Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Путин: инфляция в РФ в 2025 году составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%
Инфляция в РФ в 2025 г. будет ниже прогнозов и составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%, что является ожидаемой мягкой посадкой, но появились некоторые дисбалансы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ...
 
Решетников назвал крепкий рубль одним из вызовов для экономики РФ
Крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "У нас есть несколько вызовов, которые мы...
 
ОЭСР ожидает рост мирового ВВП в 2025 году на уровне 3,2%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтвердила прогнозы роста мирового ВВП на 2025 и 2026 годы, отметив устойчивость глобальной экономики, несмотря на повышение торговых барьеров и политическую неопределенность. Согласно...
 
02 декабря 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9257 руб.

 0  
2 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,17 коп. и составил 10,9257 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8935 руб., максимальный - 11,027 руб. Было заключено 59445 сделок. Объем торгов составил 102077,7 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,96 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
03 декабря 2025 года 08:03
Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2
Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже снижением; участники рынка отыгрывают геополитические сообщения, поступившие по итогам встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и инвестором и предпринимателем...
03 декабря 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 декабря в размере 77,4631 руб., евро - 89,8514 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 77,4631 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,96 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 89,8514 руб. По сравнению...
03 декабря 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

13:00

Изменение цен производителей в...    читать дальше
02 декабря 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 декабря снизилась на 0,25% и составила 51398,307 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51398,307 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 130,037 млрд руб., или на...
02 декабря 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9257 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,17 коп. и составил 10,9257 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8935 руб., максимальный - 11,027 руб. Было заключено 59445 сделок. Объем торгов составил 102077,7...
02 декабря 2025 года 18:58
Индекс МосБиржи снизился на 0,7%, индекс РТС - на 0,4%
Рынок акций РФ завершил торги снижением. Инвесторы оценивали заявления с форума ВТБ "Россия зовет!" и ожидали дальнейших новостей вокруг переговоров о мирном завершении военного конфликта на Украине.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций...

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций...    читать дальше
02 декабря 2025 года 18:47
Россия в 2025 году увеличит сбор зернобобовых культур до рекордных 7,3 млн тонн
Сбор зернобобовых культур в РФ в этом году составит 7,3 млн тонн, что на треть больше, чем в прошлом году, и станет абсолютным рекордом. Как сообщает Минсельхоз, об этом глава ведомства Оксана Лут сообщила на совещании, которое провел вице-премьер Дмитрий...
02 декабря 2025 года 18:39
Американские фондовые индексы в начале торгов
Американские фондовые индексы при открытии рынка во вторник показывают положительную динамику.

Трейдеры ждут публикации статданных, которые могут оказать влияние на решение Федеральной резервной системы относительно базовой ставки на следующей неделе. В настоящее время...    читать дальше
02 декабря 2025 года 18:34
Сербия приняла решение об остановке НПЗ в Панчево
Сербия не получила от OFAC США специальную лицензию, которая бы позволила продолжить работу подпавшей под американские санкции компании NIS (входит в "Газпром нефть"). Такое заявление президента Сербии Александра Вучича цитируют сербские СМИ. "У нас нет хороших вестей, мы не...
02 декабря 2025 года 18:26
Путин: инфляция в РФ в 2025 году составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%
Инфляция в РФ в 2025 г. будет ниже прогнозов и составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%, что является ожидаемой мягкой посадкой, но появились некоторые дисбалансы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Снижение...

"Снижение...    читать дальше
02 декабря 2025 года 18:08
Мировые центробанки в октябре увеличили закупки золота до 52,6 тонны
Мировые центробанки в октябре, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объем золота в золотовалютных резервах на 52,6 тонны. Это самый большой месячный прирост в этом году, отмечает аналитик WGC Кришан Гопол.

Наиболее активно закупали золото в...

Наиболее активно закупали золото в...    читать дальше
02 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9181 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,52 коп. и составил 10,9181 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,888 руб., максимальный - 10,9535 руб. Было заключено 6123 сделки. Объем торгов составил 18012 млн...
02 декабря 2025 года 17:48
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 декабря
ЦБ РФ с 3 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10556,83 (+86,76) руб./грамм; на серебро - 143,18 (+8,5) руб./грамм; на платину - 4176,56 (+79,52) руб./грамм; на палладий - 3641,1 (+23,71) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
02 декабря 2025 года 17:40
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 декабря в размере 77,4631 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 77,4631 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,96 коп.

Это автоматическое сообщение.
02 декабря 2025 года 17:40
ЦБ РФ установил курс евро с 3 декабря в размере 89,8514 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 89,8514 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,24 коп.

Это автоматическое сообщение.
02 декабря 2025 года 17:32
Горьковская железная дорога в январе-ноябре снизила погрузку на 2,2%
Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-ноябре 2025 года снизила погрузку на 2,2% к уровню аналогичного периода прошлого года - до 23,9 млн тонн, сообщила пресс-служба ГЖД.

Так, погрузка черных металлов сократилась на 28,6%, до 1,55 млн тонн,...

Так, погрузка черных металлов сократилась на 28,6%, до 1,55 млн тонн,...    читать дальше
