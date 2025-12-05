.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3443,5 млрд руб.
.
05 декабря 2025 года 10:18
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3443,5 млрд руб.
|0
5 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 3443,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3431,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 декабря 2025 года 11:10
Объем денежной базы в узком определении в России на 28 ноября 19065,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 21 ноября денежная база в России равнялась 19139,3 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,39%, или на 73,7 млрд... читать дальше
.05 декабря 2025 года 11:05
ЦБ с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран
Банк России с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физлиц - нерезидентов из дружественных стран, говорится в сообщении регулятора. ЦБ объяснил это решение стабильной ситуацией на валютном рынке. Ряд... читать дальше
.05 декабря 2025 года 10:55
Цены на британскую жилую недвижимость в ноябре в целом остались на уровне предыдущего месяца, сообщила консалтинговая компания Halifax. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,2%, по данным Trading Economics. В годовом выражении стоимость жилья повысилась на... читать дальше
.05 декабря 2025 года 10:46
Дмитриев увязал решение проблемы с расчетами в рупиях в торговле с Индией с активностью вхождения российских компаний на индийский рынок
Проблема с расчетами в рупиях в торговле с Индией будет решаться по мере вхождения российских компаний на индийский рынок, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Я думаю, что решается (эта проблема - ИФ) и будет решаться по мере того, как российские компании будут входить...
.05 декабря 2025 года 10:34
Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,5%, по данным Trading Economics. В... читать дальше
.05 декабря 2025 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,36 пункта (0,315%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2665,49 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,42 пункта (0,314%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.05 декабря 2025 года 10:26
Платежная дисциплина российского бизнеса, заметно просевшая в апреле-июне, в третьем квартале улучшилась, но остается ниже уровней прошлого года, свидетельствуют оперативные данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Начавшееся снижение ключевой ставки ЦБ... читать дальше
.05 декабря 2025 года 10:18
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 3443,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.05 декабря 2025 года 10:18
ЕЭК: Армения, Казахстан, Киргизия сохраняют высокие темпы роста ВВП, в России и Белоруссии фиксируется замедление
Предварительные итоги развития экономик государств-членов Евразийского экономического союза в 2025 году рассмотрены на совещании с уполномоченными органами под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева,... читать дальше
.05 декабря 2025 года 10:11
Китайский юань падает в начале торгов на Московской бирже. Рубль растет в ожидании внешнеполитического позитива и прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,641 руб. (-6,1 коп. к уровню предыдущего...
.05 декабря 2025 года 10:09
Цены на медь вновь обновили исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне опасений дефицита этого металла. Котировки фьючерсов на медь на LME сегодня растут на 1,8%, до $11,65 тыс. за тонну. Ранее в ходе торгов цены поднимались до $11,662 тыс. за... читать дальше
.05 декабря 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 5 декабря Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,11/82,36 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,11/82,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 94 коп., Cредний курс продажи...
.05 декабря 2025 года 10:03
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал повышением индексов в ожидании геополитических и корпоративных новостей. Европейские фондовые индексы вчера выросли. Американские рынки акций закрылись без единой динамики. Сегодня азиатские... читать дальше
.05 декабря 2025 года 09:59
Российско-индийский товарооборот остается неизменным, поставки российских нефтепродуктов в Индию идут ритмично - Путин
Торговый оборот между Москвой и Дели остается примерно на прежних уровнях, а поставки нефтепродуктов из России в Индию осуществляются бесперебойно, заявил президент России Владимир Путин. "В целом торговый оборот остался на том же уровне, что и раньше", - сказал он в... читать дальше
.05 декабря 2025 года 09:54
Выручка группы МГКЛ в январе-ноябре текущего года выросла в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 27 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Количество розничных клиентов группы в январе - ноябре составило 234 тысячи, увеличившись на 13% к... читать дальше
.05 декабря 2025 года 09:47
Объем суточных поставок "Газпромом" газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в очередной раз обновил максимум. Как сообщила российская компания, "Газпром" третий день подряд обновляет исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.