.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 22 ноября в размере 90,5625 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Отдельные финпоказатели крупнейших компаний имеют тенденцию к ухудшению
Аналитики отмечают тенденцию к ухудшению отдельных финансовых показателей крупнейших публичных компаний нефинансового сектора из топ-50. В частности, фиксируется значительный рост отношения процентных платежей к выручке по компаниям выборки на фоне...
 
Утильсбор для автомобилей на газе могут отменить
В России могут отменить утильсбор для автомобилей на газе. И, как пишут "Известия", власти прорабатывают этот вопрос. Нововведение указано в проекте плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, который обсуждается в...
 
Банки и их клиенты перешли к снижению лимитов по кредиткам
В октябре 2025 года, согласно данным БКИ "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ), средний лимит по выданным кредитным картам опустился до 100,5 тыс. руб., что соответствует уровню трехлетней давности. Это минимум с октября 2022 года, пишет "Коммерсант"....
 
21 ноября 2025 года 17:52

ЦБ РФ установил курс евро с 22 ноября в размере 90,5625 руб.

 0  
21 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 204,22 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
21 ноября 2025 года 18:15
Чистая прибыль НКНХ по РСБУ в январе-сентябре снизилась в 1,7 раза
Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 15,2 млрд рублей против 26 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 1,7...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 18:07
Совет директоров ЦБ РФ утвердил размеры вознаграждений банкам за обеспечение ими доступа клиентам к платформе цифрового рубля
Совет директоров ЦБ РФ утвердил размеры вознаграждений, которые Банк России как оператор платформы цифрового рубля будет выплачивать участникам (банкам) за услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между пользователем (клиентом банка) и платформой...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0487 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,41 коп. и составил 11,0487 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,002 руб., максимальный - 11,158 руб. Было заключено 16222 сделки. Объем торгов составил 27127,69...
.
21 ноября 2025 года 17:57
Отгрузки пшеницы из РФ на экспорт с 1 по 20 ноября увеличились на 0,5%
Россия с 1 по 20 ноября отгрузила на экспорт 3,46 млн тонн пшеницы, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. "Таким образом, тенденция увеличения, пусть и незначительного, отгрузок сохраняется", - заявила...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 17:56
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 ноября
ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10392,98 (-318,91) руб./грамм; на серебро - 129,18 (-6,31) руб./грамм; на платину - 3925,38 (-115,96) руб./грамм; на палладий - 3567,14 (-87,46) руб./грамм.

Это автоматическое...
.
21 ноября 2025 года 17:52
ЦБ РФ установил курс евро с 22 ноября в размере 90,5625 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 204,22 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
21 ноября 2025 года 17:52
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 ноября в размере 79,0246 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 79,0246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 170,75 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
21 ноября 2025 года 17:49
Проблемные кредиты юрлиц в 3-м квартале выросли на 5,5%
Проблемные кредиты юридических лиц, включая малый и средний бизнес, в третьем квартале 2025 года выросли на 5,5% с корректировкой на валютную переоценку (или на 0,5 трлн руб.), до 10,4 трлн руб., что составляет 11,4% портфеля, говорится в обзоре ЦБ "Банковский...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 17:41
ЦБ продлил на год нулевые тарифы за операции с цифровыми рублями
Банк России продлил на год, до 31 декабря 2026 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций в цифровых рублях, говорится в сообщении ЦБ. После этого начнут действовать минимальные на платежном рынке комиссии, отмечает...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 17:34
ЦБ РФ в 2026 году прогнозирует рост ипотеки на уровне 6-11%
Рост ипотечного кредитования в РФ в 2025 году будет ближе к верхней границе прогноза 5-8% с исключением эффекта сделок секьюритизации (3-6% без исключения), говорится в аналитическом обзоре ЦБ РФ по банковскому сектору.

"По ипотечному портфелю полагаем, что до конца...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 17:25
ЦБ РФ сохранил прогноз роста потребительского кредитования на 2026 год на уровне 4-9%
ЦБ РФ сохранил прогноз динамики потребительского кредитования на 2025 год, ожидает ее в диапазоне от -1% до +2% с учетом высокой стоимости кредитов и жесткой макропруденциальной политики, говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора, опубликованном на сайте регулятора....    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 17:17
Правительство одобрило проект закона "О единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех"
Правительство РФ одобрило проект закона "О единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", говорится в сообщении кабмина. В нем уточняется, что законопроект направлен на регулирование отношений в рамках использования единой цифровой платформы "ГосТех" для создания...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 24.11 по 30.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 17:09
Производство стали а мире в октябре сократилось на 5,9% в годовом сравнении
Производство стали в 70 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в октябре 2025 года упало на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 143,3 млн тонн, сообщила организация.

В январе-октябре выпуск...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 17:01
ЦБ РФ повысил прогноз по росту средств клиентов в банках на 2025 год до 7-10%
ЦБ РФ повысил прогноз по росту средств клиентов в банках на 2025 год на 1 процентный пункт (п.п.), до 7-10%, говорится в обзоре ЦБ "Банковский сектор". В третьем квартале прирост средств клиентов ускорился до 3,2% (3,8 трлн руб.) с 2,2% кварталом ранее за счет корпоративного...    читать дальше
.
21 ноября 2025 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 24 ноября по 1 декабря
В понедельник, 24 ноября, в Японии нерабочий день, поскольку праздник День благодарения труда приходится на выходной.

В четверг, 27 ноября, в США праздник - День благодарения.

.

.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.