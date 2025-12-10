Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0081 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9125 руб., максимальный - 11,187 руб. Было заключено 109233 сделки. Объем торгов составил 140612,54 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,17 руб. за юань.

10 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 11,0081 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52177,613 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 297,687 млрд руб., или на...

Потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 декабря понизились относительно предыдущей недели на 0,18% после сокращения на 0,26% с 25 ноября по 1 декабря и с 18 по 24 ноября, на 0,22% с 11 по 17 ноября, на 0,18% с 6 по 10 ноября (укороченная статистическая неделя связана с...

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 3-м квартале 2025 года уменьшилась до 9,4 млн человек с 11,8 млн человек в 3-м квартале 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). То есть уровень бедности снизился до 6,5% с 8%. "В III...

Потребительские цены на бензин в России в ноябре 2025 года впервые за долгое время перешли к снижению, сократившись относительно предыдущего месяца на 0,85% после увеличения на 2,63% в октябре, на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне, сообщила...

Рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 декабря составил 0,05% после 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца цены к 8 декабря выросли на 0,06%, с начала года - на...

Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно в ожидании новостей после утреннего роста на надеждах прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне новых геополитических заявлений из США. Индекс МосБиржи превысил 2720 пунктов на фоне ослабления рубля. В...

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,81 млн баррелей - до 425,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading...

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 17 января 2026 году лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными...

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 слабо повышаются на торгах в среду, Nasdaq Composite снижается. Трейдеры ждут завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Итоги заседания будут подведены в 22:00 мск, а в 22:30 мск стартует пресс-конференция...

Оценка сбора пшеницы в России в 2025 году может увеличиться до 89 млн тонн, прогнозирует директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "По сбору пшеницы наша текущая оценка - 88,5 млн тонн, но есть вероятность, что он будет 89 млн тонн", - заявил...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,30 коп. и составил 10,9709 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9095 руб., максимальный - 11,0565 руб. Было заключено 16666 сделок. Объем торгов составил 33004,37...

ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10514,04 (+171,38) руб./грамм; на серебро - 146,84 (+2,69) руб./грамм; на платину - 4132,48 (+57,89) руб./грамм; на палладий - 3691,68 (+36,9) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 77,8998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 109,14 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 91,3806 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 195,39 коп.

Объемы добычи нефти и природного газа на Урале в сентябре - октябре наращивались в основном на месторождениях Тюменской области и входящих в ее состав автономных округов, говорится в обзоре ЦБ РФ "Региональная экономика". "Крупнейшие холдинги загружали мощности в рамках...

