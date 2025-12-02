.
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3357,2 млрд руб.
02 декабря 2025 года 10:44
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3357,2 млрд руб.
|0
2 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 3357,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3342,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
