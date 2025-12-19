Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5207,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3580,24 млрд руб.

19 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 декабря составили по Российской Федерации 5207,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4990,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5256,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5032,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 декабря составили 3580,24 млрд руб. против 3559,34072 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

