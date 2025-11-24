Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5069,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3496,45 млрд руб.

24 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 ноября составили по Российской Федерации 5069,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4808 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5147,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4892,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 ноября составили 3496,45 млрд руб. против 3426,32431 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

