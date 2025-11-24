.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3492,3 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Больше половины регионов РФ столкнулись с дефицитом бюджета
Больше половины российских регионов столкнулись с дефицитом бюджета, на показатели за девять месяцев повлияло ускоренное исполнение обязательств субъектов, пишут "Ведомости". Бюджеты регионов (без учета муниципалитетов) показали совокупный дефицит...
 
Снижение цен на нефть не привело к снижению экспорта РФ
Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, используя данные Центра ценовых индексов, разделили показатели нефтегазового и прочего экспорта РФ. Эти данные приводит "Коммерсантъ". Отмечается, что в целом по итогам девяти месяцев...
 
Рынок жилья оживает вопреки ипотечному кризису
Российские чиновники признают, что рукотворный спад в жилищном строительстве продолжится еще несколько лет и он приведет к дефициту жилья, а также соответственно к опережающему росту цен. Продажи новостроек в РФ осенью 2025 года начинают...
 
24 ноября 2025 года 10:32

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3492,3 млрд руб.

 0
24 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3492,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3425,7 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
25 ноября 2025 года 11:31
Квартальные дивиденды Merck выросли на 4,9%
Американская фармацевтическая компания Merck & Co. увеличила квартальные дивиденды на 4,9% - до 85 центов на акцию с 81 цента, сообщается в пресс-релизе.

Выплаты пройдут 8 января 2026 года. Закрытие реестра акционеров назначено на 15 декабря.

Котировки акций...
.
25 ноября 2025 года 11:23
Более 35 тыс. "квадратов" деловой недвижимости появится по КРТ на севере Москвы
Свыше 35 тыс. кв.м общественно-деловой недвижимости построят на участке бывшей промзоны "Магистральные улицы" на севере Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

"Участок площадью 1,69 га в...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 11:16
Национальный банк Киргизии повысил учетную ставку до 11%
Правление Национального банка Киргизии повысило учетную (ключевую) ставку на 100 базисных пунктов - с 10% до 11%, решение вступило в силу с 25 ноября 2025 года, сообщается на официальном сайте регулятора.

В центробанке отмечают, что инфляция в Киргизии в октябре в...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 11:08
Нужно готовиться к тому, чтобы переходить на новые двигатели нашей экономики - Силуанов
Российской экономике в долгосрочной перспективе понадобятся новые "двигатели" помимо углеводородов, власти занимаются решением этой задачи, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе форума Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Для России тоже надо...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 11:00
В этом году урожай винограда, собранного ГК "Абрау-Дюрсо", составил рекордные 26 тыс. тонн
ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, в этом году собрала рекордные 26 тыс. 667 тонн винограда, сообщается в ее пресс-релизе.

В частности, урожай на виноградниках в Абрау-Дюрсо и Анапе стал самым высоким за последние шесть лет - 10 940 тонн. На...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:52
Zoom в 3-м финквартале увеличил чистую прибыль почти в 3 раза
Американская Zoom Communications (бывшая Zoom Video Communications), предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале в 2,96 раза, выручку - на 4,4%, при этом скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:45
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3379,2 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 3379,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
.
25 ноября 2025 года 10:44
В 3-м квартале выручка ЦИАН выросла на 29%, скорректированная EBITDA - в 2,3 раза
По итогам 3-го квартала выручка МКПАО "Циан" составила в 4,1 млрд рублей, что на 29% выше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла в 2,3 раза - до 1,1 млрд рублей. Маржа показателя составила 28%,...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:36
ВВП Германии не изменился в 3-м квартале
Объем ВВП Германии в 3-м квартале 2025 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства.

Это совпало как с предварительно объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков,...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:29
Рост квартальной чистой прибыли банков США составил в годовом выражении 21,4%
В 3-м квартале совокупная чистая прибыль банков США выросла на 21,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $79,3 млрд, говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

В расчетах учитывались данные 4,379 тыс....    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 25 ноября растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,99 пункта (0,753%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2674,83 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 8 пункта (0,755%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:22
В октябре продажи автомобилей в Евросоюзе выросли на 5,8% г/г
Продажи автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в октябре выросли на 5,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:15
"Озон Фармацевтика" за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по РСБУ на 4,7%, по МСФО показатель вырос в 1,5 раза
ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) в январе-сентябре 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 4,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 1,58 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 46,1%, до 2,4...    читать дальше
.
25 ноября 2025 года 10:08
Рубль дешевеет к юаню в начале торгов на Мосбирже
Китайский юань растет в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне снижающейся нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0305 руб. (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,11 коп. ниже уровня...
.
25 ноября 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 25 ноября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,97/84,51 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,97/84,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 164 коп., Cредний курс продажи...
.
25 ноября 2025 года 10:03
Основная сессия на "Московской бирже" началась ростом индексов на 0,5%
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал ростом индексов после снижения накануне из-за неопределенности вокруг процесса мирного урегулирования украинского конфликта, фактором поддержки выступает подросшая вчера вечером нефть.

Европейские фондовые...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.