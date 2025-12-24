Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1657 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1 руб., максимальный - 11,248 руб. Было заключено 13884 сделки. Объем торгов составил 35268,07 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,133 руб. за юань.

24 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,79 коп. и составил 11,1657 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52254,202 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 76,182 млрд руб., или на...

Сальдированная прибыль организаций розничной торговли РФ в январе-октябре 2025 года выросла на 6% - до 628,1 млрд рублей, сообщил Росстат. По итогам отчетного периода оптовая торговля снизила сальдированную прибыль на 24,4%, до 1 трлн 390,3 млрд рублей. Доля...

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец ноября 2025 года составила 1 млрд 770,4 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом понизилась на 386,0 млн рублей или на 17,9%, сообщил в среду Росстат. Относительно ноября 2024 года долги по... читать дальше

Производство продуктов питания в РФ в январе-ноябре этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось на 0,7%, напитков - на 3,6%, сообщил Росстат в среду. Выпуск табачных изделий вырос на 0,7%. В ноябре по сравнению с ноябрем 2024 года... читать дальше

Рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20%. С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%, по данным Росстата. Из данных за 22 дня декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 декабря замедлилась... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,45 коп. и составил 11,1793 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1035 руб., максимальный - 11,252 руб. Было заключено 162134 сделки. Объем торгов составил 228213,25...

Предприятия РФ в январе-октябре 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 21 трлн 566,0 млрд рублей, что на 9,9% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщил в среду Росстат. В том числе в октябре сальдированная прибыль... читать дальше

Цены производителей на бензин в РФ в ноябре 2025 года относительно предыдущего месяца снизились на 9,6% после роста на 4,4% в октябре, на 4,7% в сентябре, на 11,7% в августе, на 13,8% в июле, на 7,5% в июне, на 10,5% в мае, на 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть... читать дальше

Рост потребительских цен в РФ с 16 по 22 декабря составил 0,20% после 0,05% с 9 по 15 декабря, также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, сообщает Росстат. С начала месяца цены к 22 декабря выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%. Цены... читать дальше

Российский рынок акций завершил торги небольшим снижением индикаторов в условиях геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Фактором поддержки выступает благоприятная... читать дальше

Министерство финансов России в IV квартале разместило облигации федерального займа (ОФЗ) с учетом юаневых траншей на общую сумму 3,828 трлн руб. по номиналу при плане 3,8 трлн руб.; объем размещения ОФЗ за весь 2025 год - 8,266 трлн руб. по номиналу. Объем выручки... читать дальше

Банки в рамках мер по борьбе с мошенничеством обязаны будут проверять попытки внесения наличных на счет человека с использованием токенизированной (цифровой) карты через банкомат, если потенциальный получатель денег за 24 часа до этого совершал трансграничный перед другому... читать дальше

"АЛРОСА" в 2026 году планирует добыть 25-26 млн каратов алмазов, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью "России 24". В текущем году компания, как сообщалось ранее, выпустит 29,7 млн карат - таким образом, в будущем году производство сократится... читать дальше

Средние ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США снизились на прошлой неделе на 7 базисных пунктов, причем снижение было зафиксировано впервые за три недели, а показатель оказался минимальным за семь недель. Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров... читать дальше

Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы завершили укороченную сессию в среду слабым снижением. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 18:16 мск опустился на 0,01% - до 588,69 пункта. Французский индикатор CAC 40 потерял... читать дальше

Цены на нефть остаются в небольшом плюсе вечером в среду на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран. Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании... читать дальше

