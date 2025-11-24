.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 ноября в размере 78,9202 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Больше половины регионов РФ столкнулись с дефицитом бюджета
Больше половины российских регионов столкнулись с дефицитом бюджета, на показатели за девять месяцев повлияло ускоренное исполнение обязательств субъектов, пишут "Ведомости". Бюджеты регионов (без учета муниципалитетов) показали совокупный дефицит...
 
Снижение цен на нефть не привело к снижению экспорта РФ
Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, используя данные Центра ценовых индексов, разделили показатели нефтегазового и прочего экспорта РФ. Эти данные приводит "Коммерсантъ". Отмечается, что в целом по итогам девяти месяцев...
 
Рынок жилья оживает вопреки ипотечному кризису
Российские чиновники признают, что рукотворный спад в жилищном строительстве продолжится еще несколько лет и он приведет к дефициту жилья, а также соответственно к опережающему росту цен. Продажи новостроек в РФ осенью 2025 года начинают...
 
24 ноября 2025 года 17:54

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 ноября в размере 78,9202 руб.

 0
24 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 78,9202 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,44 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
25 ноября 2025 года 11:31
Квартальные дивиденды Merck выросли на 4,9%
Американская фармацевтическая компания Merck & Co. увеличила квартальные дивиденды на 4,9% - до 85 центов на акцию с 81 цента, сообщается в пресс-релизе.

Выплаты пройдут 8 января 2026 года. Закрытие реестра акционеров назначено на 15 декабря.

Котировки акций...
.
25 ноября 2025 года 11:23
Более 35 тыс. "квадратов" деловой недвижимости появится по КРТ на севере Москвы
Свыше 35 тыс. кв.м общественно-деловой недвижимости построят на участке бывшей промзоны "Магистральные улицы" на севере Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

"Участок площадью 1,69 га в...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 11:16
Национальный банк Киргизии повысил учетную ставку до 11%
Правление Национального банка Киргизии повысило учетную (ключевую) ставку на 100 базисных пунктов - с 10% до 11%, решение вступило в силу с 25 ноября 2025 года, сообщается на официальном сайте регулятора.

В центробанке отмечают, что инфляция в Киргизии в октябре в...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 11:08
Нужно готовиться к тому, чтобы переходить на новые двигатели нашей экономики - Силуанов
Российской экономике в долгосрочной перспективе понадобятся новые "двигатели" помимо углеводородов, власти занимаются решением этой задачи, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе форума Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Для России тоже надо...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 11:00
В этом году урожай винограда, собранного ГК "Абрау-Дюрсо", составил рекордные 26 тыс. тонн
ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, в этом году собрала рекордные 26 тыс. 667 тонн винограда, сообщается в ее пресс-релизе.

В частности, урожай на виноградниках в Абрау-Дюрсо и Анапе стал самым высоким за последние шесть лет - 10 940 тонн. На...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:52
Zoom в 3-м финквартале увеличил чистую прибыль почти в 3 раза
Американская Zoom Communications (бывшая Zoom Video Communications), предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале в 2,96 раза, выручку - на 4,4%, при этом скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:45
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3379,2 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 3379,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
.
25 ноября 2025 года 10:44
В 3-м квартале выручка ЦИАН выросла на 29%, скорректированная EBITDA - в 2,3 раза
По итогам 3-го квартала выручка МКПАО "Циан" составила в 4,1 млрд рублей, что на 29% выше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла в 2,3 раза - до 1,1 млрд рублей. Маржа показателя составила 28%,...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:36
ВВП Германии не изменился в 3-м квартале
Объем ВВП Германии в 3-м квартале 2025 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства.

Это совпало как с предварительно объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков,...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:29
Рост квартальной чистой прибыли банков США составил в годовом выражении 21,4%
В 3-м квартале совокупная чистая прибыль банков США выросла на 21,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $79,3 млрд, говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

В расчетах учитывались данные 4,379 тыс....    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 25 ноября растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,99 пункта (0,753%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2674,83 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 8 пункта (0,755%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:22
В октябре продажи автомобилей в Евросоюзе выросли на 5,8% г/г
Продажи автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в октябре выросли на 5,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:15
"Озон Фармацевтика" за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по РСБУ на 4,7%, по МСФО показатель вырос в 1,5 раза
ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) в январе-сентябре 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 4,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 1,58 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 46,1%, до 2,4...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:08
Рубль дешевеет к юаню в начале торгов на Мосбирже
Китайский юань растет в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне снижающейся нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0305 руб. (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,11 коп. ниже уровня...
.
25 ноября 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 25 ноября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,97/84,51 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,97/84,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 164 коп., Cредний курс продажи...
.
25 ноября 2025 года 10:03
Основная сессия на "Московской бирже" началась ростом индексов на 0,5%
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал ростом индексов после снижения накануне из-за неопределенности вокруг процесса мирного урегулирования украинского конфликта, фактором поддержки выступает подросшая вчера вечером нефть.

Европейские фондовые...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.