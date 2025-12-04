.
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,837 руб.
04 декабря 2025 года 18:00
4 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,76 коп. и составил 10,837 руб. Минимальный курс юаня составил 10,69 руб., максимальный - 10,8745 руб. Было заключено 24145 сделок. Объем торгов составил 37139,19 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,745 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
04 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 декабря выросла на 1,23% и составила 51207,940 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51207,940 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 624,159 млрд руб., или на...
.04 декабря 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,67 коп. и составил 10,8154 руб. Минимальный курс юаня составил 10,6925 руб., максимальный - 10,879 руб. Было заключено 103315 сделок. Объем торгов составил 136611,77...
.04 декабря 2025 года 18:57
Российский рынок акций завершил торги ростом в рамках коррекции после снижения накануне на итогах встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по вопросу украинского урегулирования. Фактором поддержки выступили данные Росстата о... читать дальше
.04 декабря 2025 года 18:49
Количество размещений выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) за девять месяцев 2025 года выросло на 33%, до 1321 шт., объем размещений увеличился более чем в 1,6 раза, до 972 млрд руб., сообщил заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Виталий... читать дальше
.04 декабря 2025 года 18:42
Минфин США (OFAC) продлил возможность работы автозаправочных станций "ЛУКОЙЛа" за рубежом до 29 апреля 2026 года, говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что 14 ноября OFAC выдал лицензию для работы АЗС сроком до 13 декабря текущего... читать дальше
.04 декабря 2025 года 18:35
Саудовская Аравия в январе снизит цены на нефть для азиатских покупателей, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подешевеет на $0,4 за баррель. Он будет стоить на $0,6 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, -...
.04 декабря 2025 года 18:27
Нет смысла спешить с введением единой валюты БРИКС, заявил в интервью телеканалу India Today президент РФ Владимир Путин. "Нет необходимости с этим торопиться", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. По словам Путина, "если не торопиться, это...
.04 декабря 2025 года 18:19
Американские фондовые индексы растеряли рост, достигнутый в первые минуты торгов, и перешли к умеренному снижению. Инвесторы оценивают новости компаний, статданные, а также перспективы снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании в... читать дальше
.04 декабря 2025 года 18:14
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. полагают, что цена меди недолго будет держаться выше $11 тыс. за тонну, учитывая достаточный объем металла для удовлетворения глобального спроса. Цена меди на Лондонской бирже металлов (LME) обновила рекорд накануне, поднявшись до... читать дальше
.04 декабря 2025 года 18:00
.04 декабря 2025 года 17:45
ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10419,09 (-144,46) руб./грамм; на серебро - 144,43 (+0,47) руб./грамм; на платину - 4073,3 (-29,56) руб./грамм; на палладий - 3590,74 (-55,97) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.04 декабря 2025 года 17:42
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 89,9011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,92 коп. Это автоматическое сообщение.
.04 декабря 2025 года 17:42
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 76,9708 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,48 коп. Это автоматическое сообщение.
.04 декабря 2025 года 17:32
Стоимость авиабилетов по России с вылетом 1 января выросла на 71%, или в 1,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на большинстве популярных туристических направлений перелеты обойдутся дороже в 1,5-3 раза, сообщает Ассоциация туроператоров России... читать дальше
.04 декабря 2025 года 17:15
РФ к настоящему времени отгрузила в Китай 4,8 млн тонн зерновой продукции, что на 20% больше, чем годом ранее (4 млн тонн), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито". Согласно сообщению, сейчас РФ имеет право на поставки в Китай 24 видов зерновой... читать дальше
.04 декабря 2025 года 17:08
Ввод номерного фонда гостиниц Петербурга в 2025 году, по предварительным данным, вырастет в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом, до 802 гостиничных номеров, сообщила руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Ногай... читать дальше
