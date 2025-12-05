Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5498,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3443,55 млрд руб.

5 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 декабря составили по Российской Федерации 5498,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5253,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5488,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5259,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 декабря составили 3443,55 млрд руб. против 3431,54658 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

