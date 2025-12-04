Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,837 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51207,940 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 624,159 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,67 коп. и составил 10,8154 руб.

Минфин США (OFAC) продлил возможность работы автозаправочных станций "ЛУКОЙЛа" за рубежом до 29 апреля 2026 года, говорится в сообщении ведомства.

Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подешевеет на $0,4 за баррель. Он будет стоить на $0,6 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, -...

Саудовская Аравия в январе снизит цены на нефть для азиатских покупателей, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Нет смысла спешить с введением единой валюты БРИКС, заявил в интервью телеканалу India Today президент РФ Владимир Путин. "Нет необходимости с этим торопиться", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Путина, "если не торопиться, это...