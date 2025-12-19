.
НОВОСТИ
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 декабря в размере 80,722 руб.
19 декабря 2025 года 17:44
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 декабря в размере 80,722 руб.
19 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 80,722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,19 коп. Это автоматическое сообщение.

19 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 декабря снизилась на 0,02% и составила 52965,718 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52965,718 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 9,990 млрд руб., или на...
.19 декабря 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,26 коп. и составил 11,4136 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2765 руб., максимальный - 11,5245 руб. Была заключена 76291 сделка. Объем торгов составил 143271,39...
.19 декабря 2025 года 19:04
Майнинг является одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля, еще одним допфактором может стать обеление импорта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "У нас уровень импорта ВВП существенно снизился по сравнению с тем, что он был в 2020-2021... читать дальше
.19 декабря 2025 года 18:57
Российский рынок акций завершил торги в минусе на решении ЦБ РФ умеренно снизить ключевую ставку, инвесторы также оценивали заявления президента РФ Владимира Путина на "Прямой линии". Индекс МосБиржи опустился ниже 2745 пунктов после утреннего локального роста выше 2790... читать дальше
.19 декабря 2025 года 18:52
Минэкономразвития РФ инициировало разработку концепции создания национальной системы мониторинга углеродного следа продукции (УСП), сообщил генеральный директор ООО "Центр налоговой политики" Кирилл Никитин. В пресс-службе министерства "Интерфаксу" подтвердили, что... читать дальше
.19 декабря 2025 года 18:48
Снижение ключевой ставки ЦБ могло бы быть более радикальным с учетом уровня инфляции и незначительного ожидаемого влияния повышения НДС на рост цен, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В пятницу совет директоров ЦБ... читать дальше
.19 декабря 2025 года 18:44
Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 0,5% относительно предыдущего месяца - до 4,13 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в октябре продажи составили 4,11 млн... читать дальше
.19 декабря 2025 года 18:39
Банк России пока не планирует отзывать свой иск к Euroclear в связи с тем, что лидеры ЕС на саммите пока не смогли согласовать вопрос о передаче российских замороженных активов Украине, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Нет, мы пока не собираемся отзывать... читать дальше
.19 декабря 2025 года 18:34
Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 52,9 пункта по сравнению с 51 пунктом в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о росте индикатора до 53,3... читать дальше
.19 декабря 2025 года 18:29
Существует риск того, что банки перенесут траты из-за отмены льгот по НДС в тарифы, это изменение нужно учитывать в контексте других налоговых изменений, направленных на сокращение дефицита бюджета, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Президент... читать дальше
.19 декабря 2025 года 18:23
Глава ФРБ Нью-Йорка считает, что ноябрьские данные по инфляции в США занижены из-за технических факторов
Ноябрьские данные по инфляции в США были искажены техническими факторами и в результате оказались ниже, чем должны быть, считает президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. "Были некоторые особые факторы и практические моменты, связанные с... читать дальше
.19 декабря 2025 года 18:15
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассматривал три варианта решения по ключевой ставке: ее сохранение и снижение на 50 и 100 б.п., заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы рассматривали три варианта: вариант неизменности ставки, вариант снижения на... читать дальше
.19 декабря 2025 года 18:09
Американские фондовые индексы растут в пятницу. Трейдеры оценивают обнародованные накануне данные о динамике потребительских цен в США, а также ждут публикации отчетов о продажах домов на вторичном рынке и об изменении потребительского доверия. Оба отчета выйдут в 18:00... читать дальше
.19 декабря 2025 года 18:05
Банк России в настоящее время не видит рисков для финансовой стабильности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о влиянии ситуации в финансовом секторе на решения по ключевой ставке. "Вопросы финансовой стабильности для нас всегда приоритетны, всегда... читать дальше
.19 декабря 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,91 коп. и составил 11,4244 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2775 руб., максимальный - 11,5095 руб. Было заключено 31667 сделок. Объем торгов составил 38481,94...
.19 декабря 2025 года 17:50
ЦБ РФ с 20 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11246,22 (+73,89) руб./грамм; на серебро - 172,05 (+2,37) руб./грамм; на платину - 4993,3 (+89,11) руб./грамм; на палладий - 4440,51 (+213,03) руб./грамм. Это автоматическое...
