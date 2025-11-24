ЦБ РФ установил курс евро с 25 ноября в размере 91,3672 руб.

24 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 91,3672 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 80,47 коп.

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. увеличила квартальные дивиденды на 4,9% - до 85 центов на акцию с 81 цента, сообщается в пресс-релизе. Выплаты пройдут 8 января 2026 года. Закрытие реестра акционеров назначено на 15 декабря. Выплаты пройдут 8 января 2026 года. Закрытие реестра акционеров назначено на 15 декабря. Котировки акций... Котировки акций...

Свыше 35 тыс. кв.м общественно-деловой недвижимости построят на участке бывшей промзоны "Магистральные улицы" на севере Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы. "Участок площадью 1,69 га в... "Участок площадью 1,69 га в... читать дальше

Правление Национального банка Киргизии повысило учетную (ключевую) ставку на 100 базисных пунктов - с 10% до 11%, решение вступило в силу с 25 ноября 2025 года, сообщается на официальном сайте регулятора. В центробанке отмечают, что инфляция в Киргизии в октябре в... В центробанке отмечают, что инфляция в Киргизии в октябре в... читать дальше

Российской экономике в долгосрочной перспективе понадобятся новые "двигатели" помимо углеводородов, власти занимаются решением этой задачи, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе форума Финансового университета "Россия: образ будущего". "Для России тоже надо... "Для России тоже надо... читать дальше

ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, в этом году собрала рекордные 26 тыс. 667 тонн винограда, сообщается в ее пресс-релизе. В частности, урожай на виноградниках в Абрау-Дюрсо и Анапе стал самым высоким за последние шесть лет - 10 940 тонн. На... В частности, урожай на виноградниках в Абрау-Дюрсо и Анапе стал самым высоким за последние шесть лет - 10 940 тонн. На... читать дальше

Американская Zoom Communications (бывшая Zoom Video Communications), предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале в 2,96 раза, выручку - на 4,4%, при этом скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше... читать дальше

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 3379,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

По итогам 3-го квартала выручка МКПАО "Циан" составила в 4,1 млрд рублей, что на 29% выше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла в 2,3 раза - до 1,1 млрд рублей. Маржа показателя составила 28%,... Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла в 2,3 раза - до 1,1 млрд рублей. Маржа показателя составила 28%,... читать дальше

Объем ВВП Германии в 3-м квартале 2025 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства. Это совпало как с предварительно объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков,... Это совпало как с предварительно объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков,... читать дальше

В 3-м квартале совокупная чистая прибыль банков США выросла на 21,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $79,3 млрд, говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). В расчетах учитывались данные 4,379 тыс.... В расчетах учитывались данные 4,379 тыс.... читать дальше

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,99 пункта (0,753%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2674,83 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 8 пункта (0,755%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 8 пункта (0,755%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

Продажи автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в октябре выросли на 5,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило... Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило... читать дальше

ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) в январе-сентябре 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 4,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 1,58 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 46,1%, до 2,4... Выручка увеличилась на 46,1%, до 2,4... читать дальше

Китайский юань растет в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне снижающейся нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0305 руб. (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,11 коп. ниже уровня... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0305 руб. (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,11 коп. ниже уровня...

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,97/84,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 164 коп., Cредний курс продажи...

Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал ростом индексов после снижения накануне из-за неопределенности вокруг процесса мирного урегулирования украинского конфликта, фактором поддержки выступает подросшая вчера вечером нефть. Европейские фондовые... Европейские фондовые... читать дальше

