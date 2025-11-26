ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 ноября в размере 78,5941 руб.

26 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 78,5941 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,74 коп.

7 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1094 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

Сбербанк рассчитывает завершить процесс перевода заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо в 1-м полугодии 2026 года, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Мы сейчас как раз находимся в стадии вынесения... "Мы сейчас как раз находимся в стадии вынесения... читать дальше

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг. Активность торгов, вероятно, будет низкой в связи с праздником в США (День благодарения). Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести... читать дальше

Россия в октябре увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 7,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил вчера Росстат. По отношению к сентябрю показатель подрос на 1,5%. В общей сложности по итогам 10... В общей сложности по итогам 10...

Сокращение субсидий банкам по льготной ипотеке с 2026 года может привести к падению ежемесячных выдач этого продукта на 20-25%, считает зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. "Если убрать все остальные факторы, которые влияют на выдачи: размер... "Если убрать все остальные факторы, которые влияют на выдачи: размер... читать дальше

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 ноября составили по Российской Федерации 5298,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5046 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут сегодня вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. Поддержку котировкам оказывает повышение надежд на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в декабре. Поддержку котировкам оказывает повышение надежд на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в декабре. Трейдеры на рынке... Трейдеры на рынке... читать дальше

Банк Кореи сохранил размер базовой процентной ставки на уровне 2,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. Регулятор отметил риски в отношении цен на жилье в Сеуле и повышенной волатильности на... Регулятор отметил риски в отношении цен на жилье в Сеуле и повышенной волатильности на... читать дальше

Сбербанк в течение месяца примет решение по тарифам из-за планируемой отмены льгот по НДС при операциях по банковским картам, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах DomClick Digital Forum. "Сейчас рассматриваем,... "Сейчас рассматриваем,... читать дальше

Сахарные заводы России в октябре выработали 1,5 млн тонн свекловичного сахара, что на 1,2% больше, чем в сентябре, сообщил вчера Росстат. Но по сравнению с октябрем 2024 года этот показатель на 8,2% ниже. Производство за 10 месяцев также меньше прошлогоднего на 6,9% и... Но по сравнению с октябрем 2024 года этот показатель на 8,2% ниже. Производство за 10 месяцев также меньше прошлогоднего на 6,9% и... читать дальше

Нефтяной рынок опускается с утра на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения). Снижению цен способствуют растущие надежды на урегулирование российско-украинского конфликта. При этом трейдеры ждут очередной встречи министров стран... Снижению цен способствуют растущие надежды на урегулирование российско-украинского конфликта. При этом трейдеры ждут очередной встречи министров стран... читать дальше

Торги в среду американские фондовые индексы завершив в плюсе, четвертую сессию подряд. Инвесторы оценивали отчетности компаний и статистические данные. Поддержку настроениям на рынке оказало укрепление ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую... читать дальше

Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 110,3 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $71,25 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 46 выпускам облигаций на общую сумму 11,95 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

