ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 ноября в размере 79,0246 руб.

Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 15,2 млрд рублей против 26 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 1,7... читать дальше

Совет директоров ЦБ РФ утвердил размеры вознаграждений, которые Банк России как оператор платформы цифрового рубля будет выплачивать участникам (банкам) за услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между пользователем (клиентом банка) и платформой... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,41 коп. и составил 11,0487 руб. Минимальный курс юаня составил 11,002 руб., максимальный - 11,158 руб. Было заключено 16222 сделки. Объем торгов составил 27127,69...

Россия с 1 по 20 ноября отгрузила на экспорт 3,46 млн тонн пшеницы, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. "Таким образом, тенденция увеличения, пусть и незначительного, отгрузок сохраняется", - заявила... читать дальше

ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10392,98 (-318,91) руб./грамм; на серебро - 129,18 (-6,31) руб./грамм; на платину - 3925,38 (-115,96) руб./грамм; на палладий - 3567,14 (-87,46) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 204,22 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 79,0246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 170,75 коп.

Проблемные кредиты юридических лиц, включая малый и средний бизнес, в третьем квартале 2025 года выросли на 5,5% с корректировкой на валютную переоценку (или на 0,5 трлн руб.), до 10,4 трлн руб., что составляет 11,4% портфеля, говорится в обзоре ЦБ "Банковский... читать дальше

Банк России продлил на год, до 31 декабря 2026 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций в цифровых рублях, говорится в сообщении ЦБ. После этого начнут действовать минимальные на платежном рынке комиссии, отмечает... читать дальше

Рост ипотечного кредитования в РФ в 2025 году будет ближе к верхней границе прогноза 5-8% с исключением эффекта сделок секьюритизации (3-6% без исключения), говорится в аналитическом обзоре ЦБ РФ по банковскому сектору. "По ипотечному портфелю полагаем, что до конца... читать дальше

ЦБ РФ сохранил прогноз динамики потребительского кредитования на 2025 год, ожидает ее в диапазоне от -1% до +2% с учетом высокой стоимости кредитов и жесткой макропруденциальной политики, говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора, опубликованном на сайте регулятора.... читать дальше

Правительство РФ одобрило проект закона "О единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", говорится в сообщении кабмина. В нем уточняется, что законопроект направлен на регулирование отношений в рамках использования единой цифровой платформы "ГосТех" для создания... читать дальше

В течение ближайшей недели с 24.11 по 30.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

Производство стали в 70 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в октябре 2025 года упало на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 143,3 млн тонн, сообщила организация. В январе-октябре выпуск... читать дальше

ЦБ РФ повысил прогноз по росту средств клиентов в банках на 2025 год на 1 процентный пункт (п.п.), до 7-10%, говорится в обзоре ЦБ "Банковский сектор". В третьем квартале прирост средств клиентов ускорился до 3,2% (3,8 трлн руб.) с 2,2% кварталом ранее за счет корпоративного... читать дальше

В понедельник, 24 ноября, в Японии нерабочий день, поскольку праздник День благодарения труда приходится на выходной. В четверг, 27 ноября, в США праздник - День благодарения.

