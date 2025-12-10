.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1522,8 млрд руб.
.
В начале 4-го квартала экономическая активность в РФ оживилась, была неравномерной по отраслям - ЦБ РФ
10 декабря 2025 года 10:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1522,8 млрд руб.
|0
10 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 1522,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2639 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 декабря выросла на 0,57% и составила 52177,613 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52177,613 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 297,687 млрд руб., или на...
.10 декабря 2025 года 19:25
Потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 декабря понизились относительно предыдущей недели на 0,18% после сокращения на 0,26% с 25 ноября по 1 декабря и с 18 по 24 ноября, на 0,22% с 11 по 17 ноября, на 0,18% с 6 по 10 ноября (укороченная статистическая неделя связана с... читать дальше
.10 декабря 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,00 коп. и составил 11,0081 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9125 руб., максимальный - 11,187 руб. Было заключено 109233 сделки. Объем торгов составил 140612,54...
.10 декабря 2025 года 19:12
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 3-м квартале 2025 года уменьшилась до 9,4 млн человек с 11,8 млн человек в 3-м квартале 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). То есть уровень бедности снизился до 6,5% с 8%. "В III... читать дальше
.10 декабря 2025 года 19:09
Потребительские цены на бензин в России в ноябре 2025 года впервые за долгое время перешли к снижению, сократившись относительно предыдущего месяца на 0,85% после увеличения на 2,63% в октябре, на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне, сообщила... читать дальше
.10 декабря 2025 года 19:05
Рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 декабря составил 0,05% после 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца цены к 8 декабря выросли на 0,06%, с начала года - на... читать дальше
.10 декабря 2025 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно в ожидании новостей после утреннего роста на надеждах прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне новых геополитических заявлений из США. Индекс МосБиржи превысил 2720 пунктов на фоне ослабления рубля. В... читать дальше
.10 декабря 2025 года 18:51
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,81 млн баррелей - до 425,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading... читать дальше
.10 декабря 2025 года 18:45
Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 17 января 2026 году лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными... читать дальше
.10 декабря 2025 года 18:24
Dow Jones Industrial Average и S&P 500 слабо повышаются на торгах в среду, Nasdaq Composite снижается. Трейдеры ждут завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Итоги заседания будут подведены в 22:00 мск, а в 22:30 мск стартует пресс-конференция... читать дальше
.10 декабря 2025 года 18:12
Оценка сбора пшеницы в России в 2025 году может увеличиться до 89 млн тонн, прогнозирует директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "По сбору пшеницы наша текущая оценка - 88,5 млн тонн, но есть вероятность, что он будет 89 млн тонн", - заявил... читать дальше
.10 декабря 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,30 коп. и составил 10,9709 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9095 руб., максимальный - 11,0565 руб. Было заключено 16666 сделок. Объем торгов составил 33004,37...
.10 декабря 2025 года 17:48
ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10514,04 (+171,38) руб./грамм; на серебро - 146,84 (+2,69) руб./грамм; на платину - 4132,48 (+57,89) руб./грамм; на палладий - 3691,68 (+36,9) руб./грамм. Это автоматическое...
.10 декабря 2025 года 17:47
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 77,8998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 109,14 коп. Это автоматическое сообщение.
.10 декабря 2025 года 17:47
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 91,3806 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 195,39 коп. Это автоматическое сообщение.
.10 декабря 2025 года 17:44
Объемы добычи нефти и газа на Урале в сентябре-октябре наращивались в основном на месторождениях Тюменской области
Объемы добычи нефти и природного газа на Урале в сентябре - октябре наращивались в основном на месторождениях Тюменской области и входящих в ее состав автономных округов, говорится в обзоре ЦБ РФ "Региональная экономика". "Крупнейшие холдинги загружали мощности в рамках... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.