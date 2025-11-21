.
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0664 руб.
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Отдельные финпоказатели крупнейших компаний имеют тенденцию к ухудшению
Аналитики отмечают тенденцию к ухудшению отдельных финансовых показателей крупнейших публичных компаний нефинансового сектора из топ-50. В частности, фиксируется значительный рост отношения процентных платежей к выручке по компаниям выборки на фоне...
 
Утильсбор для автомобилей на газе могут отменить
В России могут отменить утильсбор для автомобилей на газе. И, как пишут "Известия", власти прорабатывают этот вопрос. Нововведение указано в проекте плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, который обсуждается в...
 
Банки и их клиенты перешли к снижению лимитов по кредиткам
В октябре 2025 года, согласно данным БКИ "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ), средний лимит по выданным кредитным картам опустился до 100,5 тыс. руб., что соответствует уровню трехлетней давности. Это минимум с октября 2022 года, пишет "Коммерсант"....
 
21 ноября 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0664 руб.

 0  
21 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20,08 коп. и составил 11,0664 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0155 руб., максимальный - 11,1695 руб. Было заключено 69269 сделок. Объем торгов составил 133694,77 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,09 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
21 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 ноября выросла на 1,12% и составила 51157,504 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51157,504 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 567,686 млрд руб., или на...
21 ноября 2025 года 18:59
Рынок акций РФ вырос на 2,2-4,4%
Российский рынок акций вырос на надеждах на прогресс в переговорах по завершению конфликта на Украине, подогретых сообщениями западных СМИ о подготовленном США плане по урегулированию. Сдерживающими факторами выступили скептическое отношение Кремля к согласию Киева на скорое
21 ноября 2025 года 18:53
Цены на нефть усилили снижение
Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на торгах в пятницу, инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг урегулирования российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут в ближайшие дни обсудить...    читать дальше
21 ноября 2025 года 18:51
Темп роста кредитования экономики в октябре ускорился до 1,8%
Темп роста кредитования экономики в октябре 2025 года ускорился до 1,8% после 0,6% в сентябре под влиянием произошедшего с начала лета смягчения денежно-кредитной политики, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Динамика этого показателя в основном объясняется увеличением
21 ноября 2025 года 18:46
Индекс потребдоверия в США в ноябре снизился, но оказался лучше прогноза
Индекс потребительского доверия в США в ноябре уменьшился до 51 пункта по сравнению с 53,6 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о снижении индикатора до 50,3
21 ноября 2025 года 18:40
Минэнерго рассчитывает на заключение РЖД соглашений с угледобывающими регионами на 2026 год
Продление на 2026 г. соглашения РЖД с Кузбассом о гарантированном объеме вывоза угля, а также заключение таких соглашений еще с восьмью угледобывающими регионами станет еще одной мерой поддержки угольной отрасли, заявил и.о. директора департамента угольной промышленности
21 ноября 2025 года 18:32
Американские фондовые индексы растут в начале торгов
Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в пятницу, восстанавливаясь после резкого снижения накануне.

Поддержку рынку оказали слова главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что у Федеральной резервной системы есть
21 ноября 2025 года 18:15
Чистая прибыль НКНХ по РСБУ в январе-сентябре снизилась в 1,7 раза
Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 15,2 млрд рублей против 26 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 1,7
21 ноября 2025 года 18:07
Совет директоров ЦБ РФ утвердил размеры вознаграждений банкам за обеспечение ими доступа клиентам к платформе цифрового рубля
Совет директоров ЦБ РФ утвердил размеры вознаграждений, которые Банк России как оператор платформы цифрового рубля будет выплачивать участникам (банкам) за услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между пользователем (клиентом банка) и платформой
21 ноября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0487 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,41 коп. и составил 11,0487 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,002 руб., максимальный - 11,158 руб. Было заключено 16222 сделки. Объем торгов составил 27127,69
21 ноября 2025 года 17:57
Отгрузки пшеницы из РФ на экспорт с 1 по 20 ноября увеличились на 0,5%
Россия с 1 по 20 ноября отгрузила на экспорт 3,46 млн тонн пшеницы, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. "Таким образом, тенденция увеличения, пусть и незначительного, отгрузок сохраняется", - заявила
21 ноября 2025 года 17:56
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 ноября
ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10392,98 (-318,91) руб./грамм; на серебро - 129,18 (-6,31) руб./грамм; на платину - 3925,38 (-115,96) руб./грамм; на палладий - 3567,14 (-87,46) руб./грамм.

Это автоматическое
21 ноября 2025 года 17:52
ЦБ РФ установил курс евро с 22 ноября в размере 90,5625 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 204,22 коп.

Это автоматическое сообщение.
21 ноября 2025 года 17:52
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 ноября в размере 79,0246 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 79,0246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 170,75 коп.

Это автоматическое сообщение.
21 ноября 2025 года 17:49
Проблемные кредиты юрлиц в 3-м квартале выросли на 5,5%
Проблемные кредиты юридических лиц, включая малый и средний бизнес, в третьем квартале 2025 года выросли на 5,5% с корректировкой на валютную переоценку (или на 0,5 трлн руб.), до 10,4 трлн руб., что составляет 11,4% портфеля, говорится в обзоре ЦБ "Банковский
