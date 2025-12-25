Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5770,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3607,67 млрд руб.

25 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 декабря составили по Российской Федерации 5770,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5492,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5312,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5092,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 декабря составили 3607,67 млрд руб. против 3481,9692 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

