ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 декабря в размере 76,8084 руб.

9 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 76,8084 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,49 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51879,927 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 249,481 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,92 коп. и составил 10,8581 руб. Минимальный курс юаня составил 10,791 руб., максимальный - 10,984 руб. Было заключено 66566 сделок. Объем торгов составил 115325,83... Минимальный курс юаня составил 10,791 руб., максимальный - 10,984 руб. Было заключено 66566 сделок. Объем торгов составил 115325,83...

Рост тарифов в системе ЖКХ не должен приобретать стихийного характера, и ФАС должна за этим строго следить, заявил президент РФ Владимир Путин. "В связи с инфляционными процессами тарифы просто неизбежно растут, но самое главное, чтобы они росли в меру", - сказал он в... "В связи с инфляционными процессами тарифы просто неизбежно растут, но самое главное, чтобы они росли в меру", - сказал он в... читать дальше

Российский фондовый рынок завершил торги во вторник разнонаправленно: индекс Мосбиржи незначительно снизился, индекс РТС вырос. Российский рынок акций начал торги утренней сессии на МосБирже умеренным снижением на фоне публикации противоречивых сообщений в западных СМИ... Российский рынок акций начал торги утренней сессии на МосБирже умеренным снижением на фоне публикации противоречивых сообщений в западных СМИ... читать дальше

Цена серебра на спотовом рынке в ходе торгов во вторник выросла на 3% и достигла $60,24 за унцию, обновив исторический максимум. Золото подорожало на 0,4% - до $4235,9 за унцию. Росту стоимости драгметаллов способствуют ожидания, что Федеральная резервная система снизит... Росту стоимости драгметаллов способствуют ожидания, что Федеральная резервная система снизит... читать дальше

Нефтяные цены вновь снижаются вечером во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:31 мск составила $61,96 за баррель, что на $0,53 (0,85%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:31 мск составила $61,96 за баррель, что на $0,53 (0,85%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть... Фьючерсы на нефть... читать дальше

Власти Монголии и России договорились об активизации сотрудничества в сфере транспорта и торговли, сообщается на сайте Великого государственного хурала (парламента) Монголии. Уточняется, что спикер парламента Ням-Осорын Учрал провел с послом РФ в Монголии Николаем... Уточняется, что спикер парламента Ням-Осорын Учрал провел с послом РФ в Монголии Николаем... читать дальше

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) предписало операторам самолетов Airbus A320 в стране проводить дополнительные проверки дверных креплений на трещины, пишет Bloomberg. Регулятор обновил соответствующую директиву о... Регулятор обновил соответствующую директиву о... читать дальше

Американские фондовые индексы при открытии рынка во вторник показывают разнонаправленную динамику. Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск увеличился на 0,2% и достиг 47836,61 пункта. Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,1% - до 6855 пунктов. Индекс Nasdaq... Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск увеличился на 0,2% и достиг 47836,61 пункта. Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,1% - до 6855 пунктов. Индекс Nasdaq... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,06 коп. и составил 10,8379 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7865 руб., максимальный - 10,931 руб. Было заключено 22162 сделки. Объем торгов составил 46148,54... Минимальный курс юаня составил 10,7865 руб., максимальный - 10,931 руб. Было заключено 22162 сделки. Объем торгов составил 46148,54...

Группа "Синара" пока не планирует проводить первичное размещение акций (IPO) на бирже, сообщил директор по корпоративным финансам группы "Синара" Владимир Потатуев. "Мы пока не рассматриваем", - сказал он, отвечая на вопрос участника вебинара "Синара - Транспортные... "Мы пока не рассматриваем", - сказал он, отвечая на вопрос участника вебинара "Синара - Транспортные... читать дальше

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении изменения в закон "Об охране озера Байкал". Поправки разработаны совместно Иркутской областью и республикой Бурятия, Российской академией наук, экспертным сообществом и депутатами Госдумы. Закон вступит в силу 1 марта... читать дальше

ЦБ РФ с 10 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10342,66 (-198,62) руб./грамм; на серебро - 144,15 (-0,21) руб./грамм; на платину - 4074,59 (-12,24) руб./грамм; на палладий - 3654,78 (+30,05) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 89,4267 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,87 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Американский производитель продуктов питания Campbell's Company (бывшая Campbell Soup) в 1-м квартале 2026 финансового года сократил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Как говорится в пресс-релизе Campbell's,... Как говорится в пресс-релизе Campbell's,... читать дальше

