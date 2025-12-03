.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 декабря в размере 77,9556 руб.
.
03 декабря 2025 года 18:06
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 декабря в размере 77,9556 руб.
|0
3 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 77,9556 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,25 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 декабря 2025 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 декабря снизилась на 1,58% и составила 50583,780 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50583,780 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 814,527 млрд руб., или на...
.03 декабря 2025 года 19:15
Потребительские цены на бензин в России с 25 ноября по 1 декабря упали относительно предыдущей недели на 0,26% после аналогичного снижения с 18 по 24 ноября, понижения на 0,22% с 11 по 17 ноября, на 0,18% с 6 по 10 ноября (укороченная статистическая неделя связана с ноябрьскими... читать дальше
.03 декабря 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,64 коп. и составил 10,9621 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8605 руб., максимальный - 11,0445 руб. Было заключено 70826 сделок. Объем торгов составил 125192,29...
.03 декабря 2025 года 19:14
Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в ноябре 2025 года вырос на 0,4 процентного пункта (п.п.) - до минус 1,7%, сообщил Росстат в среду. В обрабатывающем секторе индекс уверенности в ноябре 2025 года просел на 0,6 п.п., составив минус... читать дальше
.03 декабря 2025 года 19:14
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2025 года вырос на 2,9% в годовом выражении после повышения на 0,8% в сентябре, на 0,4% в августе, на 0,2% в июле, 1,3% в июне, на 0,5% в мае, 1,9% в апреле, на 0,5% в марте, на 0,1% в... читать дальше
.03 декабря 2025 года 19:12
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в сентябре 2025 года составил 4,7% в годовом выражении после повышения на 3,8% в августе, на 6,6% в июле, на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в... читать дальше
.03 декабря 2025 года 19:08
ВВП РФ за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 1,0% к тому же периоду прошлого года, сообщил в среду Росстат. Эти данные совпали с расчетами Минэкономразвития. Две недели назад Росстат опубликовал первую оценку по III кварталу 2025 года (без данных за... читать дальше
.03 декабря 2025 года 19:07
Инвестиции в основной капитал в РФ в 3-м квартале упали на 3,1%, за 9 месяцев выросли на 0,5% - Росстат
Инвестиции в основной капитал в РФ в III квартале 2025 года снизились на 3,1% по сравнению с III кварталом 2024 года, говорится в докладе Росстата. За II квартал 2025 года рост инвестиций в основной капитал составлял 1,5%, за I квартал - 8,7% в годовом... читать дальше
.03 декабря 2025 года 19:06
Безработица в России в октябре 2025 года составила 2,2%, что соответствует уровню сентября, сообщил в среду Росстат. До этого, в августе, показатель опускался до исторического минимума (за весь период наблюдений показателя с 1991 года) в 2,1%. В мае-июле... читать дальше
.
03 декабря 2025 года 19:02
Оборот розничной торговли в России в октябре в годовом выражении увеличился на 4,8%, сообщил Росстат в среду. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на 2,1%. Темпы роста показателя заметно ускорились:... читать дальше
.03 декабря 2025 года 19:01
Рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за пять дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за девять дней), сообщил в среду... читать дальше
.03 декабря 2025 года 18:55
Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индексов; игроки ожидали свежих данных Росстата о динамике недельной инфляции. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%,... читать дальше
.03 декабря 2025 года 18:51
Министерство юстиции зарегистрировало приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации в 2026 году тарифов на услуги "Транснефти" (MOEX: TRNF) по транспортировке нефти и нефтепродуктов в среднем на 5,1%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой... читать дальше
.03 декабря 2025 года 18:43
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 574 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics. Консенсус-прогноз экспертов предполагал их снижение на 800 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской...
.03 декабря 2025 года 18:30
В Госдуму внесен законопроект, который регулирует порядок выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) с залоговым обеспечением в виде ипотеки. Документ (N1087365-8) размещен в электронной базе парламента, его авторы - группа депутатов и сенаторов во главе с председателем... читать дальше
.03 декабря 2025 года 18:21
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре увеличился до 52,6 пункта по сравнению с 52,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимальный уровень за девять месяцев. При этом аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.