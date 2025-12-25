.
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5770,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3607,67 млрд руб.
25 декабря 2025 года 09:10
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5770,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3607,67 млрд руб.
|0
25 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 декабря составили по Российской Федерации 5770,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5492,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5312,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5092,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 декабря составили 3607,67 млрд руб. против 3481,9692 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
25 декабря 2025 года 15:37
Сервис посадки на поезд по биометрии "Мигом" может быть запущен в РФ в 1-м квартале 2026 года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Новое решение, которое позволяет подтвердить личность без предъявления документов, реализовано Центром биометрических... читать дальше
.25 декабря 2025 года 15:30
В пятницу, 26 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 93 выпускам облигаций на общую сумму 10,98 млрд руб.
В пятницу, 26 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 93 выпускам облигаций на общую сумму 10,98 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.25 декабря 2025 года 15:30
В пятницу, 26 декабря, ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций на общую сумму 63,95 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.25 декабря 2025 года 15:24
Средняя стоимость полета в экономическом классе для пассажиров, путешествующих в деловых целях, в 2025 году выросла на 12%, составив более 18 тыс. руб., подсчитали эксперты компании "Аэроклуб", занимающейся организацией командировок для российского и зарубежного... читать дальше
.25 декабря 2025 года 15:16
Банк России в пятницу проведет брифинг, посвященный обновленной банкноте номиналом 1000 рублей, говорится в сообщении регулятора. Пресс-конференция состоится 26 декабря в 12:00, в ней примут участие зампред ЦБ РФ Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий... читать дальше
.25 декабря 2025 года 14:58
Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, взлетел на 88,3% по итогам 2025 года. Это стало максимальным повышением с 2016 года, отмечает Trading Economics. При этом в 2024 году индикатор рухнул на... читать дальше
.25 декабря 2025 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,15 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2713,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2722,62 (+0,1%) пункта, минимальное - 2708,39 (-0,43%)... читать дальше
.25 декабря 2025 года 14:34
РСПП рассчитывает вернуться к обсуждению вопросов ставки и валютного курса с президентом РФ в 2026 году
Проблема валютного курса и высокой ключевой ставки поднималась бизнесом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным накануне и, как рассчитывает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), будет вновь обсуждаться на ежегодном съезде РСПП весной следующего года.... читать дальше
.25 декабря 2025 года 14:25
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити представила бюджет на следующий финансовый год (начнется 1 апреля 2026 года), который является рекордным. Бюджет будет составлять 122,3 трлн иен ($786 млрд). Это на 6,3% больше выделенных на текущий фингод 115,2 трлн иен. Для... читать дальше
.25 декабря 2025 года 14:17
Банк России 26 декабря выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Тульский государственный музей оружия", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма серебра. На... читать дальше
.25 декабря 2025 года 14:08
Банк России принял решение об отзыве лицензии у некоммерческой корпоративной организации - потребительского общества взаимного страхования "Мир" (г.Саратов), сообщает регулятор. Решение об отзыве лицензии у ОВС "Мир" связано с неустранением в установленный срок ранее... читать дальше
.25 декабря 2025 года 13:56
Путин на встрече с бизнесом призвал искать справедливые решения в споре маркетплейсов и банков - Шохин
Спор маркетплейсов и банков относительно справедливости привязки программ лояльности в электронной торговле к способам оплаты стал предметом обсуждения на вчерашней встрече крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщил журналистам руководитель... читать дальше
.25 декабря 2025 года 13:45
АО "АвтоВАЗ" завершит 2025 год с прибылью, заявил глава "Ростеха" (совладелец российского автопроизводителя) Сергей Чемезов. "Последняя встреча у нас была с Максимом Соколовым, генеральным директором "АвтоВАЗа" - он сказал, что все-таки год они заканчивают с прибылью. Хотя была... читать дальше
.25 декабря 2025 года 13:38
Производство красной икры в РФ на фоне более удачной, чем в прошлом году лососевой путины, за 11 месяцев выросло на 23%, до 11,6 тыс. тонн, сообщает Рыбный союз на основе анализа оперативных данных Росстата. "Рост производства икры лососевых видов рыб сопровождается... читать дальше
.25 декабря 2025 года 13:30
Мировой рынок нефти на сегодняшний день находится в балансе, решения ОПЕК+ способствуют этому, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня рынок сбалансирован. Мы видим, что в период низкого спроса решения по повышению добычи не применяются. При повышении спроса... читать дальше
.25 декабря 2025 года 13:22
Два ведущих аукционных дома зафиксировали рост глобальных продаж в уходящем году впервые после двухлетнего спада. Совокупная выручка Christie's и Sotheby's в 2025 году составила $13,2 млрд против $11,7 млрд годом ранее. Увеличению продаж поспособствовал рост мировой... читать дальше
