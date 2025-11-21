Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0664 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0155 руб., максимальный - 11,1695 руб. Было заключено 69269 сделок. Объем торгов составил 133694,77 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,09 руб. за юань.

21 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20,08 коп. и составил 11,0664 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51157,504 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 567,686 млрд руб., или на...

Российский рынок акций вырос на надеждах на прогресс в переговорах по завершению конфликта на Украине, подогретых сообщениями западных СМИ о подготовленном США плане по урегулированию. Сдерживающими факторами выступили скептическое отношение Кремля к согласию Киева на скорое... читать дальше

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на торгах в пятницу, инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг урегулирования российско-украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут в ближайшие дни обсудить... Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут в ближайшие дни обсудить... читать дальше

Темп роста кредитования экономики в октябре 2025 года ускорился до 1,8% после 0,6% в сентябре под влиянием произошедшего с начала лета смягчения денежно-кредитной политики, говорится в комментарии ЦБ РФ. Динамика этого показателя в основном объясняется увеличением... Динамика этого показателя в основном объясняется увеличением... читать дальше

Индекс потребительского доверия в США в ноябре уменьшился до 51 пункта по сравнению с 53,6 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индикатора до 50,3... Предварительно сообщалось о снижении индикатора до 50,3... читать дальше

Продление на 2026 г. соглашения РЖД с Кузбассом о гарантированном объеме вывоза угля, а также заключение таких соглашений еще с восьмью угледобывающими регионами станет еще одной мерой поддержки угольной отрасли, заявил и.о. директора департамента угольной промышленности... читать дальше

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в пятницу, восстанавливаясь после резкого снижения накануне. Поддержку рынку оказали слова главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что у Федеральной резервной системы есть... Поддержку рынку оказали слова главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что у Федеральной резервной системы есть... читать дальше

Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 15,2 млрд рублей против 26 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 1,7... читать дальше

Совет директоров ЦБ РФ утвердил размеры вознаграждений, которые Банк России как оператор платформы цифрового рубля будет выплачивать участникам (банкам) за услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между пользователем (клиентом банка) и платформой... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,41 коп. и составил 11,0487 руб. Минимальный курс юаня составил 11,002 руб., максимальный - 11,158 руб. Было заключено 16222 сделки. Объем торгов составил 27127,69... Минимальный курс юаня составил 11,002 руб., максимальный - 11,158 руб. Было заключено 16222 сделки. Объем торгов составил 27127,69...

Россия с 1 по 20 ноября отгрузила на экспорт 3,46 млн тонн пшеницы, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. "Таким образом, тенденция увеличения, пусть и незначительного, отгрузок сохраняется", - заявила... читать дальше

ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10392,98 (-318,91) руб./грамм; на серебро - 129,18 (-6,31) руб./грамм; на платину - 3925,38 (-115,96) руб./грамм; на палладий - 3567,14 (-87,46) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 204,22 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 79,0246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 170,75 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Проблемные кредиты юридических лиц, включая малый и средний бизнес, в третьем квартале 2025 года выросли на 5,5% с корректировкой на валютную переоценку (или на 0,5 трлн руб.), до 10,4 трлн руб., что составляет 11,4% портфеля, говорится в обзоре ЦБ "Банковский... читать дальше

