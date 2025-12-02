Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9181 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,888 руб., максимальный - 10,9535 руб. Было заключено 6123 сделки. Объем торгов составил 18012 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9065 руб. за юань.

2 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,52 коп. и составил 10,9181 руб.

Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже снижением; участники рынка отыгрывают геополитические сообщения, поступившие по итогам встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и инвестором и предпринимателем...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 77,4631 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,96 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 89,8514 руб. По сравнению...

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 13:00 13:00 Изменение цен производителей в...

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51398,307 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 130,037 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,17 коп. и составил 10,9257 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8935 руб., максимальный - 11,027 руб. Было заключено 59445 сделок. Объем торгов составил 102077,7...

Рынок акций РФ завершил торги снижением. Инвесторы оценивали заявления с форума ВТБ "Россия зовет!" и ожидали дальнейших новостей вокруг переговоров о мирном завершении военного конфликта на Украине. В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций...

Сбор зернобобовых культур в РФ в этом году составит 7,3 млн тонн, что на треть больше, чем в прошлом году, и станет абсолютным рекордом. Как сообщает Минсельхоз, об этом глава ведомства Оксана Лут сообщила на совещании, которое провел вице-премьер Дмитрий...

Американские фондовые индексы при открытии рынка во вторник показывают положительную динамику. Трейдеры ждут публикации статданных, которые могут оказать влияние на решение Федеральной резервной системы относительно базовой ставки на следующей неделе. В настоящее время...

Сербия не получила от OFAC США специальную лицензию, которая бы позволила продолжить работу подпавшей под американские санкции компании NIS (входит в "Газпром нефть"). Такое заявление президента Сербии Александра Вучича цитируют сербские СМИ. "У нас нет хороших вестей, мы не...

Мировые центробанки в октябре, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объем золота в золотовалютных резервах на 52,6 тонны. Это самый большой месячный прирост в этом году, отмечает аналитик WGC Кришан Гопол. Наиболее активно закупали золото в...

ЦБ РФ с 3 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10556,83 (+86,76) руб./грамм; на серебро - 143,18 (+8,5) руб./грамм; на платину - 4176,56 (+79,52) руб./грамм; на палладий - 3641,1 (+23,71) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 77,4631 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,96 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 89,8514 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,24 коп.

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-ноябре 2025 года снизила погрузку на 2,2% к уровню аналогичного периода прошлого года - до 23,9 млн тонн, сообщила пресс-служба ГЖД. Так, погрузка черных металлов сократилась на 28,6%, до 1,55 млн тонн,...

