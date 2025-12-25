Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0668 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,994 руб., максимальный - 11,17 руб. Было заключено 16976 сделок. Объем торгов составил 27219,74 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,024 руб. за юань.

25 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,89 коп. и составил 11,0668 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51984,996 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 269,205 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,50 коп. и составил 11,0644 руб. Минимальный курс юаня составил 11 руб., максимальный - 11,1535 руб. Было заключено 87559 сделок. Объем торгов составил 132356,91 млн руб.

Российский рынок акций завершил торги без единой динамики в отсутствие сигналов с внешних рынков из-за рождественских выходных и на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг прогресса в украинском урегулировании.. МосБиржи на фоне укрепления рубля просел ниже... читать дальше

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 26 декабря, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - выросли на 1,17%, до 2228,03 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 1,14%, до 2051,02... читать дальше

Сербская NIS (входит в "Газпром нефть") и венгерская MOL обратились в американский OFAC с просьбой о приостановке действия санкций против сербской компании на фоне переговоров о выкупе MOL доли российских акционеров в NIS. Как сообщает сербский портал РТС, об этом заявила... читать дальше

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе 2026 года вырастет на 36,5%, до 9 тыс. 298,6 рубля с 8 тыс. 214,5 рубля за тонну в декабре, на подсолнечный шрот пошлина будет нулевой - впервые с октября 2022 года. Такой расчет представил Минсельхоз. Индикативные... Индикативные... читать дальше

Погрузка зерна на экспорт по сети ОАО "РЖД" выросла в ноябре 2025 г. на 21,5% по сравнению с прошлогодним показателем и составила 2,3 млн тонн, сообщила компания. Из этого количества 1,7 млн тонн (+27,5% к ноябрю 2024 г.) было погружено в направлении портов. Наибольший... Из этого количества 1,7 млн тонн (+27,5% к ноябрю 2024 г.) было погружено в направлении портов. Наибольший... читать дальше

"Мечел" оценивает добычу угля по итогам 2025 года в 7,3-7,6 млн тонн, в 2026 году планирует нарастить ее до 11-12 млн тонн, сообщил генеральный директор компании Игорь Хафизов журналистам. "По итогам 2025 года добыча угля ожидается на уровне 7,3-7,6 млн тонн, план на... "По итогам 2025 года добыча угля ожидается на уровне 7,3-7,6 млн тонн, план на... читать дальше

АПК России в этом году может экспортировать продукции на $40 млрд, с учетом ситуации с курсом рубля это хороший результат, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут. "В этом году, надеемся, что мы выйдем на $40 млрд, по тоннажу где-то должно быть 80 млн тонн. Поменьше, чем... читать дальше

ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11220,1 (-0,4) руб./грамм; на серебро - 174,63 (-1,24) руб./грамм; на платину - 5528,92 (-39,21) руб./грамм; на палладий - 4599,92 (-32,63) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 77,8844 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,24 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 91,8902 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 58,40 коп.

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов назначить на местах отдельных помощников, которые будут координировать вопросы, связанные с подготовкой кадров для экономики страны, а в правительстве России - определить одно ответственное лицо. На заседании Госсовета... На заседании Госсовета... читать дальше

Сбор зерна в РФ в чистом весе в этом году может превысить прежний прогноз в 137 млн тонн, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Мы уже собрали около 148 млн тонн, вернее 147,8 млн тонн было вчера в бункере (в бункерном весе). Ну и, соответственно, 137 млн тонн, может... читать дальше

5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1113 на 11 млрд 293,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

