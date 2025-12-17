.
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Рейтинг российских банков за ноябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2025 года. В ноябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Рост ВВП-2025 не дотянется до прогноза Минэкономразвития в 1%
Последние макроэкономические данные и оценки аналитиков указывают на то, что прогноз Минэкономразвития о росте ВВП в 2025 году на 1%, вероятнее всего, реализован не будет и итоговый показатель будет ниже, пишет "Коммерсантъ". Слабая динамика...
 
Льготную программу инвесткредитования МСБ перезапустят в 2026 г.
Власти планируют перезапустить льготную программу инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей со следующего года. Это следует из презентации Стратегии Корпорации МСП (КМСП) до 2030 года, представленной на...
 
17 декабря 2025 года 10:51

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3781,3 млрд руб.

 0  
17 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 3781,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3494,6 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
17 декабря 2025 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 декабря снизилась на 0,26% и составила 52879,013 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52879,013 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 136,521 млрд руб., или на...
17 декабря 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3661 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,67 коп. и составил 11,3661 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2625 руб., максимальный - 11,446 руб. Было заключено 96326 сделок. Объем торгов составил 150474,26...
17 декабря 2025 года 19:11
Индекс потребительской уверенности в РФ снизился в 4-м квартале
Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 4-м квартале 2025 года снизился на 2 процентных пункта, до минус 11% после минус 9% в 3-м квартале, минус 8% во 2-м квартале, минус 11% в 1-м квартале, минус 9% в 4-м квартале 2024...    читать дальше
17 декабря 2025 года 19:06
Цены промпроизводителей в РФ в ноябре снизились на 0,9%
Цены производителей промышленных товаров в РФ в ноябре 2025 года вернулись к снижению, сократившись на 0,9% относительно предыдущего месяца после увеличения на 0,9% в октябре, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля),...    читать дальше
17 декабря 2025 года 19:05
Снижение цены на бензин в РФ за неделю замедлилось до 0,09%
Потребительские цены на бензин в России с 9 по 15 декабря понизились относительно предыдущей недели на 0,09% после уменьшения на 0,18% со 2 по 8 декабря, на 0,26% с 25 ноября по 1 декабря и с 18 по 24 ноября и на 0,22% с 11 по 17 ноября, сообщила Федеральная служба госстатистики...    читать дальше
17 декабря 2025 года 19:02
Инфляция в РФ с 9 по 15 декабря составила 0,05%
Рост потребительских цен в РФ с 9 по 15 декабря составил 0,05% после также 0,05% со 2 по 8 декабря, 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца цены к 15 декабря выросли на...    читать дальше
17 декабря 2025 года 18:57
Рынок акций РФ снизился на 0,5-1,7%
Российский рынок акций завершил торги снижением на фоне новостного затишья вокруг переговоров по украинскому урегулированию, данных ЦБ о росте инфляционных ожиданий населения и рисков новых санкций США. Фактором поддержки выступала отскочившая вверх нефть. Индекс МосБиржи...    читать дальше
17 декабря 2025 года 18:52
ЦБ РФ продлил право некредитных финорганизаций не раскрывать чувствительные к санкционному риску данные
Банк России продлил до конца 2026 года право некредитных финансовых организаций не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора.

До конца 2026 года некредитные финорганизации смогут, в частности, не...    читать дальше
17 декабря 2025 года 18:49
Минфин США продлил исключение из санкций для "Сахалин-2" до 18 июня 2026 года
Минфин США продлил действие исключений из-под санкций для проекта "Сахалин-2" до 18 июня 2026 года, говорится в документах ведомства. В частности, до этого срока продлена возможность доставки нефти с проекта в адрес Японии.

Также разрешены сделки с участием Газпромбанка...
17 декабря 2025 года 18:45
В 2025 году порядка 14 млн российских туристов совершили зарубежные поездки
Порядка 14 млн российских туристов отдохнут за рубежом по итогам 2025 года, это на 14% больше, чем годом ранее, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Нас и наших туристов порадовала динамика роста выездного туризма в этом году. Она...    читать дальше
17 декабря 2025 года 18:38
Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,27 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,27 млн баррелей - до 424,4 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем...    читать дальше
17 декабря 2025 года 18:29
США продлили лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в сфере атомной энергетики
Американские власти продлили разрешение на транзакции в сфере атомной энергетики с подсанкционными российскими банками.

Соответствующую генлицензию опубликовало в среду OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в...    читать дальше
17 декабря 2025 года 18:23
МВФ повысил прогноз роста ВВП Молдавии в текущем году до 2,7%
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП Молдавии в этом году на уровне 2,7%, в следующем году - замедления темпа роста до 2,3%, сообщила глава миссии фонда Алина Янку на пресс-конференции после завершения обзорных консультаций с властями страны в рамках статьи IV...    читать дальше
17 декабря 2025 года 18:14
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно
Американские фондовые индексы в основном снижаются в начале торгов в среду, инвесторы оценивают корпоративные новости в ожидании отложенного из-за шатдауна отчета о динамике потребительских цен в стране.

После публикации во вторник неоднозначных данных о рынке труда и...    читать дальше
17 декабря 2025 года 18:07
ЦБ Таиланда снизил базовую ставку до 1,25% годовых
Банк Таиланда уменьшил ставку однодневного РЕПО (ключевую процентную ставку) на 25 базисных пунктов - до 1,25% годовых, говорится в сообщении ЦБ. В результате она опустилась до минимума с декабря 2022 года. Это совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading...    читать дальше
17 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,359 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,17 коп. и составил 11,359 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2595 руб., максимальный - 11,442 руб. Было заключено 26168 сделок. Объем торгов составил 47634,82...
