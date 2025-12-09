Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6252 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3391,34 млрд руб.

9 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 декабря составили по Российской Федерации 6252 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6034,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5535,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5265,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 декабря составили 3391,34 млрд руб. против 3349,57705 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

