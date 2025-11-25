Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,086 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0115 руб., максимальный - 11,159 руб. Было заключено 17114 сделок. Объем торгов составил 32127,53 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0875 руб. за юань.

25 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,72 коп. и составил 11,086 руб.

Сбербанк ждёт прироста ипотечного портфеля в 2025 году в районе 10%, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царёв. "В этом году мы ожидаем в районе 10% прирост портфеля. С точки зрения следующего года, пока говорить относительно сложно", - сообщил Царёв...

Отрицательное сальдо внешней торговли Белоруссии в январе-сентябре 2025 года составило $840,8 млн, что в 2,7 раза больше в годовом сравнении, говорится в статистических материалах Нацбанка страны. В январе-августе дефицит внешней торговли был равен $616,6...

Разработка сервиса подтверждения возраста с использованием биометрии для совершения через интернет покупок с возрастными ограничениями завершена, он будет запущен в ближайшее время, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Сейчас мы разработали и планируем в ближайшее...

Сербский парламент готовит законодательную поправку, которая позволит Сербии стать владельцем компании NIS (входит в "Газпром нефть"), попавшую под санкции. Об этом порталу Euronews Serbia заявила спикер Национального собрания Сербии Ана Брнабич. По ее словам, соответствующая...

Индекс цен на аренду жилой недвижимости в Гонконге в сентябре-октябре достиг 200,2 пункта, обновив исторический максимум на фоне притока мигрантов. В августе его значение составляло 199,9 пункта. Индикатор находится на максимуме за всю историю подсчета, то есть...

Выручка ПАО "Диасофт" в первой половине 2025 финансового года (отличается на один квартал от календарного) составила 3,88 млрд рублей, что на 5% меньше аналогичного показателя 2024 фингода, следует из финансовой отчетности компании. Большая часть выручки "Диасофта" в...

Япония планирует выпустить дополнительные гособлигации на сумму более 11 трлн иен ($70 млрд) в этом финансовом году, который завершится в марте 2026 года, в рамках дополнительного бюджета, необходимого для финансирования пакета мер экономического стимулирования, сообщил...

Объем выдач ипотечных кредитов в РФ в 2026 году может вырасти на 40%, до 5,6 трлн рублей с 4 трлн рублей по итогам этого года, заявил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи. "Мы с вами идем плюс-минус к выдачам порядка 4 трлн рублей", - сказал он, выступая на...

Создание новой корпорации, которая будет специализироваться на развитии Арктики, необходимо, чтобы реализовать комплексный проект развития арктической территории и сформировать Трансарктический транспортный коридор, считает губернатор Мурманской области, председатель комиссии...

6 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1092 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9568% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,77%...

Исполнение федерального бюджета РФ в 2025 году характеризуется особой равномерностью, оно позволяет спрогнозировать высокий уровень его исполнения по итогам года, сообщил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ...

РФ за январь-октябрь экспортировала в Китай куриных лапок на $281,7 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на ГТУ КНР. Эта продукция, считающаяся в Китае деликатесом, стала основной позицией птицеводческого экспорта из РФ в КНР, общая сумма которого за...

Парламент Грузии утвердил основные направления денежно-кредитной политики Нацбанка страны на 2026-2028 годы, документ предусматривает сохранение в этот период цели по инфляции 3%, сообщила пресс-служба парламента. В среднесрочной перспективе Нацбанк Грузии (НБГ)...

Средняя премия по годовым полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) за 10 месяцев 2025 года снизилась на 4,9% к уровню аналогичного периода прошлого гола и составила 7 тыс. 275 руб., сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). При...

Россия и Киргизия прорабатывают новые варианты организации расчетов во взаимной торговле, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. "Прорабатываем новые варианты организации взаимных расчетов", - сказал Путин. По его словам,...

Т-Банк за 10 месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 33,9% - до 67,6 млрд рублей, говорится в сообщении материнской компании - "Т-Технологии". Чистая прибыль банка за 9 месяцев текущего года составила 48,1 млрд рублей. Таким образом, в октябре кредитная...

