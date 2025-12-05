Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3443,5 млрд руб.

5 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 3443,5 млрд руб.

Объем денежной базы в узком определении в России на 28 ноября 19065,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 21 ноября денежная база в России равнялась 19139,3 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,39%, или на 73,7 млрд... На 21 ноября денежная база в России равнялась 19139,3 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,39%, или на 73,7 млрд... читать дальше

Банк России с 8 декабря отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физлиц - нерезидентов из дружественных стран, говорится в сообщении регулятора. ЦБ объяснил это решение стабильной ситуацией на валютном рынке. Ряд... Ряд... читать дальше

Цены на британскую жилую недвижимость в ноябре в целом остались на уровне предыдущего месяца, сообщила консалтинговая компания Halifax. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,2%, по данным Trading Economics. В годовом выражении стоимость жилья повысилась на... читать дальше

Проблема с расчетами в рупиях в торговле с Индией будет решаться по мере вхождения российских компаний на индийский рынок, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Я думаю, что решается (эта проблема - ИФ) и будет решаться по мере того, как российские компании будут входить... "Я думаю, что решается (эта проблема - ИФ) и будет решаться по мере того, как российские компании будут входить...

Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,5%, по данным Trading Economics. В... В... читать дальше

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,36 пункта (0,315%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2665,49 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,42 пункта (0,314%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,42 пункта (0,314%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

Платежная дисциплина российского бизнеса, заметно просевшая в апреле-июне, в третьем квартале улучшилась, но остается ниже уровней прошлого года, свидетельствуют оперативные данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Начавшееся снижение ключевой ставки ЦБ... Начавшееся снижение ключевой ставки ЦБ... читать дальше

Предварительные итоги развития экономик государств-членов Евразийского экономического союза в 2025 году рассмотрены на совещании с уполномоченными органами под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева,... читать дальше

Китайский юань падает в начале торгов на Московской бирже. Рубль растет в ожидании внешнеполитического позитива и прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,641 руб. (-6,1 коп. к уровню предыдущего... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,641 руб. (-6,1 коп. к уровню предыдущего...

Цены на медь вновь обновили исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне опасений дефицита этого металла. Котировки фьючерсов на медь на LME сегодня растут на 1,8%, до $11,65 тыс. за тонну. Ранее в ходе торгов цены поднимались до $11,662 тыс. за... Котировки фьючерсов на медь на LME сегодня растут на 1,8%, до $11,65 тыс. за тонну. Ранее в ходе торгов цены поднимались до $11,662 тыс. за... читать дальше

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,11/82,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 94 коп., Cредний курс продажи...

Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал повышением индексов в ожидании геополитических и корпоративных новостей. Европейские фондовые индексы вчера выросли. Европейские фондовые индексы вчера выросли. Американские рынки акций закрылись без единой динамики. Американские рынки акций закрылись без единой динамики. Сегодня азиатские... Сегодня азиатские... читать дальше

Торговый оборот между Москвой и Дели остается примерно на прежних уровнях, а поставки нефтепродуктов из России в Индию осуществляются бесперебойно, заявил президент России Владимир Путин. "В целом торговый оборот остался на том же уровне, что и раньше", - сказал он в... "В целом торговый оборот остался на том же уровне, что и раньше", - сказал он в... читать дальше

Выручка группы МГКЛ в январе-ноябре текущего года выросла в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 27 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Количество розничных клиентов группы в январе - ноябре составило 234 тысячи, увеличившись на 13% к... Количество розничных клиентов группы в январе - ноябре составило 234 тысячи, увеличившись на 13% к... читать дальше

Объем суточных поставок "Газпромом" газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в очередной раз обновил максимум. Как сообщила российская компания, "Газпром" третий день подряд обновляет исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".... Как сообщила российская компания, "Газпром" третий день подряд обновляет исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".... читать дальше

