился на 10,3%. При этом в денежном выражении объем...
.27 декабря 2025 года 10:43
Грузооборот транспорта в РФ снизился в январе-ноябре 2025 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,7% и составил 5 трлн 49,3 млн т-км, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Грузооборот железнодорожного транспорта за... читать дальше
.27 декабря 2025 года 10:24
В Госдуму внесен законопроект о регулировании связи, банковских услуг, онлайн-сервисов и IP-телефонии
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который с 1 сентября 2026 г. вводит для российских сайтов обязательное подтверждение значимых действий в интернете кодами из СМС и одновременно сообщениями с использованием мессенджера Max. Перечень таких действий утвердит... читать дальше
.27 декабря 2025 года 09:59
Сельхозорганизации РФ в ноябре реализовали 8,1 млн тонн зерна, что на 12,9% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Но по итогам 11 месяцев продажи снизились на 12,8%, до 62,7 млн тонн. В ноябре также было... читать дальше
.27 декабря 2025 года 09:43
Оборот разработчиков ПО в России в ноябре увеличился на 35,5% в годовом выражении, производителей электроники снизился на 3,5%
Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в ноябре увеличился на 35,5% по сравнению с ноябрем 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с... читать дальше
.27 декабря 2025 года 09:31
Балльную оценку локализации промышленной продукции планируется распространить на грузовые вагоны. Соответствующий проект изменений в постановление правительства РФ N719 (регулирует определение степени "российскости" промтоваров) подготовлен Минпромторгом РФ и размещен на... читать дальше
