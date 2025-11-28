.
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Что нового готовит россиянам декабрь
С декабря 2025 года в России вступает в силу ряд новых законов, которые заметно повлияют как на повседневную жизнь граждан, так и на бизнес. Среди ключевых изменений - увеличение ставки утилизационного сбора на импортные автомобили и усиление...
 
Госорганам рекомендовано перейти на Max до января 2026 года
Минцифры рекомендовало органам власти до 1 января 2026 г. перейти на национальный мессенджер или другие отечественные коммуникационные сервисы. Об этом говорится в письме от 11 ноября, которое заместитель министра Олег Качанов разослал по...
 
Маткапитал могут разрешить тратить на стоматологию
Многодетным матерям предлагают разрешить тратить маткапитал на лечение зубов. Межфракционный законопроект внесен в Госдуму, пишет "Российская газета". Сейчас медицинская помощь при заболеваниях полости рта (кроме протезирования зубов) россиянам...
 
28 ноября 2025 года 10:30

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3463,8 млрд руб.

 0
28 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3463,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3387,8 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
28 ноября 2025 года 15:54
В октябре выпуск легковых автомобилей в Великобритании упал в годовом выражении на 23,8%
Производство легковых автомобилей в Великобритании в октябре рухнуло на 23,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 59,01 тыс., говорится в сообщении Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Производство машин для внутреннего рынка сократилось...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:46
С 9 декабря тарифный коридор по ОСАГО расширится на 15% для всех видов транспорта, для мотоциклистов - на 40%
Тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря 2025 года расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%, сообщил Банк России. Изменения предусмотрены соответствующим указанием ЦБ.

Для обычных автовладельцев,...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:38
За 9 месяцев рост ВВП Латвии составил 1,7%
В январе-сентябре 2025 года экономический рост в Латвии составил 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статуправления (ЦСУ).

В 3-м квартале ВВП увеличился в сопоставимых ценах на 2,5% к июлю-сентябрю 2024 год и на...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:30
В понедельник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 119 выпускам облигаций на общую сумму 17,65 млрд руб.
В понедельник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 119 выпускам облигаций на общую сумму 17,65 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:30
В понедельник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,27 млн
В понедельник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,27 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...
.
28 ноября 2025 года 15:30
В понедельник, 1 декабря, ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций на общую сумму 35,45 млрд руб.
В понедельник, 1 декабря, ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций на общую сумму 35,45 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:30
ВЭБ.РФ видит снижение авиаперевозок как основной риск при инвестировании в аэропорты
Тенденция снижения авиаперевозок в России - один из основных на сегодня рисков при кредитовании инвестиционных проектов в аэропортовой сфере, заявила исполнительный директор по работе с ключевыми клиентами ВЭБ.РФ Екатерина Шелехова на ХIII Евразийском международном форуме...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:22
В 3-м квартале оценка роста ВВП Тайваня улучшена до 8,2%, максимальных с 2021 г.
Экономика Тайваня увеличилась на 8,21% в годовом выражении в третьем квартале 2025 года, максимальными темпами со второго квартала 2021 года, по окончательным данным национального статистического управления.

Предварительные данные указывали на подъем ВВП на 7,64%. Во...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:14
Азиатские рынки акций завершили неделю без единой динамики
По итогам сессии в пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменились слабо и разнонаправленно.

Участники рынка оценивали статданные из Японии, а также пытались прогнозировать вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:05
Нефть пошла на снижение
Нефтяные цены днем перешли к умеренному снижению после роста накануне.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:47 мск составила$63,18 за баррель, что на $0,16 (0,25%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:02
Экспорт продукции свиноводства из РФ в 2025 г. приблизится к 400 тыс. т
В этом году РФ может экспортировать до 400 тыс. тонн продукции свиноводства примерно на $1 млрд, прогнозирует гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

"В прошлом году мы продали за рубеж 320 тыс. тонн, это примерно 6% от нашего производства. Надеемся,...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 14:52
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Акрона" со "стабильным" прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Акрон" на уровне ruAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен умеренно высокой оценкой риск-профиля отрасли,...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 28 ноября растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,91 пункта (0,454%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2633,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2642,41 (+0,8%) пункта,...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 14:43
"Акрон" консолидировал 100% "Верхнекамской калийной компании"
"Акрон" в 3-м квартале выкупил оставшиеся 10% акций "Верхнекамской калийной компании" (ВКК, оператор проекта Талицкого ГОКа в Пермском крае), доведя долю в ней до 100%, говорится в отчете компании. Сумма сделки составила 9,2 млрд рублей.

В прошлом году "Акрон",...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 14:35
Стоимость 92-го бензина на бирже с конца октября упала на 18%, цена 95-го снизилась на 10%
Цена 92-го бензина на Петербургской бирже по национальному индексу (объединяет все НПЗ страны) с конца октября по 28 ноября упала на 18% - до 60537 руб./т., за это же время цена 95-го снизилась на 10% - до 71174 руб./т, следует из данных на сайте площадки.

Стоимость...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 14:27
Рост ВВП Индии ускорился во 2-м финквартале до 8,2% в годовом выражении
Экономика Индии во 2-м финансовом квартале (июль-сентябрь) выросла на 8,2% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило министерство статистики страны. Темпы роста ускорились по сравнению с 7,8% в предыдущем финквартале.

Это стало неожиданностью для...    читать дальше
.
.