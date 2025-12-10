Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 7274,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3589,14 млрд руб.

10 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 декабря составили по Российской Федерации 7274,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7059,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6252 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6034,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 декабря составили 3589,14 млрд руб. против 3391,33941 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

