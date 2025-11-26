Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5132,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3515,23 млрд руб.

26 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 ноября составили по Российской Федерации 5132,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4909,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5198,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4968,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 ноября составили 3515,23 млрд руб. против 3519,27506 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

