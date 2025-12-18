.
.
.
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3559,3 млрд руб.
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития
Правительство подготовило индикаторы повышения уровня технологического развития российской экономики. Такой раздел включен в План структурной адаптации экономики, который правительство представило президенту России Владимиру Путину 8 декабря....
 
За счет господдержки бизнес сможет привлечь 800 млрд руб.
Начиная с 2025 года меры помощи малому и среднему предпринимательству реализуются в рамках обновленного федерального проекта, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Его ключевая задача вытекает из президентского указа: к 2030 году...
 
18 декабря 2025 года 10:23

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3559,3 млрд руб.

 0
18 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 3559,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3781,3 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет.
 
18 декабря 2025 года 10:37
Около 10% от объема вторичных сделок с недвижимостью в РФ приходится на Москву
Около 10% от общероссийского объема вторичных сделок с недвижимостью по итогам января-ноября приходится на Москву, сообщили в столичном управлении Росреестра.

"Всего в январе-ноябре 2025 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 123 610 переходов прав на...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 10:30
Центробанк Кубы вводит плавающий курс иностранной валюты
Власти Кубы объявили о введении в стране с сегодняшнего дня нового счисления курса иностранной валюты (в основном речь идет о долларе США и евро), в основе которого лежит конкурентная цена, определяемая уровнем спроса и предложения.

Выступая в эфире кубинского...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 18 декабря растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,56 пункта (0,057%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2761,29 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,61 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
.
18 декабря 2025 года 10:16
АКРА повысило рейтинг "Азбуки вкуса" и ее облигаций до A+(RU), сняло статус "под наблюдением"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Городской супермаркет" (основная операционная компания и балансодержатель имущества сети магазинов "Азбука вкуса") до A+(RU) с A(RU), установило "стабильный" прогноз и сняло статус "под...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 10:08
Рубль слегка дешевеет в паре с юанем в начале торгов на Мосбирже
8 декабря. FINMARKET.RU -Китайский юань незначительно укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль слегка дешевеет в ожидании заседания ЦБ РФ.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4115 руб. (+1,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская...
.
18 декабря 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 18 декабря Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 82,42/87,26 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,42/87,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 299 коп., Cредний курс продажи...
.
18 декабря 2025 года 10:03
Основная сессия на "Московской бирже" началась повышением индексов на 0,2%
Основная сессия на "Московской бирже" началась повышением фондовых индексов

в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и прямой линии президента РФ Владимира Путина и ожиданий дальнейших переговоров по украинскому урегулированию; факторами поддержки выступают...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 09:48
До 13 марта Минцифры представит в правительство предложения по регулированию технологии ИИ в РФ
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил заинтересованным организациям подготовить предложения по регулированию технологии искусственного интеллекта (ИИ) в России, Минцифры проанализирует их и до 13 марта представит в правительство.

Как сообщили журналистам в аппарате...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 09:29
Доллар стабилен к евро, слабо дорожает к фунту и иене
Доллар США стабилен к евро, незначительно растет к фунту и иене.

Внимание рынка в четверг направлено на заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которых будут подведены в 15:00 мск и 16:15 мск соответственно.

Рынок ожидает, что ЕЦБ...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 09:22
Micron резко нарастила чистую прибыль и выручку в 1-м финквартале
В 1-м квартале 2026 финансового года американский производитель чипов памяти Micron Technology зафиксировал почти трехкратный рост чистой прибыли, а также увеличил выручку более чем в 1,5 раза на фоне скачка цен на продукцию компании.

Чипы памяти взлетели в цене в этом...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 09:14
Участники рынка прогнозируют снижение Банком Англии ставки до 3,75%
Банк Англии снизит сегодня ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75%, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка. Эти ожидания обусловлены, в частности, слабостью экономического роста и повышением уровня безработицы в стране.

Британский ВВП...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 09:13
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5256,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3559,34 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 5256,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5032,3 млрд руб.

На...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 09:06
Азиатские рынки акций преимущественно снижаются сегодня
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается сегодня, реагируя на падение американского фондового рынка по итогам торгов накануне. Исключением выступает индекс Шанхайской фондовой биржи.

Давление на котировки оказывают опасения "пузыря" в...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 08:59
Маршалловы острова начали выплату гражданам базового дохода в криптовалюте
Власти Маршалловых островов ввели в действие программу выплаты безусловного базового дохода (БДД), пишет The Guardian.

В ее рамках каждый гражданин, проживающий на Маршалловых островах, будет ежеквартально получать около $200. Первые выплаты состоялись в конце ноября, и...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 08:52
ВВП Франции может показать умеренный рост в 1-м полугодии 2026 года
Экономика Франции будет демонстрировать умеренный рост в первом полугодии 2026 года благодаря устойчивости потребительских расходов, прогнозирует Национальное статистическое управление Insee.

Сдерживающим фактором для экономики страны в начале следующего года, как...    читать дальше
.
