Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Самые наукоемкие компании России
В РФ с 2021 г. по ноябрь 2025 г. число зарегистрированных патентов на изобретения и промышленные образцы выросло на 250 300 единиц. В частности, 30 компаний-лидеров прибавили за 5 лет 14 700 патентов (+16%), а всего на них к середине ноября 2025 г....
 
На оборудование для микроэлектроники выделят 3 млрд руб.
Минпромторг начнет компенсировать компаниям - производителям электроники до 30% от стоимости приобретаемой единицы отечественного оборудования для производства радиоэлектронной продукции. Максимальный размер компенсации составит 50 млн руб. на...
 
Объем выдачи новых микрозаймов сокращается
Объем выдачи микрозаймов в 3-мм квартале показал снижение, причем преимущественно за счет кэптивных игроков - дочерних структур банков и маркетплейсов. Несмотря на то что их доля в выдаче сейчас превышает 60%, постепенно рост этого сегмента...
 
26 ноября 2025 года 17:56

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 ноября

 0  
26 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10426,95 (+63,98) руб./грамм; на серебро - 129,39 (+2,35) руб./грамм; на платину - 3926,74 (+22,27) руб./грамм; на палладий - 3535,07 (-3,83) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
27 ноября 2025 года 09:24
ВТБ разместит 28 ноября однодневные бонды серии КС-4-1094 на 100 млрд рублей
7 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1094 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 09:23
Сбербанк хочет завершить процесс выделения заблокированных активов в 1-м полугодии 2026 г.
Сбербанк рассчитывает завершить процесс перевода заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо в 1-м полугодии 2026 года, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы сейчас как раз находимся в стадии вынесения...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 09:17
Доллар дешевеет к основным мировым валютам
В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг. Активность торгов, вероятно, будет низкой в связи с праздником в США (День благодарения).

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 09:15
Выпуск золота в РФ в октябре вырос на 7,4%
Россия в октябре увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 7,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил вчера Росстат. По отношению к сентябрю показатель подрос на 1,5%.

В общей сложности по итогам 10...
.
27 ноября 2025 года 09:09
Сбер в 2026 году ждет сокращения выдач льготной ипотеки на 20-25% из-за снижения субсидий по этой программе
Сокращение субсидий банкам по льготной ипотеке с 2026 года может привести к падению ежемесячных выдач этого продукта на 20-25%, считает зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Если убрать все остальные факторы, которые влияют на выдачи: размер...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 09:07
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5298,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3530,84 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 ноября составили по Российской Федерации 5298,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5046 млрд руб.

На начало...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 09:00
Азиатские рынки акций растут вслед за Уолл-стрит
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут сегодня вслед за подъемом Уолл-стрит накануне.

Поддержку котировкам оказывает повышение надежд на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в декабре.

Трейдеры на рынке...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 08:53
Южнокорейский ЦБ ожидаемо сохранил ставку на уровне 2,5%
Банк Кореи сохранил размер базовой процентной ставки на уровне 2,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Регулятор отметил риски в отношении цен на жилье в Сеуле и повышенной волатильности на...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 08:47
Сбер в течение месяца определится с тарифами из-за отмены льгот по НДС при обслуживании банковских карт
Сбербанк в течение месяца примет решение по тарифам из-за планируемой отмены льгот по НДС при операциях по банковским картам, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах DomClick Digital Forum.

"Сейчас рассматриваем,...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 08:41
Производство сахара в РФ в октябре по сравнению с сентябрем выросло на 1,2%
Сахарные заводы России в октябре выработали 1,5 млн тонн свекловичного сахара, что на 1,2% больше, чем в сентябре, сообщил вчера Росстат.

Но по сравнению с октябрем 2024 года этот показатель на 8,2% ниже. Производство за 10 месяцев также меньше прошлогоднего на 6,9% и...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 08:36
Нефть дешевеет, Brent торгуется у $62,8 за баррель
Нефтяной рынок опускается с утра на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

Снижению цен способствуют растущие надежды на урегулирование российско-украинского конфликта. При этом трейдеры ждут очередной встречи министров стран...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 08:35
Фондовые индексы США завершили торги в среду ростом
Торги в среду американские фондовые индексы завершив в плюсе, четвертую сессию подряд. Инвесторы оценивали отчетности компаний и статистические данные. Поддержку настроениям на рынке оказало укрепление ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 110,3 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 110,3 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $71,25 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $71,25 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
27 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 46 выпускам облигаций на общую сумму 11,95 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 46 выпускам облигаций на общую сумму 11,95 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
.