.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3443,5 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Каков потенциал наращивания российского госдолга
Эксперты оценили потенциал наращивания российского госдолга и возможности его обслуживания по сравнению с другими странами мира. Россия может удерживать "безопасный" уровень госдолга в диапазоне 90-100% от ВВП, оценили аналитики Центрального...
 
Рост просроченных долгов грозит банковским кризисом
В России усиливаются риски системного банковского кризиса на фоне роста просроченных кредитов, предупреждают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут "Известия". Системный банковский кризис может...
 
Импортозамещение усиливает спрос на технических специалистов
Импортозамещение и технологическая трансформация создали в России структурный дефицит высококвалифицированных рабочих. В ближайшие 7 лет экономике потребуется дополнительно привлечь более 1,7 млн таких специалистов - механиков, слесарей,...
 
05 декабря 2025 года 10:18

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3443,5 млрд руб.

 0
5 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 3443,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3431,6 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
05 декабря 2025 года 11:10
Денежная база в России снизилась с 21 по 28 ноября на 73,7 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 28 ноября 19065,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 21 ноября денежная база в России равнялась 19139,3 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,39%, или на 73,7 млрд...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 11:05
ЦБ с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран
Банк России с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физлиц - нерезидентов из дружественных стран, говорится в сообщении регулятора. ЦБ объяснил это решение стабильной ситуацией на валютном рынке.

Ряд...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 10:55
В ноябре цены на жилье в Великобритании не изменились
Цены на британскую жилую недвижимость в ноябре в целом остались на уровне предыдущего месяца, сообщила консалтинговая компания Halifax. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,2%, по данным Trading Economics. В годовом выражении стоимость жилья повысилась на...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 10:46
Дмитриев увязал решение проблемы с расчетами в рупиях в торговле с Индией с активностью вхождения российских компаний на индийский рынок
Проблема с расчетами в рупиях в торговле с Индией будет решаться по мере вхождения российских компаний на индийский рынок, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Я думаю, что решается (эта проблема - ИФ) и будет решаться по мере того, как российские компании будут входить...
.
05 декабря 2025 года 10:34
В октябре заказы промпредприятий Германии выросли на 1,5%, втрое сильнее прогноза
Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,5%, по данным Trading Economics.

В...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 5 декабря растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,36 пункта (0,315%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2665,49 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,42 пункта (0,314%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 10:26
Снижение ключевой ставки ЦБ оживило расчеты с поставщиками - данные СПАРК
Платежная дисциплина российского бизнеса, заметно просевшая в апреле-июне, в третьем квартале улучшилась, но остается ниже уровней прошлого года, свидетельствуют оперативные данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Начавшееся снижение ключевой ставки ЦБ...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 10:18
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3443,5 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 3443,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
05 декабря 2025 года 10:18
ЕЭК: Армения, Казахстан, Киргизия сохраняют высокие темпы роста ВВП, в России и Белоруссии фиксируется замедление
Предварительные итоги развития экономик государств-членов Евразийского экономического союза в 2025 году рассмотрены на совещании с уполномоченными органами под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева,...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 10:11
Рубль растет в паре с юанем в начале торгов на Мосбирже
Китайский юань падает в начале торгов на Московской бирже. Рубль растет в ожидании внешнеполитического позитива и прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,641 руб. (-6,1 коп. к уровню предыдущего...
.
05 декабря 2025 года 10:09
Медь обновила рекорд в Лондоне на опасениях дефицита поставок
Цены на медь вновь обновили исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне опасений дефицита этого металла.

Котировки фьючерсов на медь на LME сегодня растут на 1,8%, до $11,65 тыс. за тонну. Ранее в ходе торгов цены поднимались до $11,662 тыс. за...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 5 декабря Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,11/82,36 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,11/82,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 94 коп., Cредний курс продажи...
.
05 декабря 2025 года 10:03
Основная сессия на "Московской бирже" началась повышением индексов на 0,2%
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал повышением индексов в ожидании геополитических и корпоративных новостей.

Европейские фондовые индексы вчера выросли.

Американские рынки акций закрылись без единой динамики.

Сегодня азиатские...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 09:59
Российско-индийский товарооборот остается неизменным, поставки российских нефтепродуктов в Индию идут ритмично - Путин
Торговый оборот между Москвой и Дели остается примерно на прежних уровнях, а поставки нефтепродуктов из России в Индию осуществляются бесперебойно, заявил президент России Владимир Путин.

"В целом торговый оборот остался на том же уровне, что и раньше", - сказал он в...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 09:54
Выручка группы МГКЛ за 11 мес выросла в 3,6 раза
Выручка группы МГКЛ в январе-ноябре текущего года выросла в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 27 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Количество розничных клиентов группы в январе - ноябре составило 234 тысячи, увеличившись на 13% к...    читать дальше
.
05 декабря 2025 года 09:47
"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
Объем суточных поставок "Газпромом" газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в очередной раз обновил максимум.

Как сообщила российская компания, "Газпром" третий день подряд обновляет исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"....    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.