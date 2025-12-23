.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3513,2 млрд руб.
.
23 декабря 2025 года 11:04
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3513,2 млрд руб.
|0
23 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 3513,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3521,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 декабря 2025 года 18:29
"Газпром" дал новую оценку показателя EBITDA по итогам 2025 года - 2,8 трлн руб. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в комментарии к принятому советом директоров бюджету отметил: "Учитывая в том числе рыночную конъюнктуру конца года, укрепление... читать дальше
.23 декабря 2025 года 18:21
Американские фондовые индексы в начале торгов слабо снижаются, инвесторы оценивают большую порцию вышедшей во вторник статистики. Эти данные, вероятнее всего, подтолкнут Федеральную резервную систему к тому, чтобы на январском заседании сделать паузу и сохранить базовую ставку... читать дальше
.23 декабря 2025 года 18:15
Совет директоров "Газпрома" одобрил бюджет концерна на 2026 год с инвестициями головной компании в размере 1,1 трлн рублей по финансированию (на 515 млрд руб. ниже по сравнению с уровнем 2025 года), сообщила компания. Эту цифру компания уже объявляла в момент... читать дальше
.23 декабря 2025 года 18:07
Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагал повышение на 0,1%. В октябре промпроизводство в США уменьшилось на... читать дальше
.23 декабря 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,43 коп. и составил 11,1378 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0685 руб., максимальный - 11,175 руб. Была заключена 27121 сделка. Объем торгов составил 35248,21...
.23 декабря 2025 года 17:46
ЦБ РФ с 24 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11171,58 (+110,61) руб./грамм; на серебро - 174,89 (+7,14) руб./грамм; на платину - 5262,83 (+274,99) руб./грамм; на палладий - 4479,6 (+187,91) руб./грамм. Это автоматическое...
.23 декабря 2025 года 17:45
Российские производители на фоне ограничений на экспортных рынках и снижения рентабельности зарубежных поставок ищут возможности расширения внутреннего спроса, в этих условиях необходимо принимать меры защиты внутреннего рынка для снижения конкурентного давления со стороны... читать дальше
.23 декабря 2025 года 17:37
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 92,8137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,84 коп. Это автоматическое сообщение.
.23 декабря 2025 года 17:37
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 78,585 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,96 коп. Это автоматическое сообщение.
.23 декабря 2025 года 17:25
Экономика США в третьем квартале 2025 года увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны. Темпы роста ускорились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 3,8%, и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз... читать дальше
.23 декабря 2025 года 17:12
Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков рассказал о приоритетных направлениях законотворческой работы для фракции "Единая Россия" в весеннюю сессию. "Нам обязательно нужно будет в ближайшее время посмотреть с точки зрения законодательства, каким образом сделать так, чтобы... читать дальше
.23 декабря 2025 года 17:04
Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется в этом году американцам на 4,4% дороже, чем в 2024 году, согласно расчетам PNC Wealth Management. "Двенадцать дней Рождества" - это английская... читать дальше
.23 декабря 2025 года 16:55
Абхазия с начала цитрусового сезона (период поставки фруктов нового урожая, начался с октября) поставила в Россию 23,6 тыс. в РФ тонн мандаринов, сообщает Государственный таможенный комитет республики (ГТК). За аналогичный период прошлого года объем экспорта мандаринов... читать дальше
.23 декабря 2025 года 16:49
3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1111 на 11 млрд 773,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.23 декабря 2025 года 16:42
Розничные продажи в США в предрождественский период в этом году были на 4,2% выше, чем за сопоставимый период прошлого года, показывают предварительные данные Visa Inc. Отчет Visa Consulting and Analytics, аналитического подразделения Visa, основан на платежной активности... читать дальше
.23 декабря 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,34 пункта (0,27%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2723,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,43 (+0,5%) пункта, минимальное - 2704,49 (-0,42%)... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.