Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5164,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3466,48 млрд руб.

28 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 ноября составили по Российской Федерации 5164,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4915,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5298,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5046 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 ноября составили 3466,48 млрд руб. против 3530,8376200000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

