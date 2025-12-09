.
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Рост ВВП РФ в текущем году составит около 1%
Рост ВВП РФ в 2025 году составит около 1%, инфляция будет около или ниже 6%, пришло время наращивать экономическую динамику, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "В текущем году темпы роста...
 
Рынок генеративного ИИ в этом году вырастет в 5 раз
Из-за высокого спроса крупных компаний на генеративный искусственный интеллект (ИИ) в 2025 году его рынок вырастет в пять раз и достигнет 58 млрд руб. при объеме 13 млрд руб. в 2024 году, подсчитали эксперты консалтинговой компании Onside и вендор...
 
Растет разрыв цен между новостройками и вторичным жильем
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в Центральном федеральном округе (ЦФО) почти достигла 300 тыс. рублей. Это на 84% больше, чем на вторичном рынке, — там цена в 3-м квартале этого года составила 163 тыс. рублей. Это следует из...
 
09 декабря 2025 года 09:07

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6252 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3391,34 млрд руб.

 0  
9 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 декабря составили по Российской Федерации 6252 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6034,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5535,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5265,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 декабря составили 3391,34 млрд руб. против 3349,57705 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
09 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 декабря снизилась на 0,48% и составила 51879,927 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51879,927 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 249,481 млрд руб., или на...
09 декабря 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8581 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,92 коп. и составил 10,8581 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,791 руб., максимальный - 10,984 руб. Было заключено 66566 сделок. Объем торгов составил 115325,83...
09 декабря 2025 года 19:03
Путин: тарифы в системе ЖКХ не должны расти стихийно, за этим должна следить ФАС
Рост тарифов в системе ЖКХ не должен приобретать стихийного характера, и ФАС должна за этим строго следить, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В связи с инфляционными процессами тарифы просто неизбежно растут, но самое главное, чтобы они росли в меру", - сказал он в...    читать дальше
09 декабря 2025 года 18:58
Индексы МосБиржи и РТС завершили торги разнонаправленно
Российский фондовый рынок завершил торги во вторник разнонаправленно: индекс Мосбиржи незначительно снизился, индекс РТС вырос.

Российский рынок акций начал торги утренней сессии на МосБирже умеренным снижением на фоне публикации противоречивых сообщений в западных СМИ...    читать дальше
09 декабря 2025 года 18:53
Цена серебра превысила $60 за унцию, обновив рекорд
Цена серебра на спотовом рынке в ходе торгов во вторник выросла на 3% и достигла $60,24 за унцию, обновив исторический максимум. Золото подорожало на 0,4% - до $4235,9 за унцию.

Росту стоимости драгметаллов способствуют ожидания, что Федеральная резервная система снизит...    читать дальше
09 декабря 2025 года 18:48
Нефть снова дешевеет
Нефтяные цены вновь снижаются вечером во вторник.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:31 мск составила $61,96 за баррель, что на $0,53 (0,85%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть...    читать дальше
09 декабря 2025 года 18:36
Монголия рассчитывает на рост товарооборота с Россией
Власти Монголии и России договорились об активизации сотрудничества в сфере транспорта и торговли, сообщается на сайте Великого государственного хурала (парламента) Монголии.

Уточняется, что спикер парламента Ням-Осорын Учрал провел с послом РФ в Монголии Николаем...    читать дальше
09 декабря 2025 года 18:28
Власти США обязали авиакомпании проводить дополнительные проверки Airbus A320 на безопасность
Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) предписало операторам самолетов Airbus A320 в стране проводить дополнительные проверки дверных креплений на трещины, пишет Bloomberg.

Регулятор обновил соответствующую директиву о...    читать дальше
09 декабря 2025 года 18:20
Американские рынки акций демонстрируют противоречивый настрой
Американские фондовые индексы при открытии рынка во вторник показывают разнонаправленную динамику.

Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск увеличился на 0,2% и достиг 47836,61 пункта. Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,1% - до 6855 пунктов. Индекс Nasdaq...    читать дальше
09 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8379 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,06 коп. и составил 10,8379 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7865 руб., максимальный - 10,931 руб. Было заключено 22162 сделки. Объем торгов составил 46148,54...
09 декабря 2025 года 17:55
"Синара" пока не планирует IPO
Группа "Синара" пока не планирует проводить первичное размещение акций (IPO) на бирже, сообщил директор по корпоративным финансам группы "Синара" Владимир Потатуев.

"Мы пока не рассматриваем", - сказал он, отвечая на вопрос участника вебинара "Синара - Транспортные...    читать дальше
09 декабря 2025 года 17:43
Госдума приняла изменения в закон о Байкале
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении изменения в закон "Об охране озера Байкал". Поправки разработаны совместно Иркутской областью и республикой Бурятия, Российской академией наук, экспертным сообществом и депутатами Госдумы. Закон вступит в силу 1 марта...    читать дальше
09 декабря 2025 года 17:38
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 декабря
ЦБ РФ с 10 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10342,66 (-198,62) руб./грамм; на серебро - 144,15 (-0,21) руб./грамм; на платину - 4074,59 (-12,24) руб./грамм; на палладий - 3654,78 (+30,05) руб./грамм.

Это автоматическое...
09 декабря 2025 года 17:35
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 декабря в размере 76,8084 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 76,8084 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,49 коп.

Это автоматическое сообщение.
09 декабря 2025 года 17:35
ЦБ РФ установил курс евро с 10 декабря в размере 89,4267 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 89,4267 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,87 коп.

Это автоматическое сообщение.
09 декабря 2025 года 17:35
Выручка Campbell's в 1-м финквартале сократилась на 3%
Американский производитель продуктов питания Campbell's Company (бывшая Campbell Soup) в 1-м квартале 2026 финансового года сократил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе Campbell's,...    читать дальше
