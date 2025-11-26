.
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 ноября в размере 78,5941 руб.
26 ноября 2025 года 17:54
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 ноября в размере 78,5941 руб.
26 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 78,5941 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,74 коп. Это автоматическое сообщение.
27 ноября 2025 года 09:24
7 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1094 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.27 ноября 2025 года 09:23
Сбербанк рассчитывает завершить процесс перевода заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо в 1-м полугодии 2026 года, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Мы сейчас как раз находимся в стадии вынесения... читать дальше
.27 ноября 2025 года 09:17
В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг. Активность торгов, вероятно, будет низкой в связи с праздником в США (День благодарения). Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести... читать дальше
.27 ноября 2025 года 09:15
Россия в октябре увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 7,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил вчера Росстат. По отношению к сентябрю показатель подрос на 1,5%. В общей сложности по итогам 10...
.27 ноября 2025 года 09:09
Сбер в 2026 году ждет сокращения выдач льготной ипотеки на 20-25% из-за снижения субсидий по этой программе
Сокращение субсидий банкам по льготной ипотеке с 2026 года может привести к падению ежемесячных выдач этого продукта на 20-25%, считает зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. "Если убрать все остальные факторы, которые влияют на выдачи: размер... читать дальше
.27 ноября 2025 года 09:07
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5298,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3530,84 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 ноября составили по Российской Федерации 5298,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5046 млрд руб. На начало... читать дальше
.27 ноября 2025 года 09:00
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут сегодня вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. Поддержку котировкам оказывает повышение надежд на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в декабре. Трейдеры на рынке... читать дальше
.27 ноября 2025 года 08:53
Банк Кореи сохранил размер базовой процентной ставки на уровне 2,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. Регулятор отметил риски в отношении цен на жилье в Сеуле и повышенной волатильности на... читать дальше
.27 ноября 2025 года 08:47
Сбер в течение месяца определится с тарифами из-за отмены льгот по НДС при обслуживании банковских карт
Сбербанк в течение месяца примет решение по тарифам из-за планируемой отмены льгот по НДС при операциях по банковским картам, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах DomClick Digital Forum. "Сейчас рассматриваем,... читать дальше
.27 ноября 2025 года 08:41
Сахарные заводы России в октябре выработали 1,5 млн тонн свекловичного сахара, что на 1,2% больше, чем в сентябре, сообщил вчера Росстат. Но по сравнению с октябрем 2024 года этот показатель на 8,2% ниже. Производство за 10 месяцев также меньше прошлогоднего на 6,9% и... читать дальше
.27 ноября 2025 года 08:36
Нефтяной рынок опускается с утра на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения). Снижению цен способствуют растущие надежды на урегулирование российско-украинского конфликта. При этом трейдеры ждут очередной встречи министров стран... читать дальше
.27 ноября 2025 года 08:35
Торги в среду американские фондовые индексы завершив в плюсе, четвертую сессию подряд. Инвесторы оценивали отчетности компаний и статистические данные. Поддержку настроениям на рынке оказало укрепление ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую... читать дальше
.27 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 110,3 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.27 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.27 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $71,25 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.27 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 46 выпускам облигаций на общую сумму 11,95 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
