Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 21 ноября в размере 92,6047 руб.
20 ноября 2025 года 17:58
20 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 92,6047 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 117,57 коп. Это автоматическое сообщение.
20 ноября 2025 года 20:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 ноября выросла на 0,51% и составила 50305,760 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50305,760 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 253,092 млрд руб., или на...
.20 ноября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,32 коп. и составил 11,2672 руб. Минимальный курс юаня составил 11,17 руб., максимальный - 11,3235 руб. Было заключено 65240 сделок. Объем торгов составил 97276,8 млн...
.20 ноября 2025 года 18:58
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ завершил снижением индикаторов в ожидании геополитических новостей, касающихся переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступают данные Росстата о замедлении годовой инфляции, в то время как ЦБ РФ... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:53
Средняя стоимость квартир в Париже в третьем квартале 2025 года увеличилась на 1,9% в годовом выражении, рекордными темпами с конца 2020 года, говорится в отчете Национального статистического управления Insee. Во втором квартале показатель вырос на 0,2%, в первом - на... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:49
Госдума в четверг приняла в третьем чтении закон, который разрешает платный доступ для организаций, включая банки, к базам данных МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Поправка была внесена правительством в ст. 17... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:42
Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 1,2% относительно предыдущего месяца - до 4,1 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в сентябре продажи составили... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:37
Банк России в октябре вновь снизил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку). Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 ноября объем монетарного золота в составе международных резервов... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:31
Снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) с целью поддержки рынка труда может привести к затягиванию периода повышенной инфляции в США и увеличить риски для финансовой стабильности, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:24
Совет ЕС своим постановлением от 20 ноября ввел ограничительные меры против четырех сотрудников пенитенциарной системы РФ и шести представителей российских судебных органов. Все они включены в список санкционного режима ЕС "за нарушения прав человека". В... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:19
Легального способа изъять российские деньги, размещенные на Западе, нет; такие действия однозначно преступны и наказуемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как бы ни оказалась обставлена схема желаемого на Западе отъема российских денег,... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:16
Разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Предложение включает требование к Украине... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:13
"СовЭкон" сделал первый прогноз урожая пшеницы в РФ в 2026 году - 83,8 млн т, прогноз на 2025 г. повышен
Компания "СовЭкон" сделала первый прогноз урожая пшеницы в РФ в 2026 году - 83,8 млн тонн, исходя из площади ее посевов в 26,3 млн га, что на 0,8 млн га меньше, чем в этом году, говорится в ее сообщении. Оптимистичный сценарий предполагает урожай в 87,9 млн тонн,... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:04
Минфин перечислил НРД 3,5 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2032" и замещающим выпускам
Минфин перечислил в Национальный расчетный депозитарий 3,5 млрд рублей (эквивалент 37,2 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроками погашения в 2027 и 2032 годах, а также по замещающим эти евробонды выпускам, следует из сообщения... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,68 коп. и составил 11,2728 руб. Минимальный курс юаня составил 11,186 руб., максимальный - 11,328 руб. Была заключена 10791 сделка. Объем торгов составил 29290,14...
.20 ноября 2025 года 18:00
ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10711,89 (+143,8) руб./грамм; на серебро - 135,49 (+4,59) руб./грамм; на платину - 4041,34 (+49,21) руб./грамм; на палладий - 3654,6 (-17,43) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.20 ноября 2025 года 17:58
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 80,7321 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,27 коп. Это автоматическое сообщение.
