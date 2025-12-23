Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5368,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3513,54 млрд руб.

23 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 декабря составили по Российской Федерации 5368,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5142,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5156,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4924,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 декабря составили 3513,54 млрд руб. против 3523,0629599999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

