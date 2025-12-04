ЦБ РФ установил курс евро с 5 декабря в размере 89,9011 руб.

4 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 89,9011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,92 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51207,940 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 624,159 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,67 коп. и составил 10,8154 руб. Минимальный курс юаня составил 10,6925 руб., максимальный - 10,879 руб. Было заключено 103315 сделок. Объем торгов составил 136611,77...

Российский рынок акций завершил торги ростом в рамках коррекции после снижения накануне на итогах встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по вопросу украинского урегулирования. Фактором поддержки выступили данные Росстата о... читать дальше

Количество размещений выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) за девять месяцев 2025 года выросло на 33%, до 1321 шт., объем размещений увеличился более чем в 1,6 раза, до 972 млрд руб., сообщил заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Виталий... читать дальше

Минфин США (OFAC) продлил возможность работы автозаправочных станций "ЛУКОЙЛа" за рубежом до 29 апреля 2026 года, говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что 14 ноября OFAC выдал лицензию для работы АЗС сроком до 13 декабря текущего... читать дальше

Саудовская Аравия в январе снизит цены на нефть для азиатских покупателей, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подешевеет на $0,4 за баррель. Он будет стоить на $0,6 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, -...

Нет смысла спешить с введением единой валюты БРИКС, заявил в интервью телеканалу India Today президент РФ Владимир Путин. "Нет необходимости с этим торопиться", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Путина, "если не торопиться, это...

Американские фондовые индексы растеряли рост, достигнутый в первые минуты торгов, и перешли к умеренному снижению. Инвесторы оценивают новости компаний, статданные, а также перспективы снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании в... читать дальше

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. полагают, что цена меди недолго будет держаться выше $11 тыс. за тонну, учитывая достаточный объем металла для удовлетворения глобального спроса. Цена меди на Лондонской бирже металлов (LME) обновила рекорд накануне, поднявшись до... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,76 коп. и составил 10,837 руб. Минимальный курс юаня составил 10,69 руб., максимальный - 10,8745 руб. Было заключено 24145 сделок. Объем торгов составил 37139,19...

ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10419,09 (-144,46) руб./грамм; на серебро - 144,43 (+0,47) руб./грамм; на платину - 4073,3 (-29,56) руб./грамм; на палладий - 3590,74 (-55,97) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 89,9011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,92 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 76,9708 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,48 коп.

Стоимость авиабилетов по России с вылетом 1 января выросла на 71%, или в 1,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на большинстве популярных туристических направлений перелеты обойдутся дороже в 1,5-3 раза, сообщает Ассоциация туроператоров России... читать дальше

РФ к настоящему времени отгрузила в Китай 4,8 млн тонн зерновой продукции, что на 20% больше, чем годом ранее (4 млн тонн), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито". Согласно сообщению, сейчас РФ имеет право на поставки в Китай 24 видов зерновой... читать дальше

Ввод номерного фонда гостиниц Петербурга в 2025 году, по предварительным данным, вырастет в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом, до 802 гостиничных номеров, сообщила руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Ногай... читать дальше

