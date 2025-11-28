Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3463,8 млрд руб.

28 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3463,8 млрд руб.

.

Производство легковых автомобилей в Великобритании в октябре рухнуло на 23,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 59,01 тыс., говорится в сообщении Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Производство машин для внутреннего рынка сократилось... Производство машин для внутреннего рынка сократилось... читать дальше

.

Тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря 2025 года расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%, сообщил Банк России. Изменения предусмотрены соответствующим указанием ЦБ. Для обычных автовладельцев,... Для обычных автовладельцев,... читать дальше

.

В январе-сентябре 2025 года экономический рост в Латвии составил 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статуправления (ЦСУ). В 3-м квартале ВВП увеличился в сопоставимых ценах на 2,5% к июлю-сентябрю 2024 год и на... В 3-м квартале ВВП увеличился в сопоставимых ценах на 2,5% к июлю-сентябрю 2024 год и на... читать дальше

.

В понедельник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 119 выпускам облигаций на общую сумму 17,65 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В понедельник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,27 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на...

.

В понедельник, 1 декабря, ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций на общую сумму 35,45 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.

Тенденция снижения авиаперевозок в России - один из основных на сегодня рисков при кредитовании инвестиционных проектов в аэропортовой сфере, заявила исполнительный директор по работе с ключевыми клиентами ВЭБ.РФ Екатерина Шелехова на ХIII Евразийском международном форуме... читать дальше

.

Экономика Тайваня увеличилась на 8,21% в годовом выражении в третьем квартале 2025 года, максимальными темпами со второго квартала 2021 года, по окончательным данным национального статистического управления. Предварительные данные указывали на подъем ВВП на 7,64%. Во... Предварительные данные указывали на подъем ВВП на 7,64%. Во... читать дальше

.

По итогам сессии в пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменились слабо и разнонаправленно. Участники рынка оценивали статданные из Японии, а также пытались прогнозировать вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на... Участники рынка оценивали статданные из Японии, а также пытались прогнозировать вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на... читать дальше

.

Нефтяные цены днем перешли к умеренному снижению после роста накануне. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:47 мск составила$63,18 за баррель, что на $0,16 (0,25%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок... Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:47 мск составила$63,18 за баррель, что на $0,16 (0,25%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок... читать дальше

.

В этом году РФ может экспортировать до 400 тыс. тонн продукции свиноводства примерно на $1 млрд, прогнозирует гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. "В прошлом году мы продали за рубеж 320 тыс. тонн, это примерно 6% от нашего производства. Надеемся,... "В прошлом году мы продали за рубеж 320 тыс. тонн, это примерно 6% от нашего производства. Надеемся,... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Акрон" на уровне ruAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен умеренно высокой оценкой риск-профиля отрасли,... "Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен умеренно высокой оценкой риск-профиля отрасли,... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,91 пункта (0,454%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2633,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2642,41 (+0,8%) пункта,... читать дальше

.

"Акрон" в 3-м квартале выкупил оставшиеся 10% акций "Верхнекамской калийной компании" (ВКК, оператор проекта Талицкого ГОКа в Пермском крае), доведя долю в ней до 100%, говорится в отчете компании. Сумма сделки составила 9,2 млрд рублей. В прошлом году "Акрон",... В прошлом году "Акрон",... читать дальше

.

Цена 92-го бензина на Петербургской бирже по национальному индексу (объединяет все НПЗ страны) с конца октября по 28 ноября упала на 18% - до 60537 руб./т., за это же время цена 95-го снизилась на 10% - до 71174 руб./т, следует из данных на сайте площадки. Стоимость... Стоимость... читать дальше

.

Экономика Индии во 2-м финансовом квартале (июль-сентябрь) выросла на 8,2% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило министерство статистики страны. Темпы роста ускорились по сравнению с 7,8% в предыдущем финквартале. Это стало неожиданностью для... Это стало неожиданностью для... читать дальше

.