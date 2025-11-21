.

21 ноября 2025 года 10:40
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3425,7 млрд руб.
21 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 3425,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3425,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
21 ноября 2025 года 18:15
Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 15,2 млрд рублей против 26 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 1,7... читать дальше
.21 ноября 2025 года 18:07
Совет директоров ЦБ РФ утвердил размеры вознаграждений банкам за обеспечение ими доступа клиентам к платформе цифрового рубля
Совет директоров ЦБ РФ утвердил размеры вознаграждений, которые Банк России как оператор платформы цифрового рубля будет выплачивать участникам (банкам) за услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между пользователем (клиентом банка) и платформой... читать дальше
.21 ноября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,41 коп. и составил 11,0487 руб. Минимальный курс юаня составил 11,002 руб., максимальный - 11,158 руб. Было заключено 16222 сделки. Объем торгов составил 27127,69...
.21 ноября 2025 года 17:57
Россия с 1 по 20 ноября отгрузила на экспорт 3,46 млн тонн пшеницы, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. "Таким образом, тенденция увеличения, пусть и незначительного, отгрузок сохраняется", - заявила... читать дальше
.21 ноября 2025 года 17:56
ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10392,98 (-318,91) руб./грамм; на серебро - 129,18 (-6,31) руб./грамм; на платину - 3925,38 (-115,96) руб./грамм; на палладий - 3567,14 (-87,46) руб./грамм. Это автоматическое...
.21 ноября 2025 года 17:52
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 204,22 коп. Это автоматическое сообщение.
.21 ноября 2025 года 17:52
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 79,0246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 170,75 коп. Это автоматическое сообщение.
.21 ноября 2025 года 17:49
Проблемные кредиты юридических лиц, включая малый и средний бизнес, в третьем квартале 2025 года выросли на 5,5% с корректировкой на валютную переоценку (или на 0,5 трлн руб.), до 10,4 трлн руб., что составляет 11,4% портфеля, говорится в обзоре ЦБ "Банковский... читать дальше
.21 ноября 2025 года 17:41
Банк России продлил на год, до 31 декабря 2026 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций в цифровых рублях, говорится в сообщении ЦБ. После этого начнут действовать минимальные на платежном рынке комиссии, отмечает... читать дальше
.21 ноября 2025 года 17:34
Рост ипотечного кредитования в РФ в 2025 году будет ближе к верхней границе прогноза 5-8% с исключением эффекта сделок секьюритизации (3-6% без исключения), говорится в аналитическом обзоре ЦБ РФ по банковскому сектору. "По ипотечному портфелю полагаем, что до конца... читать дальше
.21 ноября 2025 года 17:25
ЦБ РФ сохранил прогноз динамики потребительского кредитования на 2025 год, ожидает ее в диапазоне от -1% до +2% с учетом высокой стоимости кредитов и жесткой макропруденциальной политики, говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора, опубликованном на сайте регулятора.... читать дальше
.21 ноября 2025 года 17:17
Правительство РФ одобрило проект закона "О единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", говорится в сообщении кабмина. В нем уточняется, что законопроект направлен на регулирование отношений в рамках использования единой цифровой платформы "ГосТех" для создания... читать дальше
.21 ноября 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 24.11 по 30.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.21 ноября 2025 года 17:09
Производство стали в 70 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в октябре 2025 года упало на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 143,3 млн тонн, сообщила организация. В январе-октябре выпуск... читать дальше
.21 ноября 2025 года 17:01
ЦБ РФ повысил прогноз по росту средств клиентов в банках на 2025 год на 1 процентный пункт (п.п.), до 7-10%, говорится в обзоре ЦБ "Банковский сектор". В третьем квартале прирост средств клиентов ускорился до 3,2% (3,8 трлн руб.) с 2,2% кварталом ранее за счет корпоративного... читать дальше
.21 ноября 2025 года 17:00
В понедельник, 24 ноября, в Японии нерабочий день, поскольку праздник День благодарения труда приходится на выходной. В четверг, 27 ноября, в США праздник - День благодарения. . . Это автоматическое сообщение.
