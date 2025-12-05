.
.
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 декабря в размере 76,0937 руб.
.
05 декабря 2025 года 17:29
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 декабря в размере 76,0937 руб.
5 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 76,0937 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 87,71 коп. Это автоматическое сообщение.
.
.
05 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 декабря выросла на 1,23% и составила 51836,487 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51836,487 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 628,547 млрд руб., или на...
.05 декабря 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,72 коп. и составил 10,7481 руб. Минимальный курс юаня составил 10,62 руб., максимальный - 10,873 руб. Была заключена 109051 сделка. Объем торгов составил 162981,54...
.05 декабря 2025 года 18:57
Российский рынок акций завершил торги ростом на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia подрос... читать дальше
.05 декабря 2025 года 18:52
Рыбаки РФ к началу декабря выловили 4,38 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выловлено 3,38 млн тонн, что на 4,3% ниже уровня... читать дальше
.05 декабря 2025 года 18:47
Доходы населения США в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%, сообщается в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%, по данным Trading Economics. Согласно... читать дальше
.05 декабря 2025 года 18:41
"Полюс" весной 2025 года утвердил в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) новую оценку ресурсов южной группы месторождений Куранахского рудного поля в Якутии, которое разрабатывает "Полюс Алдан". По результатам переоценки запасы выросли на 154... читать дальше
.05 декабря 2025 года 18:32
"ФосАгро" за 11 месяцев 2025 года увеличила поставки удобрений в Индию в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 2,57 млн тонн, сообщил генеральный директор компании Александр Гильгенберг. "При этом объемы продаж в Индию в III квартале 2025 года выросли более... читать дальше
.05 декабря 2025 года 18:24
Взаимный турпоток между РФ и Индией после запуска групповых безвизовых поездок может вырасти в 1,5-2,5 раза, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Минэкономразвития. "По нашему опыту с Китаем и Ираном введение механизма безвизовых групповых поездок позволяет... читать дальше
.05 декабря 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,79 коп. и составил 10,7291 руб. Минимальный курс юаня составил 10,6055 руб., максимальный - 10,857 руб. Было заключено 23716 сделок. Объем торгов составил 46886,48...
.05 декабря 2025 года 17:57
Американские фондовые индексы растут в начале торгов, инвесторы ждут выхода ключевых статданных США. Позднее в пятницу будет опубликован сентябрьский отчет о расходах и доходах американцев, включающий индекс инфляции PCE Core, отслеживаемый Федеральной резервной... читать дальше
.05 декабря 2025 года 17:49
Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в ноябре 2025 года прибавили еще $5,2 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Это соответствует 38,5 тонны золота. Лидировали по объему закупок азиатские фонды. На конец месяца не только...
.05 декабря 2025 года 17:32
Российско-индийский саммит подтвердил настрой двух стран на дальнейшее углубление сотрудничества, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Саммит прошел великолепно. Я имею в виду настрой наших лидеров, президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры... читать дальше
.05 декабря 2025 года 17:32
ЦБ РФ с 6 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10276,63 (-142,46) руб./грамм; на серебро - 140,83 (-3,6) руб./грамм; на платину - 4002,42 (-70,88) руб./грамм; на палладий - 3537,59 (-53,15) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.05 декабря 2025 года 17:29
.05 декабря 2025 года 17:29
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 88,7028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 119,83 коп. Это автоматическое сообщение.
.05 декабря 2025 года 17:23
Объем суточных поставок "Газпромом" газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в очередной раз обновил максимум. Как сообщила российская компания, "Газпром" продолжает обновлять исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд... читать дальше
.
.