Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Росстат подтвердил свою предварительную оценку роста ВВП РФ за 3-й квартал 2025 года на уровне 0,6% в годовом выражении. Соответствующие данные содержатся в докладе Росстата о производстве ВВП в 3-м квартале 2025 года. Во 2-м квартале 2025 года...
 
ЦБ РФ предупредил ЕК, что готов к защите своих интересов всеми способами и без уведомлений (расширенная версия)
Банк России впервые подробно прокомментировал свои возможные действия в связи с планами Евросоюза по изъятию его замороженных активов. ЦБ предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных...
 
"Мосбиржа" видит техготовность к выходу на IPO 20 компаний
"Московская биржа" видит техническую готовность к выходу на рынок акционерного капитала у двух десятков эмитентов, потенциально же достойных внимания инвесторов компаний гораздо больше - до 500, но их нужно заинтересовать в проведении IPO. "Мы...
 
12 декабря 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2656 руб.

 0  
12 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,01 коп. и составил 11,2656 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1735 руб., максимальный - 11,2955 руб. Было заключено 97290 сделок. Объем торгов составил 128637,82 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,235 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
12 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 декабря снизилась на 0,06% и составила 52703,916 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52703,916 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 30,087 млрд руб., или на...
12 декабря 2025 года 19:15
12 декабря 2025 года 19:02
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Росстат подтвердил свою предварительную оценку роста ВВП РФ за 3-й квартал 2025 года на уровне 0,6% в годовом выражении. Соответствующие данные содержатся в докладе Росстата о производстве ВВП в 3-м квартале 2025 года.

Во 2-м квартале 2025 года рост ВВП РФ в годовом...    читать дальше
12 декабря 2025 года 18:56
Индекс МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС - на 0,8%
Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу в красной зоне.

Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом индекса IMOEX2 на 0,4%, отыгрывая восходящий импульс вечера четверга на ожиданиях прогресса в украинском урегулировании на фоне призыва...    читать дальше
12 декабря 2025 года 18:38
Нефть усилила спад в ходе торгов вечером
Нефтяные цены усилили спад вечером в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:22 мск снизились на $0,34 (0,55%), до $60,94 за баррель. 60.94

Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской...    читать дальше
12 декабря 2025 года 18:33
Швейцария присоединилась к ряду мер из 19-го пакета санкций ЕС в отношении РФ
Власти Швейцарии приняли решение расширить санкции против РФ и Белоруссии вслед за 19-м санкционным пакетом ЕС, говорится в пресс-релизе швейцарского правительства.

"12 декабря Федеральный совет Швейцарии расширил санкционные списки по России и Белоруссии; тем самым...    читать дальше
12 декабря 2025 года 18:07
Индексы США изменяются разнонаправленно в начале торгов
Американские фондовые индексы изменяются без единой динамики в начале торгов в пятницу.

Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск повысился на 0,31% и составил 48854,64 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,17% - до 6889,34 пункта. Nasdaq Composite потерял 0,41%...    читать дальше
12 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2559 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,69 коп. и составил 11,2559 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1705 руб., максимальный - 11,281 руб. Было заключено 12050 сделок. Объем торгов составил 32513,44...
12 декабря 2025 года 17:55
Минэнерго РФ обсуждает меры поддержки угольной отрасли на 2026г - Цивилев
Минэнерго РФ обсуждает меры поддержки угольной отрасли на 2026 год, передала пресс-служба министерства слова министра энергетики Сергея Цивилева.

"Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше...    читать дальше
12 декабря 2025 года 17:50
Законопроект о повышении штрафов за неприменение ККТ внесен в Госдуму
Правительство внесло в Госдуму поправки в КоАП, которые существенно увеличивают штрафы за неприменение компаниями и ИП контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчетах с покупателями. Налоговые органы смогут возбуждать дела на основании данных, полученных в ходе дистанционного...    читать дальше
12 декабря 2025 года 17:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 декабря
ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10843,93 (+130,05) руб./грамм; на серебро - 159,22 (+3,53) руб./грамм; на платину - 4278,25 (+31,11) руб./грамм; на палладий - 3770,71 (-7,07) руб./грамм.

Это автоматическое...
12 декабря 2025 года 17:41
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 декабря в размере 79,7296 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 79,7296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,98 коп.

Это автоматическое сообщение.
12 декабря 2025 года 17:41
ЦБ РФ установил курс евро с 13 декабря в размере 93,5626 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 93,5626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,42 коп.

Это автоматическое сообщение.
12 декабря 2025 года 17:33
Президенты ФРБ Чикаго и Филадельфии не поддержали решение ФРС о снижении ставки
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби не поддержал решение американского ЦБ о снижении ставки на декабрьском заседании, поскольку хотел дождаться дополнительных статданных, чтобы убедиться, что влияние торговых пошлин на инфляцию в США является...    читать дальше
12 декабря 2025 года 17:25
Денежная база РФ в широком определении в ноябре выросла на 3,7%
Денежная база РФ в широком определении в ноябре 2025 года увеличилась на 1 трлн 1,3 млрд рублей, или на 3,7%, до 27 трлн 849,6 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовой темп роста денежной базы на 1 декабря остался отрицательным (-1,2%) после -5,0%...    читать дальше
12 декабря 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 15.12 по 21.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
.