Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3387,8 млрд руб.

27 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 3387,8 млрд руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50614,590 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 581,275 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,39 коп. и составил 11,0225 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9915 руб., максимальный - 11,059 руб. Было заключено 52845 сделок. Объем торгов составил 93145,91...

Российский рынок акций, открывшийся незначительным ростом, завершил торги в минусе после заявления президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней украинской власти, что дало понять, что скорого завершения процесса мирного урегулирования украинского конфликта ожидать не... читать дальше

Товарооборот продукции АПК между РФ и Ираном за девять месяцев этого года вырос на 20%, сообщает Минсельхоз по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с министром сельскохозяйственного джихада Ирана Голамрезой Нури Гезелдже. Кроме того, в этом году РФ возобновила экспорт... читать дальше

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 28 ноября, вновь снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 0,41%, до 2179,96 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 6,79%, до 2031,29... читать дальше

Венчурный фонд ПАО "Ростелеком" - ООО "Коммит Кэпитал" - увеличил долю в ООО "Имреди" (разработчик цифровой платформы для ритейла Imredi) до 53,8% с 25,67%. По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения зарегистрированы 26 ноября. Продавцами выступили основатели "Имреди" -... читать дальше

Качество ржи, выращенной аграриям в этом году, существенно лучше прошлогоднего, свидетельствуют результаты обследования, проведенного специалистами ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК" (ЦОК АПК). Как сообщила первый замдиректора центра... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,32 коп. и составил 11,0168 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9865 руб., максимальный - 11,066 руб. Было заключено 12124 сделки. Объем торгов составил 21803,41...

Банк России регулярно проводит мониторинг доступности страховых услуг в новых регионах РФ и не отмечает недостатка в страховых сервисах на этих территориях, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции. "Что касается работы и сервисов в... читать дальше

ЦБ РФ с 28 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10414,42 (-12,53) руб./грамм; на серебро - 132,03 (+2,64) руб./грамм; на платину - 3932,2 (+5,46) руб./грамм; на палладий - 3549,8 (+14,73) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 78,2503 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,38 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 90,788 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,67 коп.

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) еще слишком рано обсуждать снижение процентной ставки, так как инфляция в еврозоне может оказаться выше, чем предполагается, считает член совета управляющих ЕЦБ и глава ЦБ Латвии Мартиньш Казакс. По его словам, хотя общий показатель... читать дальше

Федеральная налоговая служба считает необходимым обсудить возможное изменение правил назначения управляющих в дела о банкротстве граждан, рассмотрев, в частности, использование их независимого выбора через государственный ресурс, сообщил заместитель руководителя ведомства... читать дальше

Нелегальный ввоз товаров из Казахстана автомобильным транспортом приносит бюджету РФ ущерб на "десятки миллиардов рублей", для пресечения такого "черного" импорта" президент РФ Владимир Путин дал поручение таможенным органам по проверке документов, что привело к очередям из фур... читать дальше

Правительство РФ поддержало итоговую редакцию депутатского законопроекта о допуске цифровых финансовых активов (ЦФА) к традиционной инфраструктуре рынка ценных бумаг и распространении на них действующих правил брокерской и доверительной деятельности. Как рассказал "Интерфаксу"... читать дальше

