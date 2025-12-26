ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 декабря в размере 77,8844 руб.. евро - 91,8902 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 91,8902 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 58,40 коп.

26 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 77,8844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,24 коп.

Совет директоров ПАО "Ростелеком" утвердил стратегию развития компании 2026-2030 годы, стратегию цифровой трансформации общества на аналогичный период, а также бизнес-план на 2026 год, говорится в сообщении компании. По словам председателя совета директоров... По словам председателя совета директоров... читать дальше

Минпромторг РФ рассчитывает на производство в 2026 году восьми самолетов Ту-214, в 2027-м - 12-ти, а начиная с 2028 года - 20 единиц ежегодно, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. "20 единиц ежегодно - это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028... читать дальше

Пассажирский самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и комплектующими получил от Росавиации свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха"... читать дальше

Новая программа льготного лизинга вертолетов, рассчитанная на 2026-2028 годы, как ожидается, будет окончательно сформирована в январе, она предполагает поставку более 70 новых вертолетов Ми-8, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В субботу на Казанском... В субботу на Казанском... читать дальше

Правительство России выделит из своего резервного фонда дополнительно 5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, сообщается на сайте кабинета министров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Решение... "Решение... читать дальше

РФ в 2025 году, по предварительным данным, собрала 91,4 млн тонн пшеницы в чистом весе, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Это больше урожая 2024 года, который составил 82,6 млн тонн. Кроме того, ржи собрано 999 тыс. тонн... Кроме того, ржи собрано 999 тыс. тонн... читать дальше

Правительство новым постановлением продлевает до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Запрет будет действовать для всех экспортёров, включая непосредственных производителей, сообщила пресс-служба... читать дальше

Россия за 10 месяцев этого года экспортировала макаронных изделий более чем на $173 млн, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на экспертов. В натуральном выражении было отгружено свыше 116 тыс. тонн.... читать дальше

Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в ноябре увеличились на 0,8% по сравнению с ноябрем 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с декабрем 2024 года стоимость услуг связи выросла на 0,5%. При этом по сравнению с октябрем 2025... При этом по сравнению с октябрем 2025... читать дальше

Объем M&A в мире в 2025 году превысил $4 трлн впервые с 2021 года, а число заключенных мегасделок стало рекордным, пишет Financial Times. По данным London Stock Exchange Group, объем M&A в 2025 году вырос примерно на 50% по сравнению с 2024 годом и составил $4,5 трлн. Это второй... читать дальше

Объем каршеринговых услуг населению в ноябре сократился на 10,3% по отношению к аналогичному месяцу 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с октябрем 2025 года показатель также снизился на 10,3%. При этом в денежном выражении объем... При этом в денежном выражении объем...

Грузооборот транспорта в РФ снизился в январе-ноябре 2025 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,7% и составил 5 трлн 49,3 млн т-км, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Грузооборот железнодорожного транспорта за... Грузооборот железнодорожного транспорта за... читать дальше

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который с 1 сентября 2026 г. вводит для российских сайтов обязательное подтверждение значимых действий в интернете кодами из СМС и одновременно сообщениями с использованием мессенджера Max. Перечень таких действий утвердит... читать дальше

Сельхозорганизации РФ в ноябре реализовали 8,1 млн тонн зерна, что на 12,9% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Но по итогам 11 месяцев продажи снизились на 12,8%, до 62,7 млн тонн. Но по итогам 11 месяцев продажи снизились на 12,8%, до 62,7 млн тонн. В ноябре также было... В ноябре также было... читать дальше

Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в ноябре увеличился на 35,5% по сравнению с ноябрем 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с... читать дальше

Балльную оценку локализации промышленной продукции планируется распространить на грузовые вагоны. Соответствующий проект изменений в постановление правительства РФ N719 (регулирует определение степени "российскости" промтоваров) подготовлен Минпромторгом РФ и размещен на... читать дальше

